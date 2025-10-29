Vihreiden Tynkkynen: luovan työn tekijöiden oikeudet tekoälykaudella on turvattava

Monelle tutut tekoälyn sovellukset – ChatGPT:n kaltaisten palvelujen taustalla olevat laajat kielimallit – voivat oikein käytettynä tukea luovan työn tekemistä. Nykyään tekoälyn kouluttamiseen olemassa olevilla teoksilla liittyy kuitenkin merkittäviä epäkohtia.

– Sovellusten kehittäjillä tulee olla velvollisuus rekisteröidä ja raportoida, mitä aineistoja tekoälyn opettamiseen on käytetty. Näin voidaan turvata luovan työn tekijöiden mahdollisuudet valvoa teostensa käyttöä, vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen linjaa.

Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto kysyi tänä syksynä luovan alan tekijöiden, esittävien taiteilijoiden ja kustantajien näkemyksiä. Vastaajista 86 prosenttia toivoi päättäjien puuttuvan tekoälyyn liittyviin haasteisiin ja asettavan selkeät säännöt tekijänoikeuden suojaamien sisältöjen käytölle.

– Taiteellisia teoksia ei pidä voida käyttää tekoälyn kouluttamiseen ilman, että siitä maksetaan tekijöille asianmukaiset korvaukset. Luontevinta olisi säätää korvauksista EU-tasolla, mutta tarvittaessa pitää olla valmius edetä myös kansallisesti, Tynkkynen jatkaa.

Tanskassa hallitus- ja oppositiopuolueet ovat jo löytäneet yhteisen sävelen. Tanskan kulttuuriministeriö on valmistelemassa tekijänoikeuslakiin muutoksia, jotka turvaisivat kaksi keskeistä suojaa digitaalisia jäljitelmiä vastaan.

Yleinen suoja kieltäisi realististen, digitaalisesti tuotettujen jäljitelmien jakamisen toisen henkilön tunnistettavista piirteistä (kuten ulkonäkö ja ääni) ilman tämän suostumusta. Erityinen suoja esiintyville taiteilijoille puolestaan suojaisi erikseen esiintyviä taiteilijoita heidän esitystensä realistisilta, digitaalisesti luoduilta jäljitelmiltä, jotka on jaettu ilman lupaa.

– Tanska näyttää esimerkkiä siitä, miten luovan työn tekijöiden oikeuksia voidaan turvata tekoälyn aikakaudella. Samaa ratkaisukeskeisyyttä tarvitaan Suomessakin, jotta sääntely saadaan kuntoon joko kansallisesti tai EU-tasolla, Tynkkynen päättää.