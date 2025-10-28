Tutkimus: S-Pankin asiakkaat finanssialan uskollisimpia - myös vastuullisuudessa kärkisijoitus
Asiakkuusindeksi 2025 -tutkimuksen mukaan S-Pankilla on finanssialan uskollisimmat asiakkaat. Pankki arvioitiin alan ykköseksi myös vastuullisuudessa mitattuna. Tutkimuksen kokonaistuloksissa S-Pankki sijoittui toiselle sijalle kaikista arvioiduista yrityksistä.
Asiakkuusmarkkinointiliiton (ASML) Asiakkuusindeksi 2025 -tutkimuksessa kuluttajat arvioivat yrityksiä, joiden asiakkaita he ovat. Tutkimus mittaa erityisesti asiakaskokemusta ja asiakasuskollisuutta.
S-Pankki oli ainoa pankki, joka sijoittui tutkimuksessa kärkisijoille. Vaikka finanssialan asiakasuskollisuus oli kokonaisuutena laskussa, S-Pankki onnistui parantamaan tulostaan edellisvuodesta. Tutkimuksen ykkössijan lunasti S-ruokakaupat.
”Olemme iloisia ja kiitollisia siitä, että asiakkaamme luottavat meihin ja pankkipalveluihimme. Olemme ihmisen kokoinen pankki ja vahvasti läsnä asiakkaidemme arjessa. Haluamme kehittää asiakkaillemme tärkeitä vahvuuksiamme entisestään: panostamme mobiililähtöisyyteen ja mutkattomaan asiointiin, jotta asiakkaamme voivat hoitaa pankkiasioitaan juuri silloin, kun heille parhaiten sopii”, kertoo S-Pankin asiakkuus- ja digimyyntijohtaja Katja Gunnelius.
Asiakkuusindeksi-tutkimus on Suomen kattavin vuosittainen tutkimus suomalaisten yritysten asiakaskokemuksesta ja asiakasuskollisuudesta. Asiakasuskollisuus mittaa suositteluhalukkuutta, ostoaikeita ja kiinnostusta vaihtaa kilpailevan yrityksen tuotteisiin tai palveluihin. Tänä vuonna tutkimukseen vastasi 3930 suomalaista kuluttajaa arvioiden 52 eri yritystä 3.9.–2.10. välisenä aikana. Jokainen asiakas arvioi korkeintaan kolmea yritystä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
S-Pankin viestintäPuh:+358 10 767 9300viestinta@s-pankki.fiwww.s-pankki.fi
Linkit
S-Pankki
S-Pankki on kotimainen pankki ja osa S-ryhmää. Olemme olemassa siksi, että jokaisella olisi mahdollisuus vähän rahakkaampaan huomiseen. Meillä on yli kolme miljoonaa asiakasta ja tunnemme asiakkaidemme arjen. Tuomme siihen helppoutta ja hyötyä muun muassa helppokäyttöisten digitaalisten palveluidemme avulla. Täyden palvelun pankkina olemme tukena elämän pienissä ja suurissa käännekohdissa. s-pankki.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta S-Pankki Oyj
S-Bankens utredning: Antalet arvstvister minskade, men det blir allt vanligare att ärva, vilket ökar behovet av planering28.10.2025 08:00:00 EET | Pressmeddelande
S-Banken Privates utredning visar att antalet arvstvister i Finland sjunkit för första gången på tre år. Trots att antalet tvister minskar förekommer det allt oftare att vanliga finländare ärver, och därför ökar även behovet av planering och öppen dialog.
S-Pankin selvitys: Perintöriitojen määrä kääntyi laskuun, perimisen yleistyminen lisää tarvetta suunnittelulle28.10.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Perintöriitojen määrä väheni Suomessa ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen, selviää S-Pankki Privaten selvityksestä. Vaikka riitojen määrä on laskussa, periminen on yhä useammin osa tavallisten suomalaisten elämää, ja siksi myös suunnittelun ja avoimen keskustelun tarve kasvaa.
S-Bankens undersökning: Skattelättnader, information och lågtröskeltjänster skulle få finländarna att investera mer23.10.2025 08:00:00 EEST | Pressmeddelande
Mer omfattande skattelättnader, lättillgänglig information och användarvänliga investeringstjänster är viktiga faktorer som skulle kunna få finländarna att börja investera eller att investera mer, framgår det av S-Bankens färska undersökning om finländarnas ekonomiska kunskaper, Suomalaisten taloustaidot 2025.
S-Pankin tutkimus: Verohelpotukset, tieto ja matalan kynnyksen palvelut saisivat suomalaiset sijoittamaan enemmän23.10.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Laajemmat verohelpotukset, helposti saatavilla oleva tieto ja helppokäyttöiset sijoittamisen palvelut olisivat merkittäviä syitä suomalaisille aloittaa sijoittaminen tai lisätä sitä, selviää S-Pankin tuoreesta Suomalaisten taloustaidot 2025 -tutkimuksesta.
S-Bankens undersökning: Den ekonomiska osäkerheten har minskat finländarnas intresse för investering15.10.2025 07:15:00 EEST | Pressmeddelande
Trots att det finns en rekord mängd pengar på finländarnas konton visar en undersökning beställd av S-Banken att den ekonomiska osäkerheten har minskat det regelbundna sparandet och investerandet, särskilt bland hushåll med medelinkomster.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme