Liikuntajaoston kokouksen päätöstiedote 30.10.2025
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston kokouksen 30.10.2025 päätöstiedote on julkaistu.
Liikuntajaosto päätti kokouksessaan periä takaisin kahdelle liikuntaseuralle myönnettyjä avustuksia pohjautuen vuoden 2023 avustusten käyttöön liittyviin tilinpidon tarkastuksiin ja niiden perusteella tehtyihin tarkempiin selvityksiin. Liikuntaseurat eivät ole noudattaneet kaupungin avustusohjeita. Takaisin perittävät summat ovat Prime Fighters Ry:n osalta yhteensä 42 535 euroa ja Viipurin Urheilijat ry:n osalta 3 794 euroa. Molempien seurojen kanssa on pidetty tapaaminen, jossa on keskusteltu takaisinperintään johtaneista syistä.
Päätöstiedote löytyy Helsingin kaupungin verkkosivuilta.
Samalta sivulta löytyvät myös:
- muut päätösasiakirjat
- kokousaikataulu
- tieto jaoston jäsenistä.
Jaoston puheenjohtajana toimii Arja Karhuvaara.
Yhteyshenkilöt
Ilpo Kiiskinenviestintäpäällikkö, Helsingin kaupunki, kulttuuri ja vapaa-aikaPuh:050 0211261ilpo.kiiskinen@hel.fi
