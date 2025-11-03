Työterveyslaitos

Työterveyshuollossa yksi koko ei sovi kaikille – uusi malli vastaa pienten työpaikkojen tarpeisiin

3.11.2025 06:00:00 EET | Työterveyslaitos | Tiedote

Moni pieni työpaikka kokee työterveyshuollon järjestämisen työlääksi ja kalliiksi. Työterveyslaitoksen uusi toimintamalli tukee työterveyshuollon ja pienten työpaikkojen yhteistyötä ja ohjaa hyödyntämään rajalliset resurssit tehokkaasti. Malli on kehitetty yhdessä työterveyshuollon toimijoiden ja pienten työpaikkojen kanssa.

Työterveyslaitoksen mediatiedote 3.11.2025

Pienet työpaikat ovat merkittävä työllistäjä Suomessa: noin 97 prosenttia yrityksistä on mikro- tai pienyrityksiä, ja niissä työskentelee noin 40 prosenttia kaikista yrityssektorin työllisistä. Kun näin suuri osa suomalaisista tekee työtään pienissä yrityksissä, niiden työterveyskäytännöillä on tuntuva vaikutus työkykyyn ja hyvinvointiin koko työelämässä.

Erityisesti pienimmissä yrityksissä työterveyshuollon järjestämiseen liittyy kuitenkin usein epävarmuutta: kustannuksia pidetään korkeina ja sopimukset koetaan epäselviksi. Hyödyt sen sijaan jäävät helposti huomaamatta.

– Tarvitaan parempaa ymmärrystä työterveyshuollon tehtävästä ja hyödyistä pienille työpaikoille. Hyvin toimiva työterveysyhteistyö voi parantaa työhyvinvointia ja vähentää sairauspoissaoloja. Se on erityisen tärkeää pienissä työpaikoissa, joissa jokaisen työntekijän panoksella on iso merkitys, Työterveyslaitoksen erikoislääkäri Tarja Säily muistuttaa.

Yhteistyö lähtee työpaikan tarpeista

Uusi toimintamalli auttaa rakentamaan toimivaa työterveysyhteistyötä ja tarjoaa käytännön keinoja, joilla työterveyshuollon ammattilaiset voivat tukea pieniä työpaikkoja niiden omien tarpeiden pohjalta. Oikein mitoitetut ja kohdennetut toimet auttavat vähentämään kustannuksia ja tukemaan työkykyä ennakoivasti ja vaikuttavasti.

– Sekä työpaikat että työterveyshuollon ammattilaiset ovat toivoneet työterveysyhteistyöhön enemmän selkeyttä ja joustavuutta. Pienten työpaikkojen tarpeet voivat poiketa merkittävästi suurempien organisaatioiden tarpeista, ja siksi toimenpiteetkin pitää suunnitella työpaikan tilanteen, koon ja resurssien mukaan, Säily painottaa.

Toimintamalli kokoaa yhteen työterveysyhteistyön keskeiset prosessit – eli sopimuksen tekemisen, riskien arvioinnin ja työpaikkaselvityksen, toimintasuunnitelman sekä yhteistyön seurannan ja arvioinnin – ja auttaa sovittamaan ne pienten työpaikkojen arkeen. Lähtökohtana on, että työpaikka johtaa yhteistyötä ja työterveyshuolto toimii asiantuntijana ja tukena.

– Selkeä työnjako, yhteinen suunnittelu ja jatkuva vuoropuhelu varmistavat, että työterveysyhteistyö ei jää irrallisiksi toimenpiteiksi, vaan tukee arjen sujuvuutta ja työhyvinvointia, Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Hanna-Reetta Brummert lisää.

Yhdessä kehitetty, kaikkien saatavilla

Toimintamalli on laadittu yhteiskehittämisen keinoin työterveyshuollon palveluntuottajien, pienten työpaikkojen edustajien ja Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden kanssa. Se tarjoaa työterveyshuollon ammattilaisille käytännönläheisiä ehdotuksia ja toimivia ratkaisuja pienten työpaikkojen kanssa tehtävään yhteistyöhön.

– Malli perustuu käytännön kokemuksiin ja havaintoihin siitä, mikä todella toimii pienten työpaikkojen arjessa. Se auttaa hahmottamaan, mitkä toimet ovat välttämättömiä ja missä voidaan tarvittaessa joustaa, Brummert kuvaa.

Toimintamalli on suunnattu ensisijaisesti työterveyshuollon toimijoille, mutta siitä on hyötyä myös pienille työpaikoille ja yrittäjille. Malli on julkaistu Työterveyslaitoksen verkkosivuilla. Se tulee mukaan myös parhaillaan uudistettavaan Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -oppaaseen.

Tutustu uuteen toimintamalliin

  • Lataa malli: Pienten työpaikkojen työterveyshuollon toimintamalli (pdf)
  • Uudistuva työterveyshuolto -sivulla julkaistaan ohjeita ja toimintamalleja työterveyshuollon ammattilaisille ja työpaikoille. 
    Linkki sivulle: ttl.fi/uudistuva-tyoterveyshuolto
  • Toimintamalli on toteutettu osana Mielenterveyden työkalupakki -hanketta, joka on osa Työelämän mielenterveysohjelmaa. Hankkeen rahoitus tulee Suomen kestävän kasvun ohjelmasta EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (NextGeneration EU) sosiaali- ja terveysministeriön kautta.

Lisätiedot

