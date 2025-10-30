Päihdehuollon monipalvelukeskus Toivo on valmistunut Turun Mäntymäkeen
Päihdehuollon monipalvelukeskus Toivon uusiin tiloihin muuttavat marraskuussa ensimmäisenä Turun päiväkeskus ja tilapäismajoitus Etappi, terveysneuvontapiste Milli sekä mielenterveys- ja päihdetyön sosiaalityö. Aiemmin palvelut ovat sijainneet eri puolilla Turkua.
Uudet Toivon tilat takaavat mm. saavutettavammat palvelut, yhtenäisemmän sosiaalihuollon päihde- ja mielenterveyspalveluiden kokonaisuuden ja enemmän asiakaspaikkoja.
Toiminta uusissa tiloissa alkaa marraskuussa 2025. Yhteiskuntakiinteistösijoittaja Hemsö luovutti tilat Varhalle 20.10.2025.
Median edustajat ovat tervetulleita tutustumaan Monipalvelukeskus Toivon tiloihin
Aika: torstai 13.11.2025 klo 10
Paikka: Monipalvelukeskus Toivo, pääsisäänkäynti (os. Luolavuorentie 2)
Tilaisuudessa paikalla ovat:
- Marika Lehtinen, työikäisten palvelujen johtaja
- Marika Bulasoff, mielenterveys- ja päihdeasumispalvelujen päällikkö
- Leena Lahti, päihde- ja mielenterveyspalvelujen päällikkö
- Tytti-Lotta Takkinen, palveluvastaava, Etappi
- Mia Ketonen, osastonhoitaja, Terveysneuvontapiste Milli
- Kirsi Viheriäranta, rakennuttajapäällikkö, Hemsö Suomi
Mukana tilojen tutustumiskierroksella on myös palvelujen työntekijöitä.
Ilmoittautumiset viimeistään tiistain 11.11. aikana, s-postitse tiia.laakso@varha.fi
Muutto vaikuttaa palveluihin
Monipalvelukeskus Toivo otetaan käyttöön porrastetusti: tiistaina 18.11.25 uusiin tiloihin siirtyvät Etapin palvelut Kunnallissairaalantieltä sekä Turun mielenterveys- ja päihdetyön sosiaalityö. Päiväkeskus Etappi on suljettuna 18.11. muuton ajan, mutta Etapin tilapäismajoitus on avoinna ilman katkoksia. Päiväkeskuksen asiakkaita palvellaan muuttopäivänä yhteistyössä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa.
Keskiviikkona 19.11.25 myös Terveysneuvontapiste Millin toiminta muuttaa Turun keskustasta monipalvelukeskukseen. Muuttoviikolla Terveysneuvontapiste Milli on suljettu tiistaista torstaihin eli 18.-20.11.25. Milli palvelee uusissa tiloissa edelleen edelleen kotikunnasta riippumatta.
Monipalvelukeskus osaksi Mäntymäen palveluja
Mäntymäen alueella ovat keväästä 2025 toimineet katkaisu- ja selviämisasemahoitoyksiköt sekä päihdepalvelujen kuntoutusyksiköt. Näiden ohella Mäntymäessä toimii sote-keskus, useita sairaalapalvelujen yksiköitä sekä laboratorion ja kuvantamisen palvelut. Turun monipalvelukeskus on tärkeä osa näitä jo alueella toimivia palveluja.
Yhteiskuntakiinteistösijoittaja Hemsön rakennuttama uusi päihdehuollon monipalvelukeskus Toivo on valmistunut Turun Mäntymäkeen. Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha vuokraa tilat Hemsöltä 20 vuoden vuokrasopimuksella. Monipalvelukeskuksen toiminta käynnistyy marraskuun aikana. Keskuksen rakentaminen alkoi kesällä 2024.
