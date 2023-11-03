Pelikulttuurin 15. juhlaviikko alkaa huomenna!

Peliviikko järjestetään laajassa yhteistyössä

Yhteensä lähes 50 kunnassa järjestetään satoja paikallisia pelipäiviä, kirjastojen turnauksista nuorisotalojen peli-iltoihin ja kulttuuritilojen konsertteihin. Lisäksi verkossa järjestetään useita etäpelipäiviä ja striimejä, jotka tuovat peliharrastajat yhteen myös digitaalisesti.

Kuntien kirjastot, nuorisotoimet, kulttuuripalvelut, yritykset, järjestöt ja oppilaitokset avaavat ovensa kaikenikäisille pelaajille. Ohjelmassa on muun muassa lautapelejä, e-urheilua, retropelaamista, VR-kokeiluja, pelimusiikkia ja roolipelejä. Peliviikon tapahtumissa osallistutaan lisäksi Peliviikon Hyljepeliturnaukseen, jossa pelataan Peliviikon pelijameissa kehitettyä selainpeliä.

Peliviikko rohkaisee kaiken ikäisiä tutustumaan pelaamiseen ilmiönä, kulttuurina ja yhteisöllisenä tekemisenä, sillä pelit kuuluvat kaikille!

Suomi tarvitsee pelikulttuuristrategian

Pelit ovat yhä merkittävämpi osa suomalaista kulttuuria, oppimista, hyvinvointia ja taloutta. Jotta pelien mahdollisuudet tunnistettaisiin ja hyödynnettäisiin täysimääräisesti, tarvitaan kansallinen pelikulttuuristrategia, joka vahvistaa peliharrastamisen, pelinkehityksen ja pelikasvatuksen edellytyksiä Suomessa.

Strategian edistämiseksi Peliviikolla järjestetään Pelikulttuuristrategiapäivä keskiviikkona 5.11. klo 13–16 Tampereen Paidiassa (Nokia Arena) sekä etäyhteydellä. Tapahtumassa alan asiantuntijat ja päättäjät keskustelevat pelikulttuurin merkityksestä ja tulevaisuudesta sekä rakentavat pohjaa kansalliselle strategiatyölle.

Tilaisuuden järjestää Tampereen yliopiston PEGASUS-hanke, Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ja Pelikasvattajien verkoston tuella.

Vetoomus toimittajille

Pelikulttuuri on monipuolinen ja merkityksellinen osa suomalaista yhteiskuntaa siinä missä kirjallisuus, elokuvat tai musiikkikin. Siksi pelikulttuuria on tärkeää käsitellä mediassa monesta näkökulmasta, ei vain ongelmien ja liiketalouden näkökulmista, vaan myös tekijöiden, pelaajien, innovatioiden, sisältöjen, kokemusten ja tarinoiden kautta.

Siksi kutsummekin kaikkia toimittajia ja toimituksia mukaan tekemään viidennestätoista Peliviikosta käännekohdan pelikulttuurista keskustelemiselle!

#peliviikko #pelikulttuuristrategia #pelikasvatus

Peliviikon paikalliset tapahtumat 1.11.-9.11.25

[ASIKKALA] Hyljepeliturnaus Asikkalan kirjastossa

[ASIKKALA] K18 -ohjainpiiri: Detroit: Become Human

[ASIKKALA] MTG-turnaus: Kiltojen taisto

[ASIKKALA] Stick Fight -turnaus

[ASIKKALA] Viimeinen malja – Murhamysteeriroolipeli ikäihmisille.

[ESPOO] Biljarditurnaus alle 12-vuotiaille

[ESPOO] Play it again -retropelitapahtuma

[ESPOO] Seal Splash Hyljepeliturnaus

[ESPOO] Biljarditurnaus 12-17 -vuotiaille

[HAAPAJÄRVI] Peli-ilta Nuorisotalo Stollessa

[HAMINA] Pääkirjaston peliviikko

[HELSINKI] CafeCon

[HELSINKI] Nopat ja Taktiikan D&D hyväntekeväisyys megapeli

[HELSINKI] NOVA VRX – Walking VR Theater Pop-up at Oodi

[HELSINKI] Oodin shakkisimultaani

[HOLLOLA] Pelien vaihtotori kirjastolla

[HYVINKÄÄ] Kaikki pelaa ’25

[JALASJÄRVI] Kirjaston lautapelien ja palapelien vaihtopiste

[JUANKOSKI] Lautapeli-iltapäivä kirjastossa

[JYVÄSKYLÄ] Kauhupelipakohuone

[JYVÄSKYLÄ] Kellarin salaisuus -mysteerihuone

[JYVÄSKYLÄ] Kokeile VR-pelaamista kirjastossa

[JYVÄSKYLÄ] Kompassikasit – testaa, oletko fiksumpi kuin kaupungin kasiluokkalaiset?

[JYVÄSKYLÄ] Lautapeli ilta

[JYVÄSKYLÄ] Lautapelien vaihtotori

[JYVÄSKYLÄ] LoL Worlds 25 -finaalin kisakatsomo

[JYVÄSKYLÄ] Miniatyyrinäyttely

[JYVÄSKYLÄ] Peli Klubi

[JYVÄSKYLÄ] Pelikohtaamo

[JYVÄSKYLÄ] Pelimusiikki konsertti -Parempaan tulevaisuuteen

[JYVÄSKYLÄ] Peliviikon Hyljepeliturnaus

[JYVÄSKYLÄ] Peliviikon pelinvaihtopiste Jyväskylän pääkirjastossa

[JYVÄSKYLÄ] Retropelit

[JYVÄSKYLÄ] Smash Brosh Nintendo peli-ilta

[JYVÄSKYLÄ] Unohdetun Maailman Puolesta -pöytäroolipeli

[JÄRVENPÄÄ] Palapelien vaihtopäivä

[KAJAANI] Game on! -pelitapahtuma

[KALAJOKI] Astraterra-seikkailuroolipelin koepeli lapsille

[KALAJOKI] Peliviikon peliturnaus

[KANGASALA] Pelitreffit ja pelienvaihtoa

[KANKAANPÄÄ] Sanaselityksen mestareita haetaan! – Pelipäivä kirjastossa

[KERAVA] ArcoKeravan Hyljepeliturnaus

[KERAVA] Lasten konsolipeli-ilta

[KERAVA] Pelimusiikki-ilta

[KERAVA] Pöytäpelipäivä

[KERAVA] ArcoKeravan Hyljepeliturnaus

[KLAUKKALA] Kirjaston peliviikko

[KOTKA] Xamk Game Track

[KUHMO] Peliviikon Peli-Ilta

[KUOPIO] GG – Pelitapahtuma lapsille ja nuorille

[KUOPIO] Hyljepeliturnaus pääkirjastolla

[KUOPIO] Pelien lahjoituspiste pääkirjastolla

[KURIKKA] Pääkirjaston Peliviikko 3.11.-7.11.

[KURU] Nuorisotila Nuokun peliturnausviikko

[LAHTI] Game Över

[LAPUA] Pelipäivä @ Lapuan pääkirjasto 8.11.2025

[LAUKAA] Pelejä ja penkojaisia

[LIELAHTI] Suuri pöytäjääkiekkoturnaus

[LIETO] Liedon Peliviikko

[LIMINKA] Pelipäivä kirjastossa

[LOHJA] Kaupunginkirjaston Peliviikko 2025

[MÄNTSÄLÄ] Genesiksen pelipäivä

[MÄNTYHARJU] Hyljepeliturnaus ja avoimet lautapelipöydät

[NILSIÄ] Konsolipeliturnaus kirjastossa

[NOKIA] Flipper Haus Nokia

[NOKIA] Kirjasto- ja kulttuuritalo Virran pelikerho Avoimet Ovet

[NOKIA] Kirjasto- ja kulttuuritalo Virran pelikerhon peliaiheinen näyttely

[OULUNSALO] Peliteemapäivä Oulunsalon Lukio

[PARKANO] Lautapeli-ilta

[PISPALA] SuperNörttiLauantai: Roolipelipäivä

[PORI] Kamari 2025: Game on! – Musiikkia pelimaailmoista

[PORI] Porin Pelipäivä

[PORVOO] Out of Bounds -lanit

[PYÖRÖ] Lautapeli-ilta kirjastossa

[TAMPERE] Metso FAKTA: Hyvä, paha pelikulttuuri?

[TAMPERE] Metso pelaa!

[TAMPERE] Pelikulttuuristrategiapäivä

[TAMPERE] Suuri pöytäjääkiekkoturnaus

[TAMPERE] Tutkitaan pelaamista! -tapahtuma yläkoululaisille

[TURKU] Peliviikon Hyljepeliturnaus

[TURKU] Peliviikon sarjakuvapaja

[TURKU] Peliviikon shakkituokio

[UUSIKAUPUNKI] Fortnite-turnaus kirjastossa

[VALKEAKOSKI] Nuorisokeskus Pultin peliviikko

[VALKEAKOSKI] Nuorisotila Tyrmän peliviikko

[VANTAA] Beat Saber -pelailu

[VANTAA] Gran Turismo 7 ratilla ja polkimilla

[VANTAA] Koodauspelejä ja Seal Splash -turnaus kirjastossa

[VANTAA] Länsimäen kirjaston FC26-turnaus

[VANTAA] Mike Pohjola pelisuunnitteluvieraana

[VANTAA] Mosaiikin lautapeli-ilta

[VANTAA] Opastus miniatyyrien maalaamiseen

[VANTAA] Pelien saavutettavuus -luento

[VANTAA] Peliviikon hyljepeliturnaus Hakunilassa

[VANTAA] Pokémon-korteilla pelailua Hakunilassa

[VANTAA] Pulmapeli-ilta

[VANTAA] Puuhakeskiviikko: Oman lautapelin suunnittelu

[VANTAA] Seal Splash -turnaus

[VANTAA] Tiksin pelilauantai

[VANTAA] Unreality-kuoro esittää pelimusiikkia

[VILJAKKALA] Nuorisotila Viliksen peliviikko

Tapahtumia verkossa

[ONLINE] Pelikulttuuristrategiapäivä

[ONLINE] Nuorten Akatemian Pelipäivä

[ONLINE] Taas Se Pelaa:n peliviikkolive-pelailut

[ONLINE] Virkun peli-ilta

[ONLINE] Virtuaaliklubitalo Virkun esittely