DiscoverEU: 40 000 nuorta pääsee reilaamaan Eurooppaan Schengen-alueen 40. juhlavuoden kunniaksi
Tänä vuonna 40 000 nuorta saa ilmaisen tutustumismatkan Eurooppaan komission DiscoverEU-hankkeesta. Matkakortteja jaetaan tavallista enemmän, koska vietämme Schengen-sopimuksen 40-vuotisjuhlaa. Suomesta matkaan pääsee 495 nuorta.
Tällä kierroksella matkakorttia voivat hakea vuonna 2007 syntyneet nuoret. Haku tapahtuu osallistumalla lyhyeen EU-aiheiseen tietovisaan Euroopan nuorisoportaalissa. Nuoret voivat matkustaa matkakortilla maata pitkin enintään 30 päivän ajan 1. maaliskuuta 2026 ja 31. toukokuuta 2027 välisenä aikana. He saavat myös alennuskortin, jolla saa alennuksia monista majoitus-, kulttuuri-, ravintola-, urheilu- ja muista palveluista sekä paikallisliikenteen lipuista 36 Euroopan maassa.
Nuoret voivat suunnitella oman matkareittinsä tai seurata valmiita reittejä. Uuden eurooppalaisen Bauhausin reitti esimerkiksi vie kaupunkeihin, jotka edustavat uuden eurooppalaisen Bauhausin teemoja: estetiikkaa, kestävyyttä ja osallisuutta.
DiscoverEU:n vihreä reitillä taas pääsee tutustumaan Euroopan kestävimpiin ja luontoystävällisimpiin kohteisiin, kuten Euroopan vihreä pääkaupunki -palkinnon ja Green Leaf -palkinnon voittajakaupunkeihin tai ilmastoneutraaleihin ja älykkäisiin kaupunkeihin. DiscoverEU:n kestävän matkailun vinkit auttavat nuoria suunnittelemaan matkan vastuullisesti.
DiscoverEU-haku alkaa tänään klo 13.00 ja päättyy 13. marraskuuta 2025 klo 13.00. Hakijoiden on asuttava joko jossain EU-maassa tai muussa Erasmus+ -ohjelmassa mukana olevassa maassa. Jos hakijalla on vamma tai muu terveydellinen rajoite, hän voi saada matkalle erityistukea, kuten saattajan.
Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_2559
Yhteyshenkilöt
Ismo UlvilaTiedotuspäällikköPuh:050 541 1122ismo.ulvila@ec.europa.eu
Nina HottiTiedottajaPuh:050 384 7857nina.hotti@ec.europa.eu
Euroopan komission Suomen-edustusto
