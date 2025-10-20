Ajoterveyden arviointi vaatii muutosta – puolet riskikuljettajista jää piiloon
Moni ajoterveysriski jää tunnistamatta ennen vakavaa onnettomuutta. Onnettomuustietoinstituutin mukaan vastuu ajokyvyn arvioinnista kuuluu terveydenhuollon ohella myös poliisille ja jokaiselle kuljettajalle itselleen.
Noin puolessa vuoden 2024 kuolemaan johtaneista tieliikenneonnettomuuksista ajoterveysriskin aiheuttanut sairaus ei ollut terveydenhoidon tiedossa. Äärimmäisissä tapauksissa edes henkilö itse ei tiennyt sairaudestaan.
– Näissä piiloon jääneissä tapauksissa ei voida olettaa, että terveydenhuolto voisi auttaa, mikäli arviointijärjestelmää ei muuteta, sanoo teknologiapäällikkö Tapio Koisaari Onnettomuustietoinstituutista.
Ajoterveys on yhteinen vastuu
Ajoterveysjärjestelmä on kokonaisuus, johon osallistuvat terveydenhuolto, poliisi ja kansalaiset itse.
– Ajoterveys ei ole vain lääkärinlausunto tai poliisin päätös. Kyse on yhteisestä vastuusta ja siitä, että järjestelmä tunnistaa riskit ajoissa, Koisaari sanoo.
Laki velvoittaa - lääkärin on arvioitava ja ilmoitettava riskit poliisille
Tällä hetkellä henkilöauton ajo-oikeutta hakeva antaa oman vakuutuksensa riittävästä terveydentilasta. Seuraavan kerran asiaan palataan usein vasta vuosikymmenten kuluttua, käytännössä eläkkeellä.
Lääkärin on arvioitava potilaan ajoterveyttä aina kokonaisuutena, kun sairaus, vamma, lääkitys tai terveydentilan muutos voi heikentää ajokykyä – ei ainoastaan ikäkausitarkastuksissa. Jos ajokyvyttömyyden arvioidaan kestävän vähintään kuusi kuukautta, lääkärillä on Ajokorttilain mukaan ilmoitusvelvollisuus poliisille.
Väärät arviot ovat pieni osa ajoterveyden kokonaisongelmaa
– Järjestelmän ideana on jo nyt, että ajoterveyttä arvioidaan myös muissa kuin ikäkausitarkastuksissa. Käytännössä tämä ei kuitenkaan aina toteudu. Arvio tulisi kirjata ja huomioida entistä systemaattisemmin myös tavallisten lääkärikäyntien yhteydessä, aina, kun potilaan tila antaa siihen aihetta, Koisaari painottaa.
Ongelma ei kuitenkaan rajoitu vain järjestelmän rakenteisiin, vaan myös käytännön toteutukseen.
– Puhuttaessa kuljettajista, jotka ovat aiheuttaneet kuolemaan johtaneen onnettomuuden, suurin ongelma ei ole väärä arvio, vaan se, ettei arviota tehdä lainkaan, vaikka olisi pitänyt.
Poliisin roolia ja valvontakäytäntöjä kehitettävä edelleen
Poliisi ja terveydenhuolto ovat viime vuosina kehittäneet ajoterveyskulttuuria. Poliisi voi puuttua ajoterveyteen havaittujen rikkeiden perusteella, ja parhaiden käytäntöjen jakaminen poliisilaitosten kesken voisi tehostaa valvontaa. Poliisin ja muun yhteiskunnan huoleksi jäävät silti kuljettajat, jotka jatkavat ajamista ajo-oikeuden menettämisestä huolimatta.
– Äärimmäisenä keinona tulisi pohtia myös ajoneuvojen takavarikkojen kaltaisia ratkaisuja, Koisaari sanoo.
Ajoterveyden arvioinnin kehittäminen on yksi tehokkaimmista keinoista ehkäistä vakavia liikenneonnettomuuksia ja pelastaa ihmishenkiä tulevaisuudessa.
Onnettomuustietoinstituutissa (OTI) teemme työtä ehkäistäksemme liikenneonnettomuuksia Suomessa. Koordinoimme liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoimme tutkinnasta kerättyä tietoa. Kokoamme tilastot liikennevakuutuksesta korvatuista vahingoista. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. Tarjoamme tietoa liikenneturvallisuuden kehittämiseen, tutkimukseen ja tietoon perustuvan päätöksenteon tueksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tapio Koisaariteknologiapäällikkö, OnnettomuustietoinstituuttiPuh:040 450 4782tapio.koisaari@oti.fi
Leena Piirtoviestinnän asiantuntija OnnettomuustietoinstituuttiPuh:045 7820 8344leena.piirto@vakuutuskeskus.fi
Mediapalvelu klo 9-15OnnettomuustietoinstituuttiPuh:040 4504700viestinta@vakuutuskeskus.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Onnettomuustietoinstituutti
Päihteet pois liikenteestä, nuorten ajokulttuuri ja mikroliikkuminen vaativat muutosta20.10.2025 07:40:00 EEST | Tiedote
Yli 300 kuolemaan johtaneen liikenneonnettomuuden tutkinnassa mukana ollut Uudenmaan tutkijalautakunnan ajoneuvotekninen jäsen Heikki Haapakallio nostaa esiin kolme vakavaa liikenneturvallisuuden haastetta: päihteet, nuorten ajokulttuurin ja mikroliikkumisen vastuuttoman käytön.
Mediakutsu: Onko ajoterveyden arviointi ratkaisu vakaviin liikenneonnettomuuksiin? – tilaisuus Kokkolassa 30.10.14.10.2025 09:40:00 EEST | Kutsu
Ajoterveyden puutteet korostuvat vakavimmissa liikenneonnettomuuksissa. OTIn mediatilaisuudessa tarkastellaan, miltä ajoterveyden arvioinnin kokonaiskuva näyttää onnettomuustutkinnan näkökulmasta. Mitä terveydenhuollon ammattilaiset voivat tehdä ja mitä jää muiden vastuulle?
Alkolukko estäisi merkittävän osan henkilöautojen kuolemaan johtaneista onnettomuuksista3.10.2025 07:30:00 EEST | Tiedote
Nykyinen turvatekniikka ei estä päihtyneen kuljettajan virheitä. Tutkijalautakuntien ennakkotietojen mukaan alkolukko vakiovarusteena olisi voinut ehkäistä noin kolmanneksen viime vuoden henkilöautojen aiheuttamista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista, pois lukien sairaskohtaukset ja tahallaan aiheutetut tapaukset.
Liikennekuolemien määrä ennallaan – jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kuolemat laskussa24.9.2025 07:40:00 EEST | Tiedote
Tammi–elokuussa tapahtui 114 kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta, joissa menehtyi 127 ihmistä. Jalankulkija- ja pyöräilyonnettomuuksissa kuoli 21 henkilöä, vähiten viiteen vuoteen.
Mediakutsu: Autojen uuden turvatekniikan vaikutukset liikennekuolemiin - tilaisuus Kajaanissa 2.10.15.9.2025 12:45:00 EEST | Kutsu
Tervetuloa Onnettomuustietoinstituutin mediatilaisuuteen Kajaanissa torstaina 2.10. klo 11.00–11.30. Tilaisuudessa tarkastellaan, miten autojen turvatekniikka on vaikuttanut liikennekuolemiin ja mitä on odotettavissa tulevaisuudessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme