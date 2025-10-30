Jyväskylän yliopisto sai uuden huippuyksikön: Kvanttimateriaalien huippuyksikkö luo perustaa tulevaisuuden teknologioille
Suomen Akatemia on valinnut uudet tutkimuksen huippuyksiköt vuosille 2026–2033. Jyväskylän yliopisto johtaa uutta Kvanttimateriaalien huippuyksikköä. Lisäksi Jyväskylän yliopisto on mukana Helsingin yliopiston johtamassa Neutronitähtifysiikan huippuyksikössä. Kaikkiaan Suomen Akatemia valitsi huippuyksikköohjelmaan 11 yksikköä.
Jyväskylän yliopiston tutkimuksesta vastaava vararehtori Kaisa Miettinen on tyytyväinen Jyväskylän yliopiston menestymiseen huippuyksikköhaussa:
”Olen todella iloinen ja ylpeä tutkijoidemme menestyksestä. On upeaa saada kaksi uutta jäsentä huippututkimusyksikköperheeseemme. Huippututkimusyksikköstatus antaa resurssien lisäksi näkyvyyttä ja lisää tutkimuksen vaikuttavuutta."
"Haluan lämpimästi onnitella tutkijaryhmiä ansiokkaasta työstä ja samalla toivottaa menestystä itse huippututkimusyksikön toimintaan. Tällainen pitkäaikainen rahoitus antaa edellytykset tehdä uutta luovaa tutkimusta ja samalla ottaa tutkimuksellisia riskejä avattaessa uusia tieteen latuja”, sanoo Kaisa Miettinen.
Suomen Akatemian tutkimuksen huippuyksiköt kuuluvat tieteenaloillaan kansainväliseen kärkeen. Akatemia valitsee huippuyksiköt kahdeksaksi vuodeksi. Huippuyksiköitä rahoittavat Suomen Akatemia, yliopistot ja tutkimuslaitokset.
Jyväskylän yliopisto johtaa ensi vuodesta alkaen kaikkiaan neljää huippuyksikköä.
Kvanttimateriaalien huippuyksikkö luo perustaa tulevaisuuden materiaaliteknologioille
Jyväskylän yliopiston johtama uusi Kvanttimateriaalien huippuyksikkö (QMAT) soveltaa moderneja kvantti-informaatiomenetelmiä kvanttimateriaalien karakterisointiin ja etsii tapoja hyödyntää kvanttimateriaalien uusia ominaisuuksia elektroniikan ja fotoniikan sovelluksissa.
Yksikköä johtaa professori Tero Heikkilä Jyväskylän yliopiston fysiikan laitokselta ja Nanotiedekeskuksesta. Konsortioon kuuluvat tutkijat Aalto-yliopistosta, Tampereen yliopistosta ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:stä.
Huippuyksikön tavoitteisiin kuuluvat 2D-hybridimateriaalien, ferrosähköisyyden, multiferroisten materiaalien, suprajohtavuuden, atomitasoisen optiikan, spin-nesteiden, murtoluku-Chern-eristeiden tutkiminen, kvanttigeometrian roolin selvittäminen kvanttimateriaalien vasteen karakterisoinnissa, virtuaalisten materiaalien valmistaminen kvanttitietokoneilla sekä suprajohteisiin ja/tai ferroelektrisiin hybridirakenteisiin perustuvien laitteiden toiminnallisuuksien löytäminen.
Kaikki yksittäiset tavoitteemme ovat todella haastavia ja kunnianhimoisia, ja niiden saavuttaminen vaatii juuri huippuyksikön kaltaisen pitkäjänteiseen rahoitukseen perustuvan yhteistyörakenteen. Meillä on todella vahva konsortio, luotan meidän saavuttavan suuren osan tavoitteistamme ja lisäksi jotain aivan uutta ja odottamatonta”, sanoo Tero Heikkilä.
Huippuyksikön perustutkimus edistää Suomessa jo vahvaa kvanttiteknologia-alaa ja luo uudentyyppisiä materiaaleja ja niihin perustuvia toiminnallisuuksia elektroniikkaan ja fotoniikkaan.
Huippuyksikön ytimessä on kuitenkin puhdas tavoite selvittää, millaisia materiaalien elektronisia olomuotoja voi olla olemassa”, Heikkilä painottaa.
Kvanttimateriaalien huippuyksikkö täydentää Jyväskylän yliopiston vahvaa kvanttiteknologian tutkimusrintamaa. Jyväskylän yliopisto on mukana Suomen kvanttilippulaiva-tutkimusyhteisössä sekä siihen liittyvässä kvanttiteknologian tohtoripilotissa. Yksi Jyväskylän yliopiston tutkimuksen uusista profilointialueista on Nanoteknologian kvanttisimulaatiot ja mittaukset (qSime), jossa sovelletaan kvanttilaskentaa nanomateriaalien simuloinnissa.
JYU mukana Neutronitähtifysiikan huippuyksikössä
Suomen Akatemia valitsi uudeksi huippuyksiköksi Helsingin yliopiston johtaman Neutronitähtifysiikan huippuyksikön. Jyväskylän yliopistosta ovat mukana professori Anu Kankainen ja apulaisprofessori Markus Kortelainen fysiikan laitokselta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tanja HeikkinenViestinnän asiantuntijaPuh:+358 50 472 1162tanja.s.heikkinen@jyu.fi
Linkit
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto
Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnan uusi kyberturvallisuuden professori Markus Miettinen kertoo tekoälyn tuovan mukanaan uudenlaisia tietoturvauhkia30.10.2025 09:01:14 EET | Tiedote
Lokakuussa Jyväskylän yliopistossa kyberturvallisuuden professorina aloittanut Markus Miettinen keskittyy erityisesti teknisen kyberturvallisuuden opetukseen ja tutkimukseen. Miettinen painottaa tietoturvan kokonaisvaltaista ymmärtämistä ja kehottaa meitä huolehtimaan henkilökohtaisessa tietoturvassa perusasioista.
Kun lapsi itkee yöllä, kuka nousee? Tutkimus tarkastelee isien roolia vanhemmuuden yövuorossa30.10.2025 07:02:00 EET | Tiedote
Riittävä ja yhtenäinen yöuni on keskeinen tekijä ihmisen hyvinvoinnille, mutta harvinaista herkkua useille pienten lasten vanhemmille. Kuka saa nukkua, kun lapsi itkee yöllä? Tuore tutkimus tuo tietoa sitä, miltä vanhemmuuden roolijako näyttää, kun katse kääntyy myöhäisiin iltoihin, öihin ja varhaisiin aamuihin.
Jyväskylän yliopiston dekaanit kaudelle 2026–2029 valittu29.10.2025 14:01:29 EET | Tiedote
Jyväskylän yliopiston rehtori Jari Ojala on nimennyt tiedekuntaneuvostoja kuultuaan Jyväskylän yliopiston tiedekuntien dekaanit toimikaudeksi 1.1.2026–31.12.2029. Valituista dekaaneista kaksi jatkaa nykyisessä tehtävässään ja neljä on uusia.
Nanomittakaavan lämpösähköiset ilmiöt tuovat uutta näkökulmaa energianhallintaan29.10.2025 07:00:00 EET | Tiedote
Uusi kvanttikuljetusteoria paljastaa, miten femtosekuntien aikaskaalan lämpösähköiset vaihtelut vaikuttavat energian hallintaan nanomittakaavassa. Jyväskylän yliopisto on ollut mukana kehittämässä uutta teoreettista lähestymistapaa, joka mahdollistaa yksittäisten molekyylien muodostamien nanoliitosten lämpötilaerojen ja sähkövirtojen tarkan simuloinnin. Tutkimus avaa uusia näkymiä esimerkiksi kvanttitietokoneiden komponenttien kehittämiseen.
Ikääntyneiden palveluohjaus hyvinvointialueilla kaipaa kehittämistä – tutkimus nostaa esiin kriittiset kohdat28.10.2025 16:01:51 EET | Tiedote
Jyväskylän yliopiston johtama, Tampereen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulujen kanssa toteutettu tutkimus nostaa esiin merkittäviä kehittämistarpeita ikääntyneiden palveluohjauksessa hyvinvointialueilla. Tulosten mukaan palveluohjaus ei kaikilta osin toteudu suunnitellusti tai asiakaslähtöisesti. Tutkijat tunnistivat palveluohjauksessa kriittisiä kohtia, kuten vaikeudet päästä palvelun piiriin, avun tarpeen arvioinnin kapea-alaisuuden ja resurssien riittämättömyyden. Tutkijat tarjoavat viisi konkreettista suositusta, joiden avulla hyvinvointialueiden palveluohjausta voidaan kehittää kohti ennakoivaa ja paremmin ikääntyneiden tarpeet huomioivaa palvelua.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme