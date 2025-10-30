THL viikolla 45/2025
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 30.10. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia.
Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa.
https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri
Verkkouutiset
- pe 31.10. Selvitys: Hyvinvointialueiden suunnitelmat iäkkäiden hyvinvoinnin edistämiseksi puutteellisia. Lisätiedot: elli.alarotu(at)thl.fi, puh. 029 524 7018
- ma 3.11. Bisfenoli A -kemikaalille (BPA) altistuminen epoksipinnoitetuista vesiputkista. Aiemmassa tutkimuksessamme havaittiin, että epoksihartsilla pinnoitetuista käyttövesiputkista liukeni putkiremontin jälkeen haitallista bisfenoli A:ta taloyhtiöiden lämpimään käyttöveteen. Tuoreessa tutkimuksessamme selvitettiin, lisääkö taloyhtiön lämpimän veden bisfenoli A -pitoisuus ihmisten altistumista kemikaalille. Lisätietoja: johanna.leinonen(at)thl.fi, puh. 029 524 7678
- ma 3.11. Ensimmäiset tulokset uuden vammaispalvelulain toimeenpanon seurannasta. Tutkimuksesta tiiviisti -julkaisu. Lisätiedot: elina.suontama(at)thl.fi, puh. 029 524 7392
- ti 4.11. Yhteislausuma: Rasismiin puuttuminen vaatii sitoutumista koko työyhteisöltä. THL:n järjestämä antirasistisen työotteen vahvistamiseen tähtäävä Kiihdyttämö-koulutus on päättynyt. Koulutuksessa oli mukana 28 organisaatiota eri sektoreilta ympäri Suomen. THL ja mukana olleet organisaatiot haluavat vastustaa rasismia konkreettisilla teoilla ja ovat sitoutuneet jatkossakin edistämään antirasistista työotetta organisaatioissaan ja työelämässä yleensäkin. Lisätietoja: johanna.leinonen(at)thl.fi, puh. 029 524 7678
Tapahtumat ja webinaarit
- 12.–14.11.2025 18th European Public Health Conference, kansainvälinen kansanterveyskonferenssi Finlandia-talossa Helsingissä. Median osallistuminen on mahdollista ilmoittautumalla etukäteen viimeistään pe 7.11. Lähetämme toimituksiin kutsun tarkempine ohjeineen pian. Lisätiedot: riikka.rossi(at)thl.fi, puh. 029 524 7436.
Muistutuskutsu: Taustatilaisuus toimittajille sote-rahoituksen laskennasta pe 31.10. verkossa – tule mukaan ja lähetä kysymyksesi ennakkoon, asiantuntijamme vastaavat30.10.2025 12:55:42 EET | Kutsu
Miten hyvinvointialueiden noin 26 miljardin euron sote-rahoitus jaetaan vuosittain alueiden kesken? Millaiset seikat vaikuttavat kunkin alueen saamaan rahoituksen määrään ja millaisiin tietoihin laskenta perustuu?
THL: Diagnoositietojen ylikirjaamisesta ei ole löytynyt toistaiseksi viitteitä – sote-rahoituksen tietopohjan tarkistamista tehostetaan24.10.2025 15:21:10 EEST | Tiedote
THL ei ole löytänyt viitteitä diagnoosien ylikirjaamisesta nykyisen rahoituksen laskenta- aineistossa. Havaitut virheet vaikuttavat olevan teknisiä. Läpinäkyvyyden lisäämiseksi THL julkaisee vielä tänä syksynä laskennassa käytettävien tietojen laatutarkasteluja.
Hur bemöta en person som tvekar inför vaccination? THL utbildar hälso- och sjukvårdspersonal23.10.2025 11:57:01 EEST | Pressmeddelande
Syftet med utbildningen är att ge hälso- och sjukvårdspersonal verktyg för att på ett förstående och stödjande sätt bemöta personer som tvekar inför vaccination, samt hjälpa dem att fatta välinformerade beslut om sin egen eller sitt barns hälsa.
Miten kohdata rokotteen ottamista epäröivä? THL kouluttaa terveydenhuollon ammattilaisia23.10.2025 11:57:01 EEST | Tiedote
Koulutuksen tavoitteena on tarjota terveydenhuollon ammattilaisille keinoja kohdata rokottamista epäröivä asiakas ymmärtävästi ja tukien sekä auttaa häntä tekemään luotettavaan tietoon perustuvia päätöksiä omasta tai lapsensa terveydestä.
