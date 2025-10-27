Maaseudun huoltovarmuusiltapäivässä 3.11.2025 keskustellaan ruokaturvasta ja kylien kriisinkestävyydestä – vielä ehtii ilmoittautua
Miten kotimainen ruoantuotanto ja kyläyhteisöt tukevat kriisinkestävyyttä ja yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta? Pirkanmaan ELY-keskuksen, Leader-ryhmien ja kuntien maaseutupalveluiden järjestämässä webinaarissa 3.11.2025 klo 12-16 pureudutaan maaseudun huoltovarmuuteen asiantuntijapuheenvuorojen ja käytännön kokemusten kautta. Luvassa on asiaa muassa suomalaisen ruoan huoltovarmuudesta, kylien yhteisöllisestä varautumisesta sekä kunnan ja kylien varautumisyhteistyöstä.
Maaseudulla on keskeinen rooli Suomen huoltovarmuudessa. Kotimaisella ruoantuotannolla varmistetaan, että kriisitilanteessa emme ole tuontiruoan varassa, ja elinvoimainen maaseutu on keskeinen osa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Maaseudulla kylät ovat avainasemassa paikallisten yhteisöjen muutoskestävyydelle ja turvallisuudelle.
Webinaarissa pureudutaan maaseudun huoltovarmuuteen ja turvallisuuteen erityisesti ruokaturvan ja kyläturvallisuuden näkökulmista, herättelevien teemapuheenvuorojen, käytännön kokemusten ja keskustelujen kautta. Lisäksi kuullaan, miten maaseudun huoltovarmuutta ja turvallisuutta voidaan vahvistaa EU:n maatalous- ja maaseuturahoituksen avulla.
Webinaarin järjestävät Pirkanmaan ELY-keskus, Leader-ryhmät ja kuntien maaseutupalvelut. Tilaisuus on avoin kaikille maaseudun huoltovarmuudesta ja turvallisuudesta kiinnostuneille.
Ilmoittaudu mukaan ma 3.11. klo 11.00 mennessä lomakkeella (maaseutuverkosto.fi)
Ohjelma 3.11.2025
Klo 12.00 Keskustelua ruokaturvasta
Teemapuheenvuoro: EU vs. suomalaisen ruoan huoltovarmuus – viitekehyksenä poikkeusolot
emeritussotilasprofessori, eversti (evp) Mika Hyytiäinen
Kokemuksia Pirkanmaalta:
- Alkutuotannon varautumismalli Pirkanmaalla, maaseutupäällikkö Perttu Nääppä, Sastamalan maaseutupalvelut
- Viljelijän näkökulma varautumiseen, Jukka Niittyoja
- Huoltovarmuus on kannattavuutta -hanke, projektipäällikkö Päivi Fallström, MTK-Pirkanmaa
Klo 14.00 Keskustelua kyläturvallisuudesta
Teemapuheenvuoro: Kylävara – kylien yhteisöllinen varautuminen osana kokonaisturvallisuutta
projektipäällikkö Ritva Pihlaja, Suomen Kylät ry, Kylävara-hanke
Kokemuksia Pirkanmaalta:
- Kunnan ja kylien varautumisyhteistyö, Matti Vesava, tekninen johtaja, Oriveden kaupunki
- Kylän varautumistoimintaa käytännössä, Leena Virri-Hanhijärvi, Lantulan kylä
- Pirkanmaan älykkäät kylätalot -hanke ja kokemuksia kylätaloagenttitoiminnasta, Jani Hanhijärvi, Pirkan Kylät ry
Klo 15.30 Maaseudun huoltovarmuus ja turvallisuus viranomaisnäkökulmasta
Heli Hantula, yksikön päällikkö, Pirkanmaan ELY-keskus
Klo 15.45 Tilaisuuden päätös
Lisätietoja:
Laura Pekkala
Pirkanmaan ELY-keskus
laura.pekkala@ely-keskus.fi
p. 0295 036 220
Laura PekkalaMaaseutuviestinnän koordinaattori
Pirkanmaan maaseudun kehittäminen
Pirkanmaan maaseudun kehittäminen
