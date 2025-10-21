HUSin yhtymähallitus kokoontuu 3.11.
Yhtymähallitus kokoontuu maanantaina 3.11. käsittelemään ensimmäistä kertaa HUS-yhtymän vuoden 2026 talousarvioesitystä sekä tammi-syyskuun 2025 toimintaa ja taloutta.
Kokouksen esityslistan voi lukea täältä.
Yhtymähallitus johtaa HUSin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymähallituksessa on 17 jäsentä, joista kaksi on Helsingin yliopiston edustajia. Yhtymähallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa.
Yhteyshenkilöt
yhtymähallituksen puheenjohtaja Risto Rautava, p. 040 504 5851
toimitusjohtaja Matti Bergendahl, HUS, yhteydenotot assistentti Kaarina Heikinheimo p. 050 427 9861, etunimi.sukunimi@hus.fi
