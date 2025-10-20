Ajoterveyden arviointi vaatii muutosta – puolet riskikuljettajista jää piiloon

Noin puolessa vuoden 2024 kuolemaan johtaneista tieliikenneonnettomuuksista ajoterveysriskin aiheuttanut sairaus ei ollut terveydenhoidon tiedossa. Äärimmäisissä tapauksissa edes henkilö itse ei tiennyt sairaudestaan.



– Näissä piiloon jääneissä tapauksissa ei voida olettaa, että terveydenhuolto voisi auttaa, mikäli arviointijärjestelmää ei muuteta, sanoo teknologiapäällikkö Tapio Koisaari Onnettomuustietoinstituutista.

Ajoterveys on yhteinen vastuu

Ajoterveysjärjestelmä on kokonaisuus, johon osallistuvat terveydenhuolto, poliisi ja kansalaiset itse.



– Ajoterveys ei ole vain lääkärinlausunto tai poliisin päätös. Kyse on yhteisestä vastuusta ja siitä, että järjestelmä tunnistaa riskit ajoissa, Koisaari sanoo.

Laki velvoittaa - lääkärin on arvioitava ja ilmoitettava riskit poliisille

Tällä hetkellä henkilöauton ajo-oikeutta hakeva antaa oman vakuutuksensa riittävästä terveydentilasta. Seuraavan kerran asiaan palataan usein vasta vuosikymmenten kuluttua, käytännössä eläkkeellä.



Lääkärin on arvioitava potilaan ajoterveyttä aina kokonaisuutena, kun sairaus, vamma, lääkitys tai terveydentilan muutos voi heikentää ajokykyä – ei ainoastaan ikäkausitarkastuksissa. Jos ajokyvyttömyyden arvioidaan kestävän vähintään kuusi kuukautta, lääkärillä on Ajokorttilain mukaan ilmoitusvelvollisuus poliisille.

Väärät arviot ovat pieni osa ajoterveyden kokonaisongelmaa

– Järjestelmän ideana on jo nyt, että ajoterveyttä arvioidaan myös muissa kuin ikäkausitarkastuksissa. Käytännössä tämä ei kuitenkaan aina toteudu. Arvio tulisi kirjata ja huomioida entistä systemaattisemmin myös tavallisten lääkärikäyntien yhteydessä, aina, kun potilaan tila antaa siihen aihetta, Koisaari painottaa.



Ongelma ei kuitenkaan rajoitu vain järjestelmän rakenteisiin, vaan myös käytännön toteutukseen.

– Puhuttaessa kuljettajista, jotka ovat aiheuttaneet kuolemaan johtaneen onnettomuuden, suurin ongelma ei ole väärä arvio, vaan se, ettei arviota tehdä lainkaan, vaikka olisi pitänyt.

Poliisin roolia ja valvontakäytäntöjä kehitettävä edelleen

Poliisi ja terveydenhuolto ovat viime vuosina kehittäneet ajoterveyskulttuuria. Poliisi voi puuttua ajoterveyteen havaittujen rikkeiden perusteella, ja parhaiden käytäntöjen jakaminen poliisilaitosten kesken voisi tehostaa valvontaa. Poliisin ja muun yhteiskunnan huoleksi jäävät silti kuljettajat, jotka jatkavat ajamista ajo-oikeuden menettämisestä huolimatta.

– Äärimmäisenä keinona tulisi pohtia myös ajoneuvojen takavarikkojen kaltaisia ratkaisuja, Koisaari sanoo.



Ajoterveyden arvioinnin kehittäminen on yksi tehokkaimmista keinoista ehkäistä vakavia liikenneonnettomuuksia ja pelastaa ihmishenkiä tulevaisuudessa.









Onnettomuustietoinstituutissa (OTI) teemme työtä ehkäistäksemme liikenneonnettomuuksia Suomessa. Koordinoimme liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoimme tutkinnasta kerättyä tietoa. Kokoamme tilastot liikennevakuutuksesta korvatuista vahingoista. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. Tarjoamme tietoa liikenneturvallisuuden kehittämiseen, tutkimukseen ja tietoon perustuvan päätöksenteon tueksi.