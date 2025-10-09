Kustantamo S&S esittelee kevään 2026 kirjat

Sanni Isometsän Katoamiskertomus kuvaa, miten suru muuttaa kaiken ja Kristiina Wallinin Laituri kertoo kahdesta taiteilijasta, joiden on aika päästää irti elämäntyöstään ja toisistaan. Kirjat etsivät toivoa ja merkitystä maailmassa, jossa kaiken ei tarvitse olla ylenpalttista. Kirjallisuus on paikka, jossa voi levätä, ajatella ja löytää uuden suunnan.

”Lue, lue, lue. Sitä kautta aukeaa tulevaisuuden tuntematon ja valoisa tie.”

– Johanna Forss, kustantaja, kevään 2026 katalogin esipuheessa

Kevään kaunokirjalliset helmet

Sanni Isometsän Katoamiskertomus on vaikuttava esikoisromaani rakkaudesta, menetyksestä ja siitä, miten suru muuttaa kaiken.

Anu Kaaja tunnetaan rohkeasta ja älykkäästä proosastaan. Romaani Siluetinleikkaaja kertoo ihmismielen pimeistä houkutuksista ja tarinoiden voimasta.

Kristiina Wallinin Laituri on kielellisen taiturin vahva ja herkkä romaani luopumisesta ja vanhuudesta. Romaani tarkastelee elämänmittaista rakkautta – rakkautta työhön, taiteeseen, paikkaan ja toiseen ihmiseen. Mikä lopulta tekee elämästä hyvän? Miten luopua hyvästä, miten luopua elämästä?

Axel Åhmanin Tulisielu on lämmin ja tragikoominen romaani pohjalaisesta harrastajateatterista ja sen burnoutin partaalla taistelevasta johtajasta, joka antaa kaikkensa – ja vielä vähän enemmän – kotiseutunsa hyväksi.

Camila Sosa Villadan Kesytysteoria kertoo raa'asti ja hellästi rakkauden kahleista ja perhesuhteiden vallasta.

Virginia Woolfin Rouva Dalloway ilmestyy Kaijamari Sivillin käänöksenä. Modernismin klassikko, joka säteilee kirkkaana mestarisuomentajan tulkintana.

Sara Strömbergin Saalis vie toimittaja Vera Bergströmin jälleen kohti jännityksen ja pohjoisen erämaan reunoja.

Michaela von Kügelgenin Kotiin saaristoon jatkaa suomalaisen kirjailijan kansainvälistä menestyssarjaa. Avausosa Villa Hildan kesä herätti poikkeuksellista kiinnostusta ja käännösoikeudet myytiin jo ennen julkaisua seitsemään maahan.

Sarjan toisessa kirjassa Sanne palaa äitinsä luo Tukholman saaristoon ja kohtaa menneisyyden. Romaani on lämminhenkinen ja humoristinen tarina perhesuhteista, rakkaudesta ja itsensä löytämisestä.

Tietokirjojen äärellä

Kadonneet kirjallisuuden lajit (Sari Kivistö, Katariina Kärkelä, Erika Pihl & Isa Välimäki) esittelee kolmekymmentä kiehtovaa kadonnutta kirjallisuudenlajia, kuten nokturno ja gaseeli.

Anton Montin Ultrat – väkivalta ja mafia Italian jalkapallokatsomoissa paljastaa, miten korruptio, väkivalta ja huumekauppa pesiytyivät italialaiseen jalkapalloon, ja kuinka mafia soluttautui kaiken sen keskelle.

Lapsille

Elias ja Agnes Våhlundin Käsikirja supersankareille – Osa 9: Uusi ystävä jatkaa menestyssarjaa lapsesta, joka ottaa ohjat omiin käsiinsä, sekä ystävistä, jotka tekevät superhyvää yhteistyötä.

Jamie Smartin Pupu vs Apina – Osa 6: Mahdottomat masiinat! on sarjan vauhdikkain osa, jossa robotti Metalli-E.E.V.A. aiheuttaa kaaoksen keskelle metsää.

Sanna Pelliccionin Mirandan mekko on lämmin ja värikäs kuvakirja moninaisuudesta, läheisyydestä ja muhkeista helmoista.

Katri Tapolan ja Karoliina Pertamon Oivan piilo jatkaa rakastettua Oiva-sarjaa leikin ja mielikuvituksen maailmassa.





Kevätkatalogista löydät kaikki tammi–huhtikuun uutuudet: https://issuu.com/setsforlag/docs/luettelo_kevat2026_b9e67a63500791



Arvostelukappaleet, pdf:ät ja haastattelupyynnöt minulta: