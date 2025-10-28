S-Pankki Oyj

Tutkimus: S-Pankin asiakkaat finanssialan uskollisimpia - myös vastuullisuudessa kärkisijoitus

30.10.2025 13:00:00 EET | S-Pankki Oyj | Tiedote

Asiakkuusindeksi 2025 -tutkimuksen mukaan S-Pankilla on finanssialan uskollisimmat asiakkaat. Pankki arvioitiin alan ykköseksi myös vastuullisuudessa mitattuna. Tutkimuksen kokonaistuloksissa S-Pankki sijoittui toiselle sijalle kaikista arvioiduista yrityksistä.

Asiakkuusmarkkinointiliiton (ASML) Asiakkuusindeksi 2025 -tutkimuksessa kuluttajat arvioivat yrityksiä, joiden asiakkaita he ovat. Tutkimus mittaa erityisesti asiakaskokemusta ja asiakasuskollisuutta. 

S-Pankki oli ainoa pankki, joka sijoittui tutkimuksessa kärkisijoille. Vaikka finanssialan asiakasuskollisuus oli kokonaisuutena laskussa, S-Pankki onnistui parantamaan tulostaan edellisvuodesta. Tutkimuksen ykkössijan lunasti S-ruokakaupat. 

”Olemme iloisia ja kiitollisia siitä, että asiakkaamme luottavat meihin ja pankkipalveluihimme. Olemme ihmisen kokoinen pankki ja vahvasti läsnä asiakkaidemme arjessa. Haluamme kehittää asiakkaillemme tärkeitä vahvuuksiamme entisestään: panostamme mobiililähtöisyyteen ja mutkattomaan asiointiin, jotta asiakkaamme voivat hoitaa pankkiasioitaan juuri silloin, kun heille parhaiten sopii”, kertoo S-Pankin asiakkuus- ja digimyyntijohtaja Katja Gunnelius. 

Asiakkuusindeksi-tutkimus on Suomen kattavin vuosittainen tutkimus suomalaisten yritysten asiakaskokemuksesta ja asiakasuskollisuudesta. Asiakasuskollisuus mittaa suositteluhalukkuutta, ostoaikeita ja kiinnostusta vaihtaa kilpailevan yrityksen tuotteisiin tai palveluihin. Tänä vuonna tutkimukseen vastasi 3930 suomalaista kuluttajaa arvioiden 52 eri yritystä 3.9.–2.10. välisenä aikana. Jokainen asiakas arvioi korkeintaan kolmea yritystä. 

