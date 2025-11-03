Työterveyshuollossa yksi koko ei sovi kaikille – uusi malli vastaa pienten työpaikkojen tarpeisiin
Moni pieni työpaikka kokee työterveyshuollon järjestämisen työlääksi ja kalliiksi. Työterveyslaitoksen uusi toimintamalli tukee työterveyshuollon ja pienten työpaikkojen yhteistyötä ja ohjaa hyödyntämään rajalliset resurssit tehokkaasti. Malli on kehitetty yhdessä työterveyshuollon toimijoiden ja pienten työpaikkojen kanssa.
Työterveyslaitoksen mediatiedote 3.11.2025
Pienet työpaikat ovat merkittävä työllistäjä Suomessa: noin 97 prosenttia yrityksistä on mikro- tai pienyrityksiä, ja niissä työskentelee noin 40 prosenttia kaikista yrityssektorin työllisistä. Kun näin suuri osa suomalaisista tekee työtään pienissä yrityksissä, niiden työterveyskäytännöillä on tuntuva vaikutus työkykyyn ja hyvinvointiin koko työelämässä.
Erityisesti pienimmissä yrityksissä työterveyshuollon järjestämiseen liittyy kuitenkin usein epävarmuutta: kustannuksia pidetään korkeina ja sopimukset koetaan epäselviksi. Hyödyt sen sijaan jäävät helposti huomaamatta.
– Tarvitaan parempaa ymmärrystä työterveyshuollon tehtävästä ja hyödyistä pienille työpaikoille. Hyvin toimiva työterveysyhteistyö voi parantaa työhyvinvointia ja vähentää sairauspoissaoloja. Se on erityisen tärkeää pienissä työpaikoissa, joissa jokaisen työntekijän panoksella on iso merkitys, Työterveyslaitoksen erikoislääkäri Tarja Säily muistuttaa.
Yhteistyö lähtee työpaikan tarpeista
Uusi toimintamalli auttaa rakentamaan toimivaa työterveysyhteistyötä ja tarjoaa käytännön keinoja, joilla työterveyshuollon ammattilaiset voivat tukea pieniä työpaikkoja niiden omien tarpeiden pohjalta. Oikein mitoitetut ja kohdennetut toimet auttavat vähentämään kustannuksia ja tukemaan työkykyä ennakoivasti ja vaikuttavasti.
– Sekä työpaikat että työterveyshuollon ammattilaiset ovat toivoneet työterveysyhteistyöhön enemmän selkeyttä ja joustavuutta. Pienten työpaikkojen tarpeet voivat poiketa merkittävästi suurempien organisaatioiden tarpeista, ja siksi toimenpiteetkin pitää suunnitella työpaikan tilanteen, koon ja resurssien mukaan, Säily painottaa.
Toimintamalli kokoaa yhteen työterveysyhteistyön keskeiset prosessit – eli sopimuksen tekemisen, riskien arvioinnin ja työpaikkaselvityksen, toimintasuunnitelman sekä yhteistyön seurannan ja arvioinnin – ja auttaa sovittamaan ne pienten työpaikkojen arkeen. Lähtökohtana on, että työpaikka johtaa yhteistyötä ja työterveyshuolto toimii asiantuntijana ja tukena.
– Selkeä työnjako, yhteinen suunnittelu ja jatkuva vuoropuhelu varmistavat, että työterveysyhteistyö ei jää irrallisiksi toimenpiteiksi, vaan tukee arjen sujuvuutta ja työhyvinvointia, Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Hanna-Reetta Brummert lisää.
Yhdessä kehitetty, kaikkien saatavilla
Toimintamalli on laadittu yhteiskehittämisen keinoin työterveyshuollon palveluntuottajien, pienten työpaikkojen edustajien ja Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden kanssa. Se tarjoaa työterveyshuollon ammattilaisille käytännönläheisiä ehdotuksia ja toimivia ratkaisuja pienten työpaikkojen kanssa tehtävään yhteistyöhön.
– Malli perustuu käytännön kokemuksiin ja havaintoihin siitä, mikä todella toimii pienten työpaikkojen arjessa. Se auttaa hahmottamaan, mitkä toimet ovat välttämättömiä ja missä voidaan tarvittaessa joustaa, Brummert kuvaa.
Toimintamalli on suunnattu ensisijaisesti työterveyshuollon toimijoille, mutta siitä on hyötyä myös pienille työpaikoille ja yrittäjille. Malli on julkaistu Työterveyslaitoksen verkkosivuilla. Se tulee mukaan myös parhaillaan uudistettavaan Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -oppaaseen.
Tutustu uuteen toimintamalliin
- Lataa malli: Pienten työpaikkojen työterveyshuollon toimintamalli (pdf)
- Uudistuva työterveyshuolto -sivulla julkaistaan ohjeita ja toimintamalleja työterveyshuollon ammattilaisille ja työpaikoille.
Linkki sivulle: ttl.fi/uudistuva-tyoterveyshuolto
- Toimintamalli on toteutettu osana Mielenterveyden työkalupakki -hanketta, joka on osa Työelämän mielenterveysohjelmaa. Hankkeen rahoitus tulee Suomen kestävän kasvun ohjelmasta EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (NextGeneration EU) sosiaali- ja terveysministeriön kautta.
Lisätiedot
- Tarja Säily, erikoislääkäri, Työterveyslaitos, tarja.saily@ttl.fi, 050 302 6816
- Hanna-Reetta Brummert, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos, hanna-reetta.brummert@ttl.fi, 040 559 4748
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juha Hietanenmediaviestinnän erityisasiantuntijaTyöterveyslaitos | Finnish Institute of Occupational Health | ArbetshälsoinstitutetPuh:+358504773267juha.hietanen@ttl.fi
Päivi LehtomurtoviestintäpäällikköTyöterveyslaitos | Finnish Institute of Occupational Health | ArbetshälsoinstitutetPuh:+358504156309paivi.lehtomurto@ttl.fi
Marika Paasomediaviestinnän erityisasiantuntijaTyöterveyslaitos | Finnish Institute of Occupational Health | ArbetshälsoinstitutetPuh:+35850 449 7541marika.paaso@ttl.fi
Linkit
Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa.
Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot.
Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on noin 500.
Lisätietoja:
Medialle-sivulta löydät asiantuntijoiden yhteystiedot, mediakalenterin ja aiemmat tiedotteemme.
Tilaa uutiskirjeemme suoraan sähköpostiisi.
X: @tyoterveys (fi), @FIOH (en)
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Työterveyslaitos
Kutsu 11.11.2025 Demography Talks -webinaariin: Työttömyys, terveys ja työkyky – mitkä tekijät edistävät ja mitkä hankaloittavat työllistymistä?3.11.2025 08:34:50 EET | Kutsu
DEMOGRAPHY Talks -webinaarisarja tarjoaa tutkittua tietoa väestön muutoksista. Aiheena 11.11..2025 klo 14–15 on Työttömyys, terveys ja työkyky. Millaisia ovat tehokkaat työllistämistä edistävät keinot? Millaisia diagnosoituja sairauksia työttömillä työnhakijoilla on, ja miten ne ovat yhteydessä myöhempään työllistymiseen?
Arbetshälsoinstitutets omställningsförhandlingar har avslutats – personalantalet minskar i Kompetenscentret för utveckling och stöd31.10.2025 14:03:29 EET | Pressmeddelande
Omställningsförhandlingar hölls vid Arbetshälsoinstitutet i september 2025. Tio anställningar vid Kompetenscentret för utveckling och stöd avslutades genom uppsägning. Även arbetsuppgifterna, verksamheten och sättet att utföra arbetet förändras.
Työterveyslaitoksen muutosneuvottelut päätökseen – henkilöstömäärä vähenee Kehitys ja tuki -osaamiskeskuksessa31.10.2025 14:03:29 EET | Tiedote
Työterveyslaitoksessa käytiin muutosneuvottelut syyskuussa 2025. Kehitys ja tuki -osaamiskeskuksesta jouduttiin päättämään 10 työsuhdetta irtisanomalla. Muutoksia tehdään myös työtehtäviin, toimintaan ja tapaan tehdä työtä.
Finnish Institute of Occupational Health’s change negotiations concluded — reduction in the number of employees at the Centre of Expertise for Development and Support31.10.2025 14:03:29 EET | Press release
The Finnish Institute of Occupational Health held change negotiations in September 2025. Ten employment relationships had to be terminated in the Centre of Expertise for Development and Support. There will also be changes to work tasks, activities and ways of working.
Työterveyslaitoksen tutkimuskatsaus: lokakuu 202522.10.2025 08:15:46 EEST | Uutinen
Tässä tutkimuskatsauksessa on esitelty tiiviisti kymmenen tuoreinta tutkimusta Työterveyslaitoksen tutkijoilta. Niissä on tarkasteltu esimerkiksi etätyöterveysneuvotteluja, hybridityön vaikutuksia hyvinvointiin ja sitä, millaista työpainetta asiantuntijat kokevat. Tutkimuskatsauksen avulla pääset nopeasti ajan tasalle tuoreista tutkimusjulkaisuista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme