Syntyvyys laskee: Ilman vertaistukipalveluita odottavat perheet jäävät yksin

30.10.2025 14:55:05 EET | Imetyksen tuki ry | Tiedote

Syntyvyyden lasku yhdessä jatkuvien säästöpaineiden kanssa on johtanut odottaville perheille tarjottavien julkisten palveluiden, kuten perhevalmennusten, karsimiseen.

Vaikka vauvoja syntyy vähemmän, vertaistukea tarjoavan Imetyksen tuki ry:n palveluiden kysyntä ei ole vähentynyt. Alku vauvan kanssa on monelle perheelle ponnistelua uusien asioiden äärellä. Synnytyssairaalassa vietetään yleensä yhdestä kahteen päivää, jonka jälkeen terveydenhuollosta saa tukea soittoaikoina tai ajanvarauksella. Tämä ei useimmille perheille riitä, vaan lisäksi tarvitaan helposti saavutettavia järjestöjen palveluita.

Imetyksen tuki ry:n vapaaehtoiset vertaistukijat kohtaavat vuodessa yli 20 000 vanhempaa, joten järjestöllä on perheiden kokemuksista laaja ja ajantasainen näkemys. “Uusien vanhempien huolet eivät rajoitu arkeen ja virka-aikaan, vaan meille tulee erittäin paljon yhteydenottoja illalla ja viikonloppuisin, kun muut palvelut ovat kiinni”, sanoo Imetyksen tuen toiminnanjohtaja Heidi Kervinen.

Rinnalla-imetystukisovellus on suomalainen innovaatio

Imetyksen tuki on järjestötoimija,  jonka tarjoama vertaistuki on näyttöön perustuva keino täydentää terveydenhuollosta saatavaa imetysohjausta. Järjestö on vastannut vertaistuen suureen kysyntään kehittämällä netissä toimivia palveluita, joilla voidaan auttaa vuosittain kymmeniä tuhansia vanhempia. Digipalveluissa toimii satoja koulutettuja vapaaehtoisia, joten kyse on myös yhteiskunnallisesti merkittävästä rahallisesta säästöstä. Terveydenhuollon resurssit voidaan kohdentaa tarvitseville, kun järjestö tuottaa matalan kynnyksen vertaistukea kaikille perheille.

Rinnalla-sovellusta käyttävät vuosittain tuhannet vanhemmat. Sovellus on maksuton ja sen voi ladata sovelluskaupasta jo odotusaikana. Sovelluksessa imetystukea antavat Imetyksen tuki ry:n kouluttamat vapaaehtoiset vertaistukijat ja tukea on saatavilla eri kielillä. Rinnalla -sovellus on suomalainen innovaatio ja maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen imetyksen vertaistuen kanava. Sovellus on kehitetty yhteistyössä suomalaisen Mensensei -teknologiayhtiön kanssa.

Odottajien imetyswebinaarit on tarkoitettu kaikille vauvan vanhemmille, isovanhemmille ja läheisille. Imetyksen tuki järjestää maksuttomia, vertaistuellisia ja tietoa antavia webinaareja noin kymmenen kertaa vuoden aikana. Suosittuihin ja kiiteltyihin webinaareihin on tänä vuonna osallistunut jo tuhansia vanhempia.
Lisätietoja Rinnalla-sovelluksesta ja webinaareista löydät osoitteesta www.imetys.fi

Yhteyshenkilöt

Imetyksen tuki

Imetyksen tuki ry on imetyksen ja varhaisen vanhemmuuden tuen asiantuntijajärjestö.
Edistämme imetystä ja vauvaperheiden hyvinvointia tarjoamalla luotettavaa tietoa sekä koulutettua vertaistukea vanhemmuuteen.

Tukeamme saa vuosittain lähes puolet lasta odottavista ja lapsen saaneista perheistä.
Verkkosivustomme imetys.fi on Suomen laajin ja suosituin imetystietosivusto, jota käyttävät perheet sekä terveydenhuollon ammattilaiset.

Toimintamme kulmakiviä ovat yli 400 koulutetun tukihenkilön vapaaehtoistoiminta sekä digitaaliset ja kasvokkaiset tukipalvelut. Tavoitteenamme on turvata hyvä alku vanhemmuuteen ja mahdollistaa imetyksen laajat terveyshyödyt niin vauvoille kuin vanhemmille.

Vauva imettävän vanhemman rinnalla ihokontaktissa.

