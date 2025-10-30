Vihreiden Hyrkkö kehuu kokoomusministereitä: ”Suojelemalla luontoa suojelemme itseämme”
Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Saara Hyrkkö kiittää ympäristöministeri Sari Multalaa ja puolustusministeri Antti Häkkästä tarttumisesta ehdotukseen luonnon hyödyntämisestä maanpuolustuksen tukena.
Vihreät on jo aiemmin esittänyt muun muassa soiden ennallistamista sekä vanhojen metsien suojelua keinona turvata itärajaa ja edistänyt asiaa eduskunnan valiokunnissa ja täysistunnossa. Vihreiden varapuheenjohtaja, ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Jenni Pitko esitti ”vihreää muuria” ja puolustusministeriön rahoittamaa Itärajan Helmi -ohjelmaa viimeksi eilen. Ympäristöministeriö ja puolustusministeriö kertoivat tänään käynnistävänsä selvitystyön aiheesta.
— Suojelemalla luontoa suojelemme itseämme. Luontopohjaiset ratkaisut voivat olla avain useampaankin terveyden ja turvallisuuden kysymykseen. Todella hienoa, että ministerit tarttuivat ehdotukseen luonnon hyödyntämisestä maanpuolustuksen tukena. Toivottavasti ymmärrys luonnon arvosta vahvistuu hallituksen politiikassa laajemminkin, sanoo Hyrkkö.
