Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöstiedote 30.10.2025
Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto kokoontui torstaina 30.10.2025. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla:
Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston seuraava kokous on torstaina 13.11.2025.
Virve Kuusi
yksikön päällikkö, media- ja asukasviestintä
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 79528
virve.kuusi@hel.fi
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
Västra Helsingfors utvecklas – Västra Helsingfors spårväg inleder en omfattande stadsutvecklingshelhet30.10.2025 15:21:31 EET | Pressmeddelande
I projektet, som går under namnet Västra Helsingfors spårväg, byggs en ny cirka tio kilometer lång snabbspårväg från Gamlas till centrum. Detta är en viktig öppning för stadsutvecklingen i hela västra Helsingfors. Det planeras nya bostäder för 14 000 helsingforsare längs spårvägslinjen samt byggande av affärslokaler. Utöver snabbspårvägsnätet förnyas kommunaltekniken i stor utsträckning och en ny stadsmiljö byggs.
Läntinen Helsinki kehittyy – Länsiratikat käynnistää laajan kaupunkikehityskokonaisuuden30.10.2025 15:21:31 EET | Tiedote
Länsiratikat-nimellä kulkevassa hankkeessa rakennetaan uusi noin 10 kilometrin pikaraitiotieyhteys Kannelmäestä keskustaan. Se on merkittävä avaus koko läntisen Helsingin kaupunkikehitykselle. Linjan varrelle on suunnitteilla uusia koteja 14 000 helsinkiläiselle sekä toimitilarakentamista. Pikaraitiotieverkon lisäksi työssä uudistetaan laajasti kunnallistekniikkaa sekä rakennetaan uutta kaupunkiympäristöä.
Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 28.10.202528.10.2025 19:20:54 EET | Tiedote
Helsingin kaupunkiympäristölautakunta kokoontui tiistaina 28.10.2025. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Helsingfors söker julgran till Senatstorget och Hagnäs saluhall27.10.2025 09:57:34 EET | Pressmeddelande
Invånarna i huvudstadsregionen kan erbjuda staden en stor gran i gott skick som växer på deras egen tomt som julgran. Staden tar hand om att fälla och hämta trädet.
Helsinki etsii joulukuusta Senaatintorille ja Hakaniemen hallille27.10.2025 09:57:34 EET | Tiedote
Pääkaupunkiseudun asukkaat voivat tarjota joulukuuseksi omalla tontillaan kasvavaa, hyväkuntoista ja suurikokoista metsäkuusta. Kaupunki hoitaa puun kaadon ja noudon.
