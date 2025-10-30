Keskuskauppakamari: Ilma-vesilämpöpumppu mitoitetaan ja asennetaan usein väärin
Lämpöpumppujen yleistyessä ja tekniikan kehittyessä ilma-vesilämpöpumppujen asentaminen etenkin saneerauskohteisiin on yhä suositumpaa. Keskuskauppakamarin pääsihteeri Raisa Harju muistuttaa ottamaan huomioon lämmitysmuodon vaihtoprosessissa muutakin kuin lämpöpumppujen ominaisuuksien, arvojen ja hinnan vertailun. Huolellinen suunnittelu ja osaava asentaja auttavat välttämään ongelmia.
Kuluttaja-asiakkaiden vaakakupissa painavat usein eniten hankintahinta sekä laskelmoitu lämmityskustannusten säästö. Harjun mukaan asennustyötä tilaavan kannattaa kuitenkin aina varmistaa asennusyrityksen osaaminen. Ilma-vesilämpöpumppujen asennuksia suorittavat pääsääntöisesti sellaiset lvi-asennusyritykset, jotka ovat maahantuojan valtuuttamia ja joilla on TUKESin hyväksyntä.
Lämpöpumpun mitoitus tehdään maahantuojan tai valmistajan omalla mitoitusohjelmalla, pohjautuen asiakkaan antamaan tietoon aikaisemmasta energiankulutuksesta.
“Lämpöpumpun mitoitus talon varsinaiseksi päälämmönlähteeksi vaatii aina erityistä perehtymistä kunkin kiinteistön ominaispiirteisiin sekä tietotaitoa lämpöpumppujen toiminnallisuuksista. Vaikka kylmälaiteasennukset ovat luvanvaraisia, varsinaista valvovaa tahoa näissä urakoissa ei ole. Alimitoitus tai väärä asennustapa tulevat usein ilmi vasta talven kovimmilla pakkasilla”, sanoo Harju.
Harjun mukaan lämpöpumppujen mitoituksen ja asennuksen haasteet koskevat erityisesti saneerauskohteita, joissa vaihdetaan lämmitysmuotoa. Saneerauskohteissa vanhat kulutustiedot ovat usein muistinvaraisia arvioita. Uudiskohteista on sen sijaan yleensä tarjolla tarkempaa tietoa kiinteistön tehontarpeesta, koska rakennuksista on laadittu jo rakennuslupavaiheissa energiatodistus sekä lvi-suunnitelmat.
Pumpun tulee toimia kaikissa olosuhteissa
Tiukassa hintakilpailussa saatetaan sopimussisällöstä jättää pois ilmalämpöpumpun moitteettoman toiminnan kannalta oleellisia elementtejä. Asennuksesta sovittaessa olisi kuitenkin hyvä kiinnittää huomiota lämpöjohtopiirin ilman- ja lianeroittimiin, ulkoyksikön sulanapitojaksot mahdollistavaan puskurivaraajaan sekä varalämmityksenä toimivaan sähkökattilaan.
”Mikäli ilma-vesilämpöpumppu asennetaan kiinteistöön päälämmönlähteeksi, se voi lämpöpumpputeholtaan olla osatehoinen, mutta laitteiston on silti kyettävä pitämään rakennuksessa suunniteltu sisälämpötila kiinteistön sijainnin mukaisessa mitoitusulkolämpötilassa. Ilma-vesilämpöpumpuilla on toimintarajansa, ja kun pakkanen kiristyy niin että lämpöpumppu lopettaa toimintansa, on sähkövastuksen automaattisesti ryhdyttävä lämmittämään”, toteaa Keskuskauppakamarin hyväksymä tavarantarkastaja Juuso Pelkonen.
Pelkosen mukaan ongelmia voitaisiin ennaltaehkäistä huolellisella suunnittelulla, sekä maahantuojien ja laitevalmistajien vastuullisen tiedotuksen ja ohjeistamisen avulla.
”On tärkeää valita toimija, jolla on kokemusta ja asiantuntemusta ilma-vesilämpöpumppujen asennuksesta sekä suunnittelusta. Rakennustieto Oy:n ohjekortissa esitetään esimerkiksi todella hyvät kriteerit suunnittelun lähtökohtiin”, sanoo Pelkonen.
Lämpöpumppujen mitoitus- ja asennusongelmien selvittämiseen voi olla hyvä käyttää apuna Keskuskauppakamarin hyväksymää, puolueetonta tavarantarkastajaa.
“Tavarantarkastajaa tilattaessa on syytä varmistaa, että hänellä on lämpöpumppuihin liittyvä osaaminen ja kokemus kunnossa”, muistuttaa Keskuskauppakamarin Harju.
Yhteyshenkilöt
Raisa HarjuPääsihteeriPuh:050 554 2683raisa.harju@chamber.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keskuskauppakamari
Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Heikko suhdanne jatkui syksyllä30.10.2025 09:00:18 EET | Tiedote
Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan Suomen kokonaistuotannon suhdannekuvaajan lukemat paljastavat, että tuotanto on pysynyt lähes paikoillaan koko vuoden, ja vaikka kulutuskysynnän ja viennin elpyminen antavat toivoa, kasvu nojaa edelleen epävarmoihin tulevaisuudenodotuksiin.
Keskuskauppakamari: Vientiyritysten valmistautuminen on entistä tärkeämpää ennakoimattomassa kansainvälisessä toimintaympäristössä29.10.2025 06:55:00 EET | Tiedote
Kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä on lyhyessä ajassa tapahtunut paljon. Pandemia, Venäjän hyökkäyssota, inflaatio, korkojen nousu ja Trumpin ennakoimattomuus ovat testanneet yritysten sopeutumiskykyä, joiden myötä riskienhallinnan merkitys maailmankaupassa on korostunut. Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Päivi Pohjanheimo painottaa valmistautumisen merkitystä riskien hallinnassa.
Kauppakamarikysely: Investointikustannukset, heikko kysyntä ja poliittinen epävarmuus hidastavat puhtaan siirtymään investointeja22.10.2025 06:55:00 EEST | Tiedote
Kauppakamarien talouskysely paljastaa, että investointien kustannukset, vähäpäästöisten tuotteiden heikko kysyntä ja poliittinen epävarmuus ovat merkittävimpiä puhtaan siirtymän esteitä. Yli kolmannes yrityksistä kuitenkin kokee, ettei siirtymälle ole esteitä - erityisesti alle kymmenen henkilön yrityksissä. 45 prosenttia yrityksistä korosti kyselyssä lupaprosessien ja sääntelyn sujuvoittamista ensisijaisena toimena puhtaan siirtymän onnistumiselle.
Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Rohkaisevia merkkejä yksityisen sektorin työllisyydestä21.10.2025 09:04:57 EEST | Tiedote
Kesäkuukausiin verrattuna syyskuun työllisyyslukemat olivat rohkaisevia. Vaikka työttömyys oli vuositasolla edelleen nousussa, olisi selvästi huonompikin lukema ollut mahdollinen. Työttömyysasteen trendi oli yhä erittäin korkea, eli 9,9 prosenttia, mutta suunta oli lievästi alaspäin verrattuna kuukausi sitten monet säikäyttäneeseen kymmenen prosentin lukemaan.
IMO:n kansainvälisen meriliikenteen päästömaksun lykkääntyminen hidastaa meriliikenteen energiamurrosta17.10.2025 18:45:42 EEST | Tiedote
Kansainvälisessä merenkulkujärjestö (International Maritime Organization IMO) perjantaina päättyneessä ympäristökomitean kokouksessa ei päästy sopuun meriliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä, vaan lopullinen päätös päästömaksuista siirrettiin ensi vuoden syksyyn. Pitkään valmistellun päästömaksujärjestelmän lykkääntyminen on Keskuskauppakamarin ja Suomen Satamat ry:n mukaan harmillista, sillä mekanismi olisi merkittävä askel meriliikenteen päästöjen vähentämisessä. Kansainvälisen meriliikenteen hiilidioksidipäästöt ovat 2000-luvulla kasvaneet noin 500 megatonnista yli 700 megatonniin ja yli 70 prosenttia kansainvälisestä kaupasta kulkee merirahtina.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme