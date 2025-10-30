Jari Kaukua ja Otso Ovaskainen valittiin akatemiaprofessoreiksi

Kaikkiaan Suomen Akatemia valitsi 15 uutta akatemiaprofessoria. He ovat oman alansa kansainvälisessä kärjessä olevia tutkijoita, joiden tutkimus uudistaa tiedettä ja pyrkii tieteellisiin läpimurtoihin. Hakijoita oli tällä kertaa 244.

Professori Jari Kaukua tutkii filosofista illuminationismia islamilaisessa aatehistoriassa, tarkemmin Shihab al-Din al-Suhrawardin (k. 584/1191) illuminationistisen filosofian vastaanottoa 1200-luvulta 1600-luvun alkuun. Illuminationismi kehittyi 1100-luvun Ibn Sina -kritiikin kontekstissa, mutta se muodostui myöhemmin erääksi keskeisistä filosofisista oppijärjestelmistä.

Filosofisesti orientoitunut tutkimus Suhrawardin perinnöstä muuttaa käsitystämme jälkiklassisesta islamilaisesta ajattelusta, tarjoaa argumentteja ja käsitteellisiä välineitä islamilaisen filosofisen perinteen sisällyttämiselle itsenäiseksi osaksi globaalia filosofian historiaa sekä auttaa rakentamaan yhteyksiä analyyttisen filosofian ja oman aikamme islamilaisen filosofian perinteiden välillä.

Professori Otso Ovaskaisen tutkimuksen aiheena on tunnetun ja tuntemattoman luonnon monimuotoisuuden digitaalinen kaksonen. Digitaalinen kaksonen tarkoittaa laskennallisiin malleihin ja mittauksiin perustuvaa yksityiskohtaista ja vuorovaikutteista kuvausta tosielämän ilmiöstä tai prosessista.

Meneillään olevan globaalin ympäristönmuutoksen haitallisten vaikutusten lieventäminen edellyttää luonnon monimuotoisuuden kokonaisvaltaista ymmärtämistä. Tietämyksemme luonnon monimuotoisuudesta on kuitenkin vielä hyvin osittaista. Suurin osa maapallon lajeista on vielä löytämättä, joten meillä ei ole tietoa niiden rooleista ekosysteemeissä.

Ovaskainen kehittää luonnon tutkimukseen uusia työkaluja, jotka mahdollistavat luotettavan ja nopean monimuotoisuuden seurannan maailmanlaajuisesti. Menetelmien laajan sovellettavuuden varmistamiseksi niitä testataan Suomessa, useissa Euroopan maissa ja Madagaskarilla erilaisten sidosryhmien kanssa. Digitaalisten kaksosten avulla hanke nopeuttaa tieteellisen tutkimuksen ja tiedon hyödyntämisen vuorovaikutusta ja tarjoaa uuden perustan luonnon monimuotoisuuden seurantaan, ympäristöpolitiikkaan ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Otso Ovaskainen on saanut aiemmin akatemiaprofessorin rahoituksen myös kaudelle 1.9.2021–31.8.2026.