Pelikulttuurin 15. juhlaviikko alkaa huomenna!
Peliviikkoa vietetään Suomessa 1.-9.11.25 yhteensä 46 paikkakunnalla satojen paikallisten toimijoiden ja lähes 400 paikallisen pelipäivän voimin. 15. Peliviikon teemana on kestävä kehitys ja paikallisissa tapahtumissa teema näkyy esimerkiksi käytettyjen pelien vaihtopisteinä, retropelaamisena ja pelilahjoitusten keräämisellä. Peliviikolla julkistetaan lisäksi Vuoden pelikasvattaja ja keskustellaan kansallisen Pelikulttuuristrategian tarpeesta.
Peliviikko järjestetään laajassa yhteistyössä
Yhteensä lähes 50 kunnassa järjestetään satoja paikallisia pelipäiviä, kirjastojen turnauksista nuorisotalojen peli-iltoihin ja kulttuuritilojen konsertteihin. Lisäksi verkossa järjestetään useita etäpelipäiviä ja striimejä, jotka tuovat peliharrastajat yhteen myös digitaalisesti.
Kuntien kirjastot, nuorisotoimet, kulttuuripalvelut, yritykset, järjestöt ja oppilaitokset avaavat ovensa kaikenikäisille pelaajille. Ohjelmassa on muun muassa lautapelejä, e-urheilua, retropelaamista, VR-kokeiluja, pelimusiikkia ja roolipelejä. Peliviikon tapahtumissa osallistutaan lisäksi Peliviikon Hyljepeliturnaukseen, jossa pelataan Peliviikon pelijameissa kehitettyä selainpeliä.
Peliviikko rohkaisee kaiken ikäisiä tutustumaan pelaamiseen ilmiönä, kulttuurina ja yhteisöllisenä tekemisenä, sillä pelit kuuluvat kaikille!
Suomi tarvitsee pelikulttuuristrategian
Pelit ovat yhä merkittävämpi osa suomalaista kulttuuria, oppimista, hyvinvointia ja taloutta. Jotta pelien mahdollisuudet tunnistettaisiin ja hyödynnettäisiin täysimääräisesti, tarvitaan kansallinen pelikulttuuristrategia, joka vahvistaa peliharrastamisen, pelinkehityksen ja pelikasvatuksen edellytyksiä Suomessa.
Strategian edistämiseksi Peliviikolla järjestetään Pelikulttuuristrategiapäivä keskiviikkona 5.11. klo 13–16 Tampereen Paidiassa (Nokia Arena) sekä etäyhteydellä. Tapahtumassa alan asiantuntijat ja päättäjät keskustelevat pelikulttuurin merkityksestä ja tulevaisuudesta sekä rakentavat pohjaa kansalliselle strategiatyölle.
Tilaisuuden järjestää Tampereen yliopiston PEGASUS-hanke, Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ja Pelikasvattajien verkoston tuella.
Vetoomus toimittajille
Pelikulttuuri on monipuolinen ja merkityksellinen osa suomalaista yhteiskuntaa siinä missä kirjallisuus, elokuvat tai musiikkikin. Siksi pelikulttuuria on tärkeää käsitellä mediassa monesta näkökulmasta, ei vain ongelmien ja liiketalouden näkökulmista, vaan myös tekijöiden, pelaajien, innovatioiden, sisältöjen, kokemusten ja tarinoiden kautta.
Siksi kutsummekin kaikkia toimittajia ja toimituksia mukaan tekemään viidennestätoista Peliviikosta käännekohdan pelikulttuurista keskustelemiselle!
#peliviikko #pelikulttuuristrategia #pelikasvatus
Peliviikon paikalliset tapahtumat 1.11.-9.11.25
[ASIKKALA] Hyljepeliturnaus Asikkalan kirjastossa
[ASIKKALA] K18 -ohjainpiiri: Detroit: Become Human
[ASIKKALA] MTG-turnaus: Kiltojen taisto
[ASIKKALA] Stick Fight -turnaus
[ASIKKALA] Viimeinen malja – Murhamysteeriroolipeli ikäihmisille.
[ESPOO] Biljarditurnaus alle 12-vuotiaille
[ESPOO] Play it again -retropelitapahtuma
[ESPOO] Seal Splash Hyljepeliturnaus
[ESPOO] Biljarditurnaus 12-17 -vuotiaille
[HAAPAJÄRVI] Peli-ilta Nuorisotalo Stollessa
[HAMINA] Pääkirjaston peliviikko
[HELSINKI] CafeCon
[HELSINKI] Nopat ja Taktiikan D&D hyväntekeväisyys megapeli
[HELSINKI] NOVA VRX – Walking VR Theater Pop-up at Oodi
[HELSINKI] Oodin shakkisimultaani
[HOLLOLA] Pelien vaihtotori kirjastolla
[HYVINKÄÄ] Kaikki pelaa ’25
[JALASJÄRVI] Kirjaston lautapelien ja palapelien vaihtopiste
[JUANKOSKI] Lautapeli-iltapäivä kirjastossa
[JYVÄSKYLÄ] Kauhupelipakohuone
[JYVÄSKYLÄ] Kellarin salaisuus -mysteerihuone
[JYVÄSKYLÄ] Kokeile VR-pelaamista kirjastossa
[JYVÄSKYLÄ] Kompassikasit – testaa, oletko fiksumpi kuin kaupungin kasiluokkalaiset?
[JYVÄSKYLÄ] Lautapeli ilta
[JYVÄSKYLÄ] Lautapelien vaihtotori
[JYVÄSKYLÄ] LoL Worlds 25 -finaalin kisakatsomo
[JYVÄSKYLÄ] Miniatyyrinäyttely
[JYVÄSKYLÄ] Peli Klubi
[JYVÄSKYLÄ] Pelikohtaamo
[JYVÄSKYLÄ] Pelimusiikki konsertti -Parempaan tulevaisuuteen
[JYVÄSKYLÄ] Peliviikon Hyljepeliturnaus
[JYVÄSKYLÄ] Peliviikon pelinvaihtopiste Jyväskylän pääkirjastossa
[JYVÄSKYLÄ] Retropelit
[JYVÄSKYLÄ] Smash Brosh Nintendo peli-ilta
[JYVÄSKYLÄ] Unohdetun Maailman Puolesta -pöytäroolipeli
[JÄRVENPÄÄ] Palapelien vaihtopäivä
[KAJAANI] Game on! -pelitapahtuma
[KALAJOKI] Astraterra-seikkailuroolipelin koepeli lapsille
[KALAJOKI] Peliviikon peliturnaus
[KANGASALA] Pelitreffit ja pelienvaihtoa
[KANKAANPÄÄ] Sanaselityksen mestareita haetaan! – Pelipäivä kirjastossa
[KERAVA] ArcoKeravan Hyljepeliturnaus
[KERAVA] Lasten konsolipeli-ilta
[KERAVA] Pelimusiikki-ilta
[KERAVA] Pöytäpelipäivä
[KERAVA] ArcoKeravan Hyljepeliturnaus
[KLAUKKALA] Kirjaston peliviikko
[KOTKA] Xamk Game Track
[KUHMO] Peliviikon Peli-Ilta
[KUOPIO] GG – Pelitapahtuma lapsille ja nuorille
[KUOPIO] Hyljepeliturnaus pääkirjastolla
[KUOPIO] Pelien lahjoituspiste pääkirjastolla
[KURIKKA] Pääkirjaston Peliviikko 3.11.-7.11.
[KURU] Nuorisotila Nuokun peliturnausviikko
[LAHTI] Game Över
[LAPUA] Pelipäivä @ Lapuan pääkirjasto 8.11.2025
[LAUKAA] Pelejä ja penkojaisia
[LIELAHTI] Suuri pöytäjääkiekkoturnaus
[LIETO] Liedon Peliviikko
[LIMINKA] Pelipäivä kirjastossa
[LOHJA] Kaupunginkirjaston Peliviikko 2025
[MÄNTSÄLÄ] Genesiksen pelipäivä
[MÄNTYHARJU] Hyljepeliturnaus ja avoimet lautapelipöydät
[NILSIÄ] Konsolipeliturnaus kirjastossa
[NOKIA] Flipper Haus Nokia
[NOKIA] Kirjasto- ja kulttuuritalo Virran pelikerho Avoimet Ovet
[NOKIA] Kirjasto- ja kulttuuritalo Virran pelikerhon peliaiheinen näyttely
[OULUNSALO] Peliteemapäivä Oulunsalon Lukio
[PARKANO] Lautapeli-ilta
[PISPALA] SuperNörttiLauantai: Roolipelipäivä
[PORI] Kamari 2025: Game on! – Musiikkia pelimaailmoista
[PORI] Porin Pelipäivä
[PORVOO] Out of Bounds -lanit
[PYÖRÖ] Lautapeli-ilta kirjastossa
[TAMPERE] Metso FAKTA: Hyvä, paha pelikulttuuri?
[TAMPERE] Metso pelaa!
[TAMPERE] Pelikulttuuristrategiapäivä
[TAMPERE] Suuri pöytäjääkiekkoturnaus
[TAMPERE] Tutkitaan pelaamista! -tapahtuma yläkoululaisille
[TURKU] Peliviikon Hyljepeliturnaus
[TURKU] Peliviikon sarjakuvapaja
[TURKU] Peliviikon shakkituokio
[UUSIKAUPUNKI] Fortnite-turnaus kirjastossa
[VALKEAKOSKI] Nuorisokeskus Pultin peliviikko
[VALKEAKOSKI] Nuorisotila Tyrmän peliviikko
[VANTAA] Beat Saber -pelailu
[VANTAA] Gran Turismo 7 ratilla ja polkimilla
[VANTAA] Koodauspelejä ja Seal Splash -turnaus kirjastossa
[VANTAA] Länsimäen kirjaston FC26-turnaus
[VANTAA] Mike Pohjola pelisuunnitteluvieraana
[VANTAA] Mosaiikin lautapeli-ilta
[VANTAA] Opastus miniatyyrien maalaamiseen
[VANTAA] Pelien saavutettavuus -luento
[VANTAA] Peliviikon hyljepeliturnaus Hakunilassa
[VANTAA] Pokémon-korteilla pelailua Hakunilassa
[VANTAA] Pulmapeli-ilta
[VANTAA] Puuhakeskiviikko: Oman lautapelin suunnittelu
[VANTAA] Seal Splash -turnaus
[VANTAA] Tiksin pelilauantai
[VANTAA] Unreality-kuoro esittää pelimusiikkia
[VILJAKKALA] Nuorisotila Viliksen peliviikko
Tapahtumia verkossa
[ONLINE] Pelikulttuuristrategiapäivä
[ONLINE] Nuorten Akatemian Pelipäivä
[ONLINE] Taas Se Pelaa:n peliviikkolive-pelailut
[ONLINE] Virkun peli-ilta
[ONLINE] Virtuaaliklubitalo Virkun esittely
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tommi TossavainenKansallinen audiovisuaalinen instituuttiPuh:+358453101412tommi.tossavainen@kavi.fikavi.fi/mediakasvatus
Kuvat
Linkit
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) ja Taiteen edistämiskeskus (Taike) yhdistyvät uudeksi Taide- ja kulttuurivirastoksi (Kuvi) 1.1.2026 alkaen. Muutos on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Sivistyshallinto 2030 -uudistushanketta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
13. Peliviikko alkaa maanantaina. Tämän vuoden teemana on epäonnistuminen.3.11.2023 10:30:57 EET | Tiedote
Kansainvälisen pelien kuukauden kohokohta - Peliviikko - käynnistyy jo kolmattatoista kertaa maanantaina 6. marraskuuta. Peliviikon teemana on epäonnistuminen. Tämän vuoden Peliviikolla järjestetään lukuisia paikallisia pelipäiviä ja verkkotapahtumia, myönnetään Vuoden pelikasvattajan tunnustus positiivisen pelikulttuurin edistämisestä, julkaistaan uutta tutkimusta lasten ja nuorten pelaamisesta ja tiedotetaan pelialan muuttuvista käytännesäännöistä.
Pelikulttuuri on muuttumassa yhdenvertaisemmaksi. Kansallinen Peliviikko alkaa tänään!7.11.2022 07:58:57 EET | Uutinen
Maanantaina 7.11.22 alkavalla Peliviikolla keskustellaan pelikulttuurin yhdenvertaisuudesta ja tutustutaan monipuolisesti pelikultuuriin sadoissa paikallisissa pelipäivissä ja kymmenissä livelähetyksissä. Yhdenvertaisuutta edistää myös Vuoden pelikasvattaja 2022 arvonimen saanut Laura "lapa" Kyntäjä, tuomalla esiin sukupuoleen kohdistuvaa syrjintää elektronisessa urheilussa. Ennakkotiedot vuoden 2022 Pelaajabarometri-raportista kertovat naisten ja miesten välisten erojen kaventumisesta pelaamiseen käytetyn ajan ja rahan suhteen.
Peliviikko auttaa selviytymään marraskuusta8.11.2021 08:06:21 EET | Tiedote
Maanantaina 8.11.2021 alkava Peliviikko tuo valoa ja iloa marraskuun keskelle kun kymmenet tuhannet suomalaiset suunnistavat perheidensä kanssa satoihin paikallisiin pelitapahtumiin tai heittäytyvät kotisohvalle seuraamaan kymmeniä pelikulttuuria avaavia verkkotapahtumia. Peliviikon aikana järjestetään tapahtumia kaikenikäisille ja valtaosa tapahtumista on täysin ilmaisia.
Peliviikon 10. juhlavuotta vietetään 9.-15.11.20206.11.2020 15:11:23 EET | Tiedote
Kansallisesta Pelipäivästä kaikkien yhteiseksi Peliviikoksi laajentunut teemaviikko on nostanut pelaamiseen liittyviä teemoja julkiseen keskusteluun jo kymmenen vuoden ajan!
Suomalaisen pelikulttuurin juhlaviikko alkaa!4.11.2019 08:33:31 EET | Tiedote
Tällä viikolla 4.-10.11.2019 juhlitaan suomalaista pelaamista, kun kansallisen Peliviikon sadoissa tapahtumissa tutustutaan monipuolisesti pelikulttuuriin! Viikon aikana pelataan lautapelejä, konsolipelejä, tietokone- ja mobiilipelejä, roolipelejä sekä järjestetään kymmeniä luentoja, työpajoja, kokeilu- ja keskustelutilaisuuksia, sekä lukuisia pelistriimejä kaikenikäisille!