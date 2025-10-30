Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

THL viikolla 45/2025

30.10.2025 15:45:49 EET | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 30.10. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia.

Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa.   
https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri

THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi   

Verkkouutiset

  • pe 31.10. Selvitys: Hyvinvointialueiden suunnitelmat iäkkäiden hyvinvoinnin edistämiseksi puutteellisia. Lisätiedot: elli.alarotu(at)thl.fi, puh. 029 524 7018
  • ma 3.11. Bisfenoli A -kemikaalille (BPA) altistuminen epoksipinnoitetuista vesiputkista. Aiemmassa tutkimuksessamme havaittiin, että epoksihartsilla pinnoitetuista käyttövesiputkista liukeni putkiremontin jälkeen haitallista bisfenoli A:ta taloyhtiöiden lämpimään käyttöveteen. Tuoreessa tutkimuksessamme selvitettiin, lisääkö taloyhtiön lämpimän veden bisfenoli A -pitoisuus ihmisten altistumista kemikaalille. Lisätietoja: johanna.leinonen(at)thl.fi, puh. 029 524 7678
  • ma 3.11. Ensimmäiset tulokset uuden vammaispalvelulain toimeenpanon seurannasta. Tutkimuksesta tiiviisti -julkaisu. Lisätiedot: elina.suontama(at)thl.fi, puh. 029 524 7392
  • ti 4.11. Yhteislausuma: Rasismiin puuttuminen vaatii sitoutumista koko työyhteisöltä. THL:n järjestämä antirasistisen työotteen vahvistamiseen tähtäävä Kiihdyttämö-koulutus on päättynyt. Koulutuksessa oli mukana 28 organisaatiota eri sektoreilta ympäri Suomen. THL ja mukana olleet organisaatiot haluavat vastustaa rasismia konkreettisilla teoilla ja ovat sitoutuneet jatkossakin edistämään antirasistista työotetta organisaatioissaan ja työelämässä yleensäkin. Lisätietoja: johanna.leinonen(at)thl.fi, puh. 029 524 7678

Tapahtumat ja webinaarit

  • 12.–14.11.2025 18th European Public Health Conference, kansainvälinen kansanterveyskonferenssi Finlandia-talossa Helsingissä. Median osallistuminen on mahdollista ilmoittautumalla etukäteen viimeistään pe 7.11. Lähetämme toimituksiin kutsun tarkempine ohjeineen pian. Lisätiedot: riikka.rossi(at)thl.fi, puh. 029 524 7436.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.

