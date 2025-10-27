Pirkanmaan ELY-keskusPirkanmaan ELY-keskus

Maaseudun huoltovarmuusiltapäivässä 3.11.2025 keskustellaan ruokaturvasta ja kylien kriisinkestävyydestä – vielä ehtii ilmoittautua

31.10.2025 15:21:31 EET | Pirkanmaan ELY-keskus | Tiedote

Miten kotimainen ruoantuotanto ja kyläyhteisöt tukevat kriisinkestävyyttä ja yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta? Pirkanmaan ELY-keskuksen, Leader-ryhmien ja kuntien maaseutupalveluiden järjestämässä webinaarissa 3.11.2025 klo 12-16 pureudutaan maaseudun huoltovarmuuteen asiantuntijapuheenvuorojen ja käytännön kokemusten kautta. Luvassa on asiaa muassa suomalaisen ruoan huoltovarmuudesta, kylien yhteisöllisestä varautumisesta sekä kunnan ja kylien varautumisyhteistyöstä.

Maaseudun huoltovarmuusiltapäivän tapahtumakuva
Maaseudun huoltovarmuusiltapäivän järjestävät Pirkanmaan ELY-keskus, kuntien maaseutupalvelut ja Pirkanmaan Leader-ryhmät.

Maaseudulla on keskeinen rooli Suomen huoltovarmuudessa. Kotimaisella ruoantuotannolla varmistetaan, että kriisitilanteessa emme ole tuontiruoan varassa, ja elinvoimainen maaseutu on keskeinen osa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Maaseudulla kylät ovat avainasemassa paikallisten yhteisöjen muutoskestävyydelle ja turvallisuudelle. 

Webinaarissa pureudutaan maaseudun huoltovarmuuteen ja turvallisuuteen erityisesti ruokaturvan ja kyläturvallisuuden näkökulmista, herättelevien teemapuheenvuorojen, käytännön kokemusten ja keskustelujen kautta. Lisäksi kuullaan, miten maaseudun huoltovarmuutta ja turvallisuutta voidaan vahvistaa EU:n maatalous- ja maaseuturahoituksen avulla.

Webinaarin järjestävät Pirkanmaan ELY-keskus, Leader-ryhmät ja kuntien maaseutupalvelut. Tilaisuus on avoin kaikille maaseudun huoltovarmuudesta ja turvallisuudesta kiinnostuneille.

Ilmoittaudu mukaan ma 3.11. klo 11.00 mennessä lomakkeella (maaseutuverkosto.fi)

Ohjelma 3.11.2025 


Klo 12.00 Keskustelua ruokaturvasta

Teemapuheenvuoro: EU vs. suomalaisen ruoan huoltovarmuus – viitekehyksenä poikkeusolot
emeritussotilasprofessori, eversti (evp) Mika Hyytiäinen

Kokemuksia Pirkanmaalta:

  • Alkutuotannon varautumismalli Pirkanmaalla, maaseutupäällikkö Perttu Nääppä, Sastamalan maaseutupalvelut
  • Viljelijän näkökulma varautumiseen, Jukka Niittyoja
  • Huoltovarmuus on kannattavuutta -hanke, projektipäällikkö Päivi Fallström, MTK-Pirkanmaa


Klo 14.00 Keskustelua kyläturvallisuudesta

Teemapuheenvuoro: Kylävara – kylien yhteisöllinen varautuminen osana kokonaisturvallisuutta
projektipäällikkö Ritva Pihlaja, Suomen Kylät ry, Kylävara-hanke

Kokemuksia Pirkanmaalta:

  • Kunnan ja kylien varautumisyhteistyö, Matti Vesava, tekninen johtaja, Oriveden kaupunki
  • Kylän varautumistoimintaa käytännössä, Leena Virri-Hanhijärvi, Lantulan kylä
  • Pirkanmaan älykkäät kylätalot -hanke ja kokemuksia kylätaloagenttitoiminnasta, Jani Hanhijärvi, Pirkan Kylät ry

Klo 15.30 Maaseudun huoltovarmuus ja turvallisuus viranomaisnäkökulmasta
Heli Hantula, yksikön päällikkö, Pirkanmaan ELY-keskus

Klo 15.45 Tilaisuuden päätös

Lisätietoja:

Laura Pekkala
Pirkanmaan ELY-keskus
laura.pekkala@ely-keskus.fi
p. 0295 036 220

Avainsanat

Pirkanmaahuoltovarmuuseu:n maaseuturahoitusmaaseutueu:n maatalouspolitiikka

Yhteyshenkilöt

Linkit

