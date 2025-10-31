Uusia vaikuttavia palveluita ja hoitoon entistä nopeammin – Kestävän kasvun hankkeessa vahvistettiin askeleita elämän mittaiseen hyvinvointiin

Kestävän kasvun hanke syntyi koronan jälkeiseen aikaan, ja tavoitteena on ollut purkaa pandemian aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa sekä nopeuttaa hoitoon ja palveluihin pääsyä pysyvästi ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja. Lisäksi tavoitteena on ollut vahvistaa ennaltaehkäisyä ja varhaista ongelmien tunnistamista erityisesti heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien asukkaiden näkökulmasta.

– Itä-Uudenmaan Kestävän kasvun hankkeessa tehty kehittämistyö on todella merkittävää ja hyödyttää niin alueen asukkaita kuin ammattilaisiakin. Kolmen vuoden aikana on kehitetty hyvinvointia- ja terveyttä edistäviä toimintamalleja, otettu käyttöön lukuisia uusia digitaalisia ratkaisuja sekä kehitetty palveluketjuja vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Hankkeen alkaessa vuoden 2023 alussa kiireettömään hoitoon pääsi 7 vuorokaudessa 73 prosenttia. Nyt osuus on 80 prosenttia 7 vuorokaudessa, vaikka hoitotakuukin on muuttunut 90 vuorokaudeksi, kertoo sosiaali- ja terveysjohtaja Annika Immonen.

Lukuisia uusia toimintamalleja, palveluketjuja ja digipalveluita

Kolmen vuoden kehittämistyön tuloksia esiteltiin Itä-Uudenmaan Kestävän kasvun hankkeen päätösseminaarissa ja -messuilla Porvoon Taidetehtaalla 30.10. Ohjelmassa oli ajankohtaisia asiantuntijapuheenvuoroja sekä kehittämistyön esittelyä messuilla.

Päivän puheenvuoroissa heräteltiin pohtimaan muun muassa mitä hyvinvointi tarkoittaa arjessa ja millainen rooli jokaisella itsellään on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä sairauksien ennaltaehkäisyssä.

Hankkeen aikana on kehitetty ja otettu käyttöön lukuisia uusia digitaalisia ratkaisuja, jotka helpottavat palveluiden käyttöä ja parantavat asiakaskokemusta. Yksi näistä on digitaalinen sosiaali- ja terveyskeskus HyVä-digi, jossa on asioinut ensimmäisen kahden vuoden aikana 17 % asukkaista.

Puheenvuoroissa ja messuilla esiteltiin uusia palveluita, kuten Kumppanuustalo Myötätuuli, yhden katon alle koottu palvelukokonaisuus, josta saa elämän eri haasteissa helposti tukea ilman lähetettä esimerkiksi tilanteissa, joihin liittyy ongelmallista pelaamista, lähisuhdeväkivaltaa, päihteitä tai mielenterveyshaasteita. Kestävän kasvun hankkeen aikana on myös kehitetty keinoja ehkäistä lasten ja nuorten mielenterveyshaasteita entistä varhaisemmassa vaiheessa.

Yksi uusi palvelu on Nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluyksikkö Zemppi, joka tarjoaa mielenterveys- ja päihdehoitoa 13–21-vuotiaille nuorille.

Lisäksi kuultiin, kuinka hankkeessa on edistetty osallisuutta rakenteellisen sosiaalityön keinoin sekä rakennettu neuropsykiatrisesti oireileville lapsille nepsy-palvelupolkua yhdessä asiakkaiden kanssa.

Hankkeen loppumetreillä tapahtuu vielä paljon ja tulevien kuukausien aikana valmistuu useita kehitteillä olevia toimintamalleja. Yksi näistä on loppuvuodesta julkaistava digitaalinen hyvinvointitarjotin, kokoaa yhteen muun muassa hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen järjestämää vapaa-ajan toimintaa sekä hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluita.

Hanke päättyy – mitä sen jälkeen?

Kestävän kasvun hanke toi yhteen useiden eri alojen ammattilaisia ja näkökulmia. Tuloksena syntyi uusia vaikuttavia tapoja tukea ihmisiä arjessa, edistää hyvinvointia ja terveyttä sekä ennaltaehkäistä haasteita elämän eri tilanteissa.

Hanke päättyy vuoden 2025 lopussa. Tarkoituksena on, että hankkeen aikana käyttöön otetut uudet toimintamallit ja palvelut juurtuvat osaksi jokapäiväistä hyvinvointialueen toimintaa. Kehittämistoimintaa jatketaan myös ilman isoa EU-rahoitusta. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella on käynnissä useita ulkoisen rahoituksen hankkeita. Hankkeisiin voi tutustua verkkosivuillamme: Tutkimus- ja kehittämishankkeet - Itä-Uudenmaan hyvinvointialue.

Lisätietojen antajat:

Sanna Äyräväinen, erityisasiantuntija, projektijohtaminen: 040 676 3023 tai sanna.ayravainen@itauusimaa.fi

Nnenna Allinen, erityisasiantuntija, projektijohtaminen: 040 183 2347 tai nnenna.allinen@itauusimaa.fi

Heidi Hovisilta, kehittämispäällikkö: 040 484 4936 tai heidi.hovisilta@itauusimaa.fi