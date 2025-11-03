HyVä-digi uudistuu – palvelu suljettuna 4.–5.11.2025
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue kehittää digitaalista sosiaali- ja terveyspalvelu HyVä-digiä entistä selkeämmäksi ja helpommaksi käyttää. Uudistuksen vuoksi palvelu on suljettuna tiistaina ja keskiviikkona 4.–5.11.2025.
HyVä-digi on suljettuna 4.–5.11.2025
HyVä-digin etäasiointialusta vaihtuu uuteen järjestelmään, minkä vuoksi palvelu on suljettuna 4.–5.11.2025. Sulku on tarpeen, jotta uusi chat-järjestelmä voidaan ottaa käyttöön ja henkilöstö kouluttaa sen käyttöön.
Asiointi jatkuu normaalisti torstaina 6.11.2025 klo 8.00 alkaen. Uudistuksen myötä palvelun ulkoasu muuttuu, ja asiakkaalle näkyvin muutos on uusi esitietokysely, joka täytetään ennen chat-keskustelun alkamista. Muutoin asiointi jatkuu entiseen tapaan.
Uudistusten myötä asiointi HyVä-digissä on entistä helpompaa
Asioinnin sujuvoittamiseksi eri ammattilaisten chatit ovat jatkossa helpommin löydettävissä, sillä HyVä-digin chatpainike verkkosivuilla muuttuu. Uusi alusta sisältää myös oirearviolomakkeita, jotka täytetään esitietolomakkeena ennen sairaanhoitajan chattiin liittymistä. Näiden avulla ammattilainen saa kattavan kuvan asiakkaan tilanteesta jo ennen keskustelun alkua, joka nopeuttaa ja sujuvoittaa palvelua.
Jatkossa sairaanhoitajan ja suun terveydenhuollon chattiin tulee tunnistautua ennen kuin pääsee liittymään jonoon. Sosiaaliohjaajan, mielenterveys- ja päihdehoitajan sekä fysioterapeutin chatjonoon voi edelleen liittyä nimettömänä.
Omaolon oire- ja palveluarvioiden lähettäminen HyVä-digin ammattilaisille päättyy 31.10.2025. Lue lisää: Omaolo-palvelun käyttö päättyy - Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Vaikka chat on suljettuna, terveysaseman takaisinsoittopalvelu ja muut yhteydenottokanavat toimivat normaalisti. Voit käyttää HyVä-digiä jälleen 6.11.2025 alkaen. Uudistus parantaa asioinnin sujuvuutta ja palvelun laatua – kiitos ymmärryksestä käyttökatkon aikana.
