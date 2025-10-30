Päihdehuollon monipalvelukeskus Toivo on valmistunut Turun Mäntymäkeen

Uudet Toivon tilat takaavat mm. saavutettavammat palvelut, yhtenäisemmän sosiaalihuollon päihde- ja mielenterveyspalveluiden kokonaisuuden ja enemmän asiakaspaikkoja.

Toiminta uusissa tiloissa alkaa marraskuussa 2025. Yhteiskuntakiinteistösijoittaja Hemsö luovutti tilat Varhalle 20.10.2025.

Median edustajat ovat tervetulleita tutustumaan Monipalvelukeskus Toivon tiloihin

Aika: torstai 13.11.2025 klo 10

Paikka: Monipalvelukeskus Toivo, pääsisäänkäynti (os. Luolavuorentie 2)

Tilaisuudessa paikalla ovat:

Marika Lehtinen, työikäisten palvelujen johtaja

Marika Bulasoff, mielenterveys- ja päihdeasumispalvelujen päällikkö

Leena Lahti, päihde- ja mielenterveyspalvelujen päällikkö

Tytti-Lotta Takkinen, palveluvastaava, Etappi

Mia Ketonen, osastonhoitaja, Terveysneuvontapiste Milli

Kirsi Viheriäranta, rakennuttajapäällikkö, Hemsö Suomi





Mukana tilojen tutustumiskierroksella on myös palvelujen työntekijöitä.

Ilmoittautumiset viimeistään tiistain 11.11. aikana, s-postitse tiia.laakso@varha.fi

Muutto vaikuttaa palveluihin

Monipalvelukeskus Toivo otetaan käyttöön porrastetusti: tiistaina 18.11.25 uusiin tiloihin siirtyvät Etapin palvelut Kunnallissairaalantieltä sekä Turun mielenterveys- ja päihdetyön sosiaalityö. Päiväkeskus Etappi on suljettuna 18.11. muuton ajan, mutta Etapin tilapäismajoitus on avoinna ilman katkoksia. Päiväkeskuksen asiakkaita palvellaan muuttopäivänä yhteistyössä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa.

Keskiviikkona 19.11.25 myös Terveysneuvontapiste Millin toiminta muuttaa Turun keskustasta monipalvelukeskukseen. Muuttoviikolla Terveysneuvontapiste Milli on suljettu tiistaista torstaihin eli 18.-20.11.25. Milli palvelee uusissa tiloissa edelleen edelleen kotikunnasta riippumatta.

Monipalvelukeskus osaksi Mäntymäen palveluja

Mäntymäen alueella ovat keväästä 2025 toimineet katkaisu- ja selviämisasemahoitoyksiköt sekä päihdepalvelujen kuntoutusyksiköt. Näiden ohella Mäntymäessä toimii sote-keskus, useita sairaalapalvelujen yksiköitä sekä laboratorion ja kuvantamisen palvelut. Turun monipalvelukeskus on tärkeä osa näitä jo alueella toimivia palveluja.

Yhteiskuntakiinteistösijoittaja Hemsön rakennuttama uusi päihdehuollon monipalvelukeskus Toivo on valmistunut Turun Mäntymäkeen. Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha vuokraa tilat Hemsöltä 20 vuoden vuokrasopimuksella. Monipalvelukeskuksen toiminta käynnistyy marraskuun aikana. Keskuksen rakentaminen alkoi kesällä 2024.