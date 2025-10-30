Mäkelänkadun bussien aikatauluihin muutoksia 10.11. alkaen

Mäkelänkatua kulkevien bussien 61(N), 64, 65, 66(K), 67(N), 600, 611, 614(K), 617, 623, 633 ja 643(K) aikatauluihin tulee muutoksia 10.11. alkaen. Lisäksi yöbussien 633N, 643N ja 665N aikatauluihin tulee pieniä minuuttimuutoksia.

Remontti vaikuttaa bussiliikenteen sujuvuuteen Mäkelänkadulla. Jos matkustat Helsingin keskustaan saakka päärautatieaseman läheisyyteen, vaihto junaan esimerkiksi Käpylässä voi nopeuttaa matkaa ruuhka-aikoina.

Bussipysäkkien sijainnit muuttuvat työmaan edetessä. Lisäksi Mäkelänkadun suuntaiseen ratikkaliikenteeseen tulee katko kesällä 2026 kiskojen uusimisen ajaksi. Tiedotamme remontin aiheuttamista liikennemuutoksista ajantasaisesti lähempänä ajankohtaa.

Mistä saan tietoa poikkeusten aikana?

Ajantaiset reitit ja aikataulut Reittioppaasta myös poikkeusten aikana.

Mitä Mäkelänkadun peruskorjauksessa tehdään?

Mäkelänkadun peruskorjaus Hämeentien ja Kumpulantien välillä alkaa maanantaina 3.11.2025. ja kestää arviolta kaksi vuotta. Mäkelänkadun peruskorjauksessa uusitaan kunnallistekniikkaa, kadun rakenteita ja huonokuntoisia katupuita sekä parannetaan kadun liikennejärjestelyitä.

Peruskorjaus vaikuttaa vaikuttaa bussien ja muun liikenteen sujuvuuteen ja järjestelyihin remonttialueella. Mäkelänkadun läpi pääsee kulkemaan joukkoliikenteellä, kävelemään ja pyöräilemään koko urakan ajan. Lisäksi raitiovaunupysäkit uusitaan ja bussipysäkkien paikkoihin tulee muutoksia.