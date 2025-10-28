Veikkaus Oy

Poriin 60 000 euron voitto XL Toto65-pelistä - Ensi viikolla pelimuoto vaihtuu Toto75-peliksi

30.10.2025 13:10:23 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Jaa

Tällä erää viimeinen keskiviikon XL Toto65-kierros toi porilaiselle nettipelaajalle 60 000 euron voiton. Ensi viikon keskiviikosta 5.11. alkaen Suomen keskiviikon ravien pääpelimuoto Toto-peleissä on klassinen Toto75-peli.

Porilainen nettipelaaja sai keskiviikkoiltana ainoana kiinni Vermon XL Toto65-kierroksen rivin. Yksi ainoa täysosuma tiesi 60 000 euron takuupottia. Voitto osui porilaisen nettipelaajan 120 euron hajoituspeliin.

Täysosuma oli tällä erää XL Toto65-pelin viimeinen, sillä marraskuussa Suomen ravien keskiviikon pääpelimuoto vaihtuu. Marraskuusta alkaen Suomen raveissa on keskiviikkoisin ja lauantaisin Toto75-kierros.

Marraskuun alkupuolella Toto75-pelissä on jackpot-kierros lauantaina 1.11., keskiviikkona 5.11., lauantaina 8.11. ja keskiviikkona 12.11. Kaikilla näillä kierroksilla on 75 000 euron jackpot.

Jos näillä kierroksilla tulee jakamattomia voittoluokkia, siirtyvät jakamattomat voittoluokat 100 000 euroon saakka ensimmäiselle Toto75-kierrokselle, jolla ei ole ennalta määrättyä jackpot-kierrosta.

Veikkauksen TotoTV:n suorat asiantuntijastudiolähetykset välittävät keskiviikon ja lauantain Toto75-kierrosten tapahtumat paikan päältä tehtyinä lähetyksinä kotikatsomoihin.

Toto75-peliä pelataan Suomen ravien pääpelinä keskiviikkoisin ja lauantaisin. Toto75-pelissä valitset seitsemään ennakkoon ilmoitettuun lähtöön voittajahevoset. Voittoon on mahdollisuus 7-, 6- ja 5 oikein -tuloksilla. Suomen ravien Toto75-pelissä voit osallistua vain 7 oikein -voittoluokkaan, jolloin mahdollinen voitto maksetaan 2,5 -kertaisena.

Avainsanat

Veikkaus

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

www.veikkaus.fi/yritys

Linkit

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye