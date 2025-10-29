Fliiga

Classicille nollapeli, kolme pistettä ja 11 tehtyä maalia

30.10.2025 20:55:29 EET | Fliiga | Tiedote

Teemu Karppanen takoi tehot 1+4, Eemeli Salin 3+1 ja Viljami Virtanen hattutempun, kun Classic haki F-liigan torstain ainoassa ottelussa 11–0-vierasvoiton FBC Turusta. Tulos nosti Classicin sarjassa kolmanneksi ja kolmen pisteen päähän kärkikaksikosta SPV–Westend Indians.

Avauserässä kotijoukkueen verkko räpsähti vasta kahdesti, kun ensin Viljami Virtanen iski ylivoimalla avausmaalin pallon käytyä päädyssä Eemeli Salinilla ja kohta Oskari Heikkilä ohjasi luukulta Janne Lammisen nappisyötön verkkoon. Salin, Eetu Sikkinen ja Teemu Karppanen kasvattivat toisessa erässä kahdessa minuutissa Classicin johdoksi 5-0, ja erän lopulla osuivat vielä Salin sekä Heikkilä. Päätösjaksolla nautiskelivat kotijoukkuetta pallon perässä juoksuttaneet vieraat vielä neljä osumaa.

Pietari Jääskeläisen nollapeli Classicin tolppien välissä ei ollut aivan hikisin urakka, kun torjuntoja merkittiin vain seitsemän. Toisessa päässä pelasi 19 palloon venynyt Veeti Peltoniemi kelpo ottelun hänkin, vaikka palloja selän taa päätyikin.

F-liigan miesten sarja jatkuu lauantaina otteluilla LASB–Oilers ja EräViikingit–OLS.

