Mäkelänkadun bussien aikatauluihin muutoksia 10.11. alkaen
Mäkelänkadun bussien aikatauluihin tulee muutoksia maanantaina 10.11. Aikataulumuutoksilla varaudutaan Mäkelänkadun remonttiin, joka vaikuttaa bussiliikenteen sujuvuuteen. Bussipysäkkien sijainnit muuttuvat työmaan edetessä,
Mäkelänkatua kulkevien bussien 61(N), 64, 65, 66(K), 67(N), 600, 611, 614(K), 617, 623, 633 ja 643(K) aikatauluihin tulee muutoksia 10.11. alkaen. Lisäksi yöbussien 633N, 643N ja 665N aikatauluihin tulee pieniä minuuttimuutoksia.
Remontti vaikuttaa bussiliikenteen sujuvuuteen Mäkelänkadulla. Jos matkustat Helsingin keskustaan saakka päärautatieaseman läheisyyteen, vaihto junaan esimerkiksi Käpylässä voi nopeuttaa matkaa ruuhka-aikoina.
Bussipysäkkien sijainnit muuttuvat työmaan edetessä. Lisäksi Mäkelänkadun suuntaiseen ratikkaliikenteeseen tulee katko kesällä 2026 kiskojen uusimisen ajaksi. Tiedotamme remontin aiheuttamista liikennemuutoksista ajantasaisesti lähempänä ajankohtaa.
Mistä saan tietoa poikkeusten aikana?
Ajantaiset reitit ja aikataulut Reittioppaasta myös poikkeusten aikana.
Mitä Mäkelänkadun peruskorjauksessa tehdään?
Mäkelänkadun peruskorjaus Hämeentien ja Kumpulantien välillä alkaa maanantaina 3.11.2025. ja kestää arviolta kaksi vuotta. Mäkelänkadun peruskorjauksessa uusitaan kunnallistekniikkaa, kadun rakenteita ja huonokuntoisia katupuita sekä parannetaan kadun liikennejärjestelyitä.
Peruskorjaus vaikuttaa vaikuttaa bussien ja muun liikenteen sujuvuuteen ja järjestelyihin remonttialueella. Mäkelänkadun läpi pääsee kulkemaan joukkoliikenteellä, kävelemään ja pyöräilemään koko urakan ajan. Lisäksi raitiovaunupysäkit uusitaan ja bussipysäkkien paikkoihin tulee muutoksia.
Yhteyshenkilöt
HSL ViestintäPuh:040 163 2818viestinta@hsl.fi
Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Kuntayhtymässä on noin 400 työntekijää. Vuonna 2024 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 872 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2024 aikana 361 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
