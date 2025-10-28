Läntinen Helsinki kehittyy – Länsiratikat käynnistää laajan kaupunkikehityskokonaisuuden

Raideliikenteeseen tukeutuva suunnittelu luo käveltävää ja elävää kaupunkia





–Länsiratikat on Helsingille strategisesti hyvin merkittävä hanke. Se mahdollistaa kaupunkirakenteen tiivistämisen tukeutuen erinomaiseen raideliikenteeseen. Tämä on myös Helsingin ilmastotavoitteiden mukainen kehityssuunta, sanoo maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta.

Helsingin tavoitteena on ohjata uudisrakentaminen hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrelle. Pikaraitiotien mahdollistama kaupunkikehitys poikkeaa perinteisistä aluerakentamiskohteista siten, että se ei luo uusia kaupunginosia vaan yhdistää jo olemassa olevat kaupunginosat paremmin toisiinsa. Hyvänä esimerkkinä on kaksi vuotta sitten valmistunut pikaraitiolinja 15, joka tiivistää maankäyttöä Espoon Keilaniemen ja Itäkeskuksen välillä.

Pikaraitiotie ja muut kehitettävät kadut kulkevat Läntisen Helsingin läpi. Infraohjelma Helsinki

Tavoitteena on mahdollistaa se, että Munkkiniemen, Haagan ja Pitäjänmäen kaupalliset ja julkiset palvelut laajenevat ja monipuolistuvat. Kasvavat kaupunginosat tarvitsevat myös esimerkiksi uusia kouluja, liikuntapaikkoja ja puistoja. Myös alueiden asuntokanta monipuolistuu. Alueen kaavoituksessa on lisäksi kiinnitetty erityistä huomiota viher- ja virkistysalueiden riittävyyteen. Myös kävely- ja pyöräliikenneolosuhteet paranevat huomattavasti uusien reittien ja pyöräbaanojen myötä.

Kivitorpan alueelle on tulossa uusi puisto, jossa on monipuolisesti tekemistä liikunnasta oppimiseen. Uudet korttelit tulevat Huopalahdentien puolelle WSP

Raideliikenteeseen tukeutuva suunnittelu luo kaupunkia, jossa asuminen, työpaikat ja palvelut ovat lähellä toisiaan ja jonka mittakaava on inhimillinen. Huopalahdentien ja Vihdintien ympäristöön tuodaan korttelikaupunkia, ja Valimon asemanseudusta sekä Valion alueesta kaavaillaan alueen uutta keskustaa. Valtaosa uusista kortteleista nousee alueille, jotka ovat nykyisin liikenteen tai teollisuuden käytössä.





Työt ulottuvat myös Töölöön ja keskustaan



Noin viisi kilometriä reitistä kuuluu jo olemassa olevaan raitiotieverkkoon. Topeliuksenkadulle toteutetaan uusi raitiotie, joka alkaa Mannerheimintien ja Topeliuksenkadun risteyksestä jatkuen Runeberginkadun risteykseen. Runeberginkadulla raitiotien kaistaa taas levennetään Töölöntorin ja Arkadiankadun välisellä osuudella, ja Fredrikinkadulle rakennetaan uusi raitiotie Bulevardin ja Urho Kekkosen kadun välille.

Allianssi vastaa suunnittelusta ja rakentamisesta



Länsiratikoiden rakentamisesta vastaa Infraohjelma Helsinki -allianssi, jonka tilaajina ovat Helsingin kaupunki, Kaupunkiliikenne Oy, ja HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Allianssi vastaa myös suunnittelusta. Samanlaisilla alliansseilla on rakennettu aikaisemmin muun muassa Raide-Jokeria, Kalasatamasta Pasilaan -raitiotietä ja Kruunusiltoja.

–Yhteisen allianssin etuina on monen työn suunnitteleminen ja rakentaminen samalla kertaa. Raitiotien rakentaminen tarjoaa harvinaisen tilaisuuden uudistaa samalla maan alla kulkevaa kriittistä infrastruktuuria koko kaupunginosan laajuudelta. Nyt rakennettavan vesihuollon on tarkoitus toimia vähintään seuraavan sadan vuoden ajan, kertoo Kaupunkiliikenteen Länsiratikoiden projektinjohtaja Juha Paahtio.

Työt alkavat ensi vuoden huhtikuussa – asukastilaisuuksia marraskuussa



Rakennustyöt aloitetaan tämänhetkisen tiedon mukaan ensi vuoden huhtikuussa. Muutosten myötä 2030-luvun alussa aloittaa pikaraitiolinja 14, joka kulkee Mannerheimintietä ja edelleen Meilahden, Munkkiniemen, Haagan ja Lassilan kautta Kannelmäkeen.

Infraohjelma Helsinki julkaisee myöhemmin tarkemman työohjelman, josta selviää koska ja missä rakennustöitä tehdään. Näillä näkymin ensimmäisiä kohteita ovat esimerkiksi Haagan liikenneympyrä ja Vihdintie.

Tarkempia katusuunnitelmia tullaan suunnittelemaan yhdessä asukkaiden kanssa. Seuraavat työpajamuotoiset asukastilaisuudet järjestetään 3. marraskuuta Töölössä, 6. marraskuuta Haagassa ja 10. marraskuuta Munkkiniemessä.

Ota seurantaan Länsiratikoiden viestintäkanavat



Länsiratikat-projekti tulee kertomaan tulevista suunnitelmista, asukastilaisuuksista ja työn aikaisista järjestelyistä omissa viestintäkanavissaan. Asukkaiden ja asiasta kiinnostuneiden kannattaa ottaa Länsiratikat-projektin kanavat seurantaan.

Infraohjelma Helsinki on kolmen projektin kokonaisuus, jossa suunnitellaan ja rakennetaan tulevaisuuden kaupunkiympäristöä Länsi-, Koillis- ja Pohjois-Helsingin sekä kantakaupungin alueilla. Infraohjelma Helsingin tilaajaosapuolet ovat Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy, Helsingin kaupunki ja HSY. Palveluntuottajaosapuolet ovat Destia, NRC, Sitowise, Sweco, WSP ja YIT.



Investointien enimmäisarvo on 1 200 miljoonaa euroa, josta käytettävä osuus tarkentuu kun päätetään, mitä kaikkea urakkaan sisällytetään ja kun tavoitekustannukset tarkentuvat. Raitiotieinvestointien alustavasti arvioitu osuus on noin 600 miljoonaa euroa, katuinvestointien noin 400 miljoonaa euroa ja vesihuollon investoinnit noin 150 miljoonaa euroa.

Seuraavat asukastilaisuudet:

Töölö 3.11. klo 17.30–19

Töölön kirjasto, Topeliuksenkatu 6, 00250 Helsinki



Kannelmäki-Haaga 6.11. klo 17.30-19

Haagan peruskoulu, Isonnevantie 16c, 00320 Helsinki



Munkkivuori-Munkkiniemi 10.11 klo 17.30-19

Munkkiniemen yhteiskoulu, Laajalahdentie 21, 00330 Helsinki