Uudet turvallisen nettiselauksen liittymät estäneet jo yli 7 miljoonaa huijausyritystä
Uuden ajan DNA Huoleton puhelin- ja laajakaistaliittymät sekä Varma -yritysliittymät ovat herättäneet paljon mielenkiintoa. Ne sisältävät turvallisen nettiselauksen, joka estää asiakkaita joutumasta haitallisille verkkosivuille. Turvallinen nettiselaus on tehokas suoja verkossa tapahtuvia huijauksia vastaan, ja ominaisuuden avulla onkin saatu estettyä edeltävän puolivuotisen eli touko-lokakuun aikana liittymien käyttäjiltä jo 7,6 miljoonaa huijausyritystä.
Huijausten ulkoasu on usein niin uskottava, että niiden erottaminen aidoista viesteistä ja nettisivuista on haastavaa. Turvallinen nettiselaus suojaa käyttäjiä huijausverkkokaupoilta sekä haitallisilta verkkosivuilta, jotka voivat levittää haittaohjelmia tai kalastella henkilökohtaisia tietoja. Ominaisuus tarjoaa käytännössä reaaliaikaisen suojan, joka estää liittymän käyttäjää menemästä epäilyttäville sivustoille eli pysäyttää toiminnan ennen kuin vahinkoa ehtii tapahtua.
”Huijaukset ovat teollistuneet ja niiden tunnistaminen on entistä vaikeampaa. Turvallinen nettiselaus on konkreettinen esimerkki siitä, miten pystymme parantamaan asiakkaidemme tietoturvaa helposti ja tehokkaasti. Samalla torjumme verkkorikollisuutta koko yhteiskunnassa”, sanoo DNA:n lisäarvopalveluiden liiketoiminnasta vastaava Heidi Havastila.
DNA Huoleton ja Varma -liittymiin sisältyvän palvelun kautta DNA:n verkossa on estetty viimeisen puolen vuoden aikana jo 7,6 miljoonaa huijausyritystä. Pelkästään nyt lokakuun aikana turvallinen nettiselaus esti huijaussivustolle joutumisen 3,3 miljoonaa kertaa. Estetyistä sivuistoista 91 prosenttia on ollut erilaisia huijauksia ja 9 prosenttia haittaohjelmia.
”Luvut osoittavat selvästi, että ominaisuus tuo kuluttajille erittäin kaivattua ja kattavaa suojaa verkon jatkuvasti lisääntyviä uhkia vastaan. Huijaussivustojen estojen määrä kasvoi lokakuussa noin 47 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Pelkästään turvallisella nettiselauksella estettyjen huijausyritysten määrä on merkittävä, sillä se tarkoittaa jo noin 100 000 estettyä huijausyritystä päivittäin”, lisää Havastila.
DNA tekee jatkuvasti työtä digitaalisen turvallisuuden eteen. Huoleton ja Varma -liittymien kautta estettyjen huijausyritysten lisäksi vuoden 2025 aikana on estetty 7 miljoonaa huijauspuhelua ja -tekstiviestiä osana monipuolista tietoturvatyötä.
Turvallinen nettiselaus sisältyy maksutta kuluttajapuolella kaikkiin DNA Huoleton puhelin- ja laajakaistaliittymiin sekä DNA Prepaid -liittymiin ja yrityspuolella DNA Varma -liittymiin. DNA tarjoaa ainoana toimijana palvelun myös laajakaistaliittymiin. Ominaisuus toimii sekä kiinteässä että mobiiliverkossa, mutta se tulee itse aktivoida päälle. Kodin nettiliittymissä ominaisuus suojaa lisäksi kaikkia yhteyttä käyttäviä laitteita, olipa kyseessä tietokone, älypuhelin tai tabletti. Yritysliittymissä se turvaa puolestaan työntekijän ja sitä kautta myös koko yrityksen tietoja.
Lue lisää: Turvallinen nettiselaus raportti
Lisätietoja medialle:
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi
