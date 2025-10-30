Vihreiden kansanedustaja Krista Mikkonen valittu Kestävä Pohjola -valiokunnan puheenjohtajaksi – Pohjoismaiden päättäjien tulee ottaa ilmastokriisi vakavasti
Tutkijoiden mukaan riski, että Pohjois-Atlantin merivirran kiertoliike pysähtyy, ja että Pohjoismaat kylmenevät katastrofaalisesti, on tullut askeleen lähemmäksi. Mikkosen mukaan tämän pitäisi soittaa herätyskelloja kaikissa pohjolan päättäjissä.
Kansanedustaja Krista Mikkonen on valittu Pohjoismaiden neuvoston Kestävä Pohjola -valiokunnan puheenjohtajaksi Tukholmassa pidetyssä Pohjoismaiden neuvoston 77. istunnossa. Mikkonen edustaa Pohjoismaiden neuvostossa Keskiryhmää, johon kuuluvat suomalaisista puolueista Keskusta, Vihreät, RKP ja Kristillisdemokraatit.
Pohjoismainen johtajuus ilmastopolitiikassa on Mikkosen mukaan ratkaisevaa nykyisessä maailmantilanteessa. Ilmastokriisin edetessä vaikutukset ovat erityisen suuret Pohjolassa.
– Toimet ilmastopäästöjen vähentämiseksi ja resurssitehokkuuden lisäämiseksi ovat välttämättömyyksiä. Korkeampi omavaraisuusaste ja vähäisempi riippuvuus fossiilisista polttoaineista energia-, elintarvike- ja raaka-aineiden tuotannossa ovat nyt mitä suurimmassa määrin myös turvallisuuskysymyksiä. Kiertotalouden vauhdittaminen on avainasemassa, ja tämä onkin yksi valiokunnan painopisteistä tulevina vuosina, kertoo Mikkonen.
Ilmastojärjestelmän rikkoutumisella on suuret vaikutukset pohjoismaihin. Ilmasto kuumenee pohjoisessa neljä kertaa nopeammin kuin muualla, mikä on jo nähtävissä muutoksissa alueen luonnossa, elinkeinoissa ja ihmisten arjessa.
Kuumenemisen rinnalla skenaario pohjolan kylmenemisestä on myös mahdollinen. Pohjoismaat saattavat tulevaisuudessa kylmetä rajusti, jos Pohjois-Atlantin merivirran kiertoliike pysähtyy. Tutkijoiden mukaan tämä riski on tullut askeleen lähemmäksi, ja sen pitäisi Mikkosen mukaan toimia herätyksenä pohjoismaiden päättäjille.
– Nyt Pohjoismaat valitettavasti hidastelevat ja jopa pakittavat ilmastotyössä. Erityistä huolta aiheuttaa hiilinielujemme heikentyminen. Pohjoismainen yhteistyö voi tarjota yhteisiä vastauksia siihen, miten voimme paremmin yhdistää biodiversiteetti- ja ilmastohyödyt esimerkiksi huolehtimalla paremmin metsistämme ja kosteikoistamme. Ilmasto- ja luontotyön pitäisi nyt olla kaiken politiikan keskiössä, summaa Mikkonen.
Kansanedustaja Krista Mikkonen on kuulunut Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskuntaan vuosina 2015-2019 ja 2023-2027. Mikkonen toimi ympäristö- ja ilmastoministerinä vuosina 2019-2021 sekä sisäministerinä vuosina 2021-2023.
Kymmenet ilmasto- ja meritutkijat luovuttivat varoituskirjeen Pohjois-Atlantin kiertoliikkeen (AMOC) pysähtymisestä Pohjoismaiden ministerineuvostolle vuosi sitten.
Yhteyshenkilöt
Iida TaniPoliittinen avustaja, viestinnän suunnittelija (Vihreä eduskuntaryhmä)Puh:+358 50 520 1210iida.tani@eduskunta.fi
Krista MikkonenKansanedustajaPuh:044 262 7881krista.mikkonen@eduskunta.fi
