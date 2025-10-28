Poriin 60 000 euron voitto XL Toto65-pelistä - Ensi viikolla pelimuoto vaihtuu Toto75-peliksi

Porilainen nettipelaaja sai keskiviikkoiltana ainoana kiinni Vermon XL Toto65-kierroksen rivin. Yksi ainoa täysosuma tiesi 60 000 euron takuupottia. Voitto osui porilaisen nettipelaajan 120 euron hajoituspeliin.



Täysosuma oli tällä erää XL Toto65-pelin viimeinen, sillä marraskuussa Suomen ravien keskiviikon pääpelimuoto vaihtuu. Marraskuusta alkaen Suomen raveissa on keskiviikkoisin ja lauantaisin Toto75-kierros.



Marraskuun alkupuolella Toto75-pelissä on jackpot-kierros lauantaina 1.11., keskiviikkona 5.11., lauantaina 8.11. ja keskiviikkona 12.11. Kaikilla näillä kierroksilla on 75 000 euron jackpot.



Jos näillä kierroksilla tulee jakamattomia voittoluokkia, siirtyvät jakamattomat voittoluokat 100 000 euroon saakka ensimmäiselle Toto75-kierrokselle, jolla ei ole ennalta määrättyä jackpot-kierrosta.



Veikkauksen TotoTV:n suorat asiantuntijastudiolähetykset välittävät keskiviikon ja lauantain Toto75-kierrosten tapahtumat paikan päältä tehtyinä lähetyksinä kotikatsomoihin.



Toto75-peliä pelataan Suomen ravien pääpelinä keskiviikkoisin ja lauantaisin. Toto75-pelissä valitset seitsemään ennakkoon ilmoitettuun lähtöön voittajahevoset. Voittoon on mahdollisuus 7-, 6- ja 5 oikein -tuloksilla. Suomen ravien Toto75-pelissä voit osallistua vain 7 oikein -voittoluokkaan, jolloin mahdollinen voitto maksetaan 2,5 -kertaisena.