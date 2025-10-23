Oulu2026-tarjonta täydentyi 236 uudella ohjelmalla

Me olemme kulttuuria -ohjelmahaun kolmas ja viimeinen kierros oli avoinna 1.5.–31.8.2025. Määräaikaan mennessä saapui yhteensä 1020 hakemusta, joissa haettujen kohdeavustusten yhteissumma oli 5 434 000 euroa.

Hakemuksia saapui ennätysmäärä

Kohdeavustusta myönnettiin 128 toimijalle. Myönnettyjen kohdeavustusten määrä oli yhteensä 356 500 euroa, joista 27 500 euroa on Svenska kulturfondenin avustusta ruotsinkieliseen kulttuuriohjelmaan. Lisäksi 95 ohjelmaa valittiin mukaan Oulu2026-kulttuuriohjelmaan ilman kohdeavustusta.

Yhteisöpäällikkö Heli Metsäpelto kommentoi hakukierroksen antia: “Koen tärkeänä, että tämän kierroksen myötä ohjelma monipuolistui entisestään. Mukana on tekijöitä eri taustoista ja yhteisöistä sekä eri kieli- ja kulttuuriryhmien omia tapahtumia. Samalla ohjelmaa vahvistavat pitkän linjan tekijöiden projektit.”

Displaced - 12 x Rajaton Karjala tuo nykytaiteen kautta eurooppalaiseen keskusteluun karjalaisen kulttuurin ja evakkouden sekä niiden maailmanlaajuisen kytköksen muihin sodan alta paenneisiin kulttuureihin ja rajakulttuureihin. Kokonaisuudessa käsitellään karjalaisuutta nykytaiteen, ruokakulttuurin, musiikin, muodin, runouden ja elokuvan konteksteissa, unohtamatta syvää yhteisöllisyyden eetosta. Antrea Kantakoski on ohjelman taiteellinen johtaja.

Monitaiteellinen Neurodiversity Arts Festival of Oulu esittää neurokirjon taiteilijoiden töitä sekä neurokirjosta tehtyjä teoksia. Luvassa on kuvataidetta, elokuvia, teatteria, kirjallisuutta ja musiikkia. Esteettömyyteen pyrkivä festivaali juhlii neurovähemmistöjen kulttuuria ja on kokonaan neurokirjon ihmisten tuottama.

Taiteilijat Meeri Koutaniemi ja Hanna Brotherus luovat yhteisöllisen, kehollisen ja visuaalisen taideprojektin, joka rakentuu yhdessä oululaisten ihmisten kanssa. Sykäyksiä koostuu julkisista liike-esityksistä ja koko kaupungin yhteisestä loppukohtaamisesta, jota dokumentoidaan valokuvin ja videoin.

Shiphorn Cantata on mahtipontinen ohjelmakokonaisuus, jonka toteutuksesta vastaa Finnland-Institut Berlin. Teoksesta järjestetään kaksi toteutusta kesällä 2026. Esityksessä Christof Schlägerin laivatorvista rakentama massiivinen instrumentti käy vuoropuhelua Mieskuoro Huutajien kanssa. Aaltosiilo ja Toppilan satama tapahtumapaikkana tuovat esiin Oulun merellistä historiaa sekä rakennettua kulttuuriperintöä.

Eri kulttuurit ja kielet hyvin edustettuna ohjelmassa

Kielten ja kulttuurien moninaisuus on aidosti läsnä kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmassa. Monet yhteisöt ovat innokkaasti lähteneet toteuttamaan omaa kulttuuriohjelmaansa.

Arabialaisen kulttuurin illat -tapahtumasarja tuo arabialaista runoutta tutuksi yleisölle kevään aikana Oulun kirjastoissa. Lapset ja perheet pääsevät osallistumaan Arabian klubiin lastenkulttuurikeskus Kotilossa kesällä 2026. Ohjelmassa on muun muassa tarinankerrontaa, käsitöitä sekä eri kulttuurien välisiä keskusteluja.

Teatteri Totti tuo Ouluun viittomakielisen näytelmän, joka esitetään suomalaisella viittomakielellä ja puhetulkataan suomeksi. Näytelmä kertoo Liisa Kauppisesta, joka on tehnyt uraauurtavaa työtä ihmisoikeuksien puolesta niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Tämä on tarina identiteetistä, rohkeudesta ja siitä, mitä merkitsee tulla nähdyksi – ei vain julkisuuden henkilönä, vaan ihmisenä. Samalla näytelmä toimii kunnianosoituksena 120 vuotta täyttävälle Kuurojen Liitolle, jonka työ oli Liisan suuri rakkaus.

Africans in Oulu -festivaali kasvattaa toimintaansa vuonna 2026 ja kehittää esimerkiksi uutta osallisuusstrategiaansa tavoittaakseen yhä laajemman yleisön. Tämä upea festivaali tuo esiin afrikkalaisten kulttuurien rikkautta ja moninaisuutta sekä paikallisten afrikkalaisyhteisöjen yhteyttä Oulussa. Kaksipäiväistä festivaalia juhlitaan heinäkuussa 2026 Mannerheimin puistossa.

Valveen näyttelytilat täyttyvät Oulu2026-kulttuuriohjelmalla

Nuorten taidetta on esillä Galleria Oskari Jauhiaisessa Kiimingissä sekä Valvegalleriassa Oulun keskustassa. Kiimingin lukion ja Kiiminkipuiston koulun oppilastöiden kevätnäyttely Luovuuden virtauksia on esillä Galleria Oskari Jauhiaisessa Kiimingissä. Näyttely esittelee kiiminkiläisten nuorten osaamista ja ajatuksia kuvataiteen keinoin. Oulun kaupungin lukioiden kuvataiteen lukiodiplomitöiden näyttely on esillä Valvegalleriassa.

Unelmamuijan taidenäyttely, Angel90s – From Crying to Flying, vie yleisön 90-luvun nuorisodiskojen tunnelmiin Valveen tiloissa, jossa diskojakin ennen järjestettiin. Akryylimaalaukset kantavat Angel-kappaleiden nimiä ja kuljettavat katsojan nuoruuden tunnekuohuista aikuisuuden vapauteen ja kasvuun. Held Meanings kokoaa yhteen taiteilijoiden Kemê Pellicerin ja Arlene Tuckerin töitä, jotka tutkivat symboliikkaa sekä kulttuuriperintömme moninaisuutta.

Vielä on mahdollisuus tulla mukaan Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaan

Oulu2026 tarjoaa uusille tuotannoille mahdollisuuden saada näkyvyyttä Oulu2026-tapahtumakalenterissa ja liittyä osaksi Euroopan kulttuuripääkaupungin ohjelmaa. Vaikka rahallisia avustuksia ei enää ole jaossa, vuodelle 2026 suunniteltua ainutlaatuista ja uutta ohjelmasisältöä voi edelleen ehdottaa mukaan Oulu2026-tapahtumakalenteriin. Haku avautuu 17.11.2025 ja on auki 30.9.2026 saakka, ja hakemuksia käsitellään kuukausittain. Hakemuksista arvioidaan erityisesti ohjelman uutuusarvoa ja kulttuuri-ilmastonmuutoksen toteutumista.

Hakuohjeet ja lisätietoa löytyy osoitteesta oulu2026.eu/ohjelmahaku/.

Myönnetyt kohdeavustukset löytyvät osoitteesta https://oulu2026.eu/oulu2026-tarjonta-taydentyi-236-uudella-ohjelmalla/.