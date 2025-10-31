Uusia vaikuttavia palveluita ja hoitoon entistä nopeammin – Kestävän kasvun hankkeessa vahvistettiin askeleita elämän mittaiseen hyvinvointiin
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella on kehitetty vuosien 2023–2025 aikana monia asukkaiden hyvinvointia edistäviä palveluita EU-rahoitteisessa Kestävän kasvun hankkeessa.
Kestävän kasvun hanke syntyi koronan jälkeiseen aikaan, ja tavoitteena on ollut purkaa pandemian aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa sekä nopeuttaa hoitoon ja palveluihin pääsyä pysyvästi ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja. Lisäksi tavoitteena on ollut vahvistaa ennaltaehkäisyä ja varhaista ongelmien tunnistamista erityisesti heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien asukkaiden näkökulmasta.
– Itä-Uudenmaan Kestävän kasvun hankkeessa tehty kehittämistyö on todella merkittävää ja hyödyttää niin alueen asukkaita kuin ammattilaisiakin. Kolmen vuoden aikana on kehitetty hyvinvointia- ja terveyttä edistäviä toimintamalleja, otettu käyttöön lukuisia uusia digitaalisia ratkaisuja sekä kehitetty palveluketjuja vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Hankkeen alkaessa vuoden 2023 alussa kiireettömään hoitoon pääsi 7 vuorokaudessa 73 prosenttia. Nyt osuus on 80 prosenttia 7 vuorokaudessa, vaikka hoitotakuukin on muuttunut 90 vuorokaudeksi, kertoo sosiaali- ja terveysjohtaja Annika Immonen.
Lukuisia uusia toimintamalleja, palveluketjuja ja digipalveluita
Kolmen vuoden kehittämistyön tuloksia esiteltiin Itä-Uudenmaan Kestävän kasvun hankkeen päätösseminaarissa ja -messuilla Porvoon Taidetehtaalla 30.10. Ohjelmassa oli ajankohtaisia asiantuntijapuheenvuoroja sekä kehittämistyön esittelyä messuilla.
Päivän puheenvuoroissa heräteltiin pohtimaan muun muassa mitä hyvinvointi tarkoittaa arjessa ja millainen rooli jokaisella itsellään on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä sairauksien ennaltaehkäisyssä.
Hankkeen aikana on kehitetty ja otettu käyttöön lukuisia uusia digitaalisia ratkaisuja, jotka helpottavat palveluiden käyttöä ja parantavat asiakaskokemusta. Yksi näistä on digitaalinen sosiaali- ja terveyskeskus HyVä-digi, jossa on asioinut ensimmäisen kahden vuoden aikana 17 % asukkaista.
Puheenvuoroissa ja messuilla esiteltiin uusia palveluita, kuten Kumppanuustalo Myötätuuli, yhden katon alle koottu palvelukokonaisuus, josta saa elämän eri haasteissa helposti tukea ilman lähetettä esimerkiksi tilanteissa, joihin liittyy ongelmallista pelaamista, lähisuhdeväkivaltaa, päihteitä tai mielenterveyshaasteita. Kestävän kasvun hankkeen aikana on myös kehitetty keinoja ehkäistä lasten ja nuorten mielenterveyshaasteita entistä varhaisemmassa vaiheessa.
Yksi uusi palvelu on Nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluyksikkö Zemppi, joka tarjoaa mielenterveys- ja päihdehoitoa 13–21-vuotiaille nuorille.
Lisäksi kuultiin, kuinka hankkeessa on edistetty osallisuutta rakenteellisen sosiaalityön keinoin sekä rakennettu neuropsykiatrisesti oireileville lapsille nepsy-palvelupolkua yhdessä asiakkaiden kanssa.
Hankkeen loppumetreillä tapahtuu vielä paljon ja tulevien kuukausien aikana valmistuu useita kehitteillä olevia toimintamalleja. Yksi näistä on loppuvuodesta julkaistava digitaalinen hyvinvointitarjotin, kokoaa yhteen muun muassa hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen järjestämää vapaa-ajan toimintaa sekä hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluita.
Hanke päättyy – mitä sen jälkeen?
Kestävän kasvun hanke toi yhteen useiden eri alojen ammattilaisia ja näkökulmia. Tuloksena syntyi uusia vaikuttavia tapoja tukea ihmisiä arjessa, edistää hyvinvointia ja terveyttä sekä ennaltaehkäistä haasteita elämän eri tilanteissa.
Hanke päättyy vuoden 2025 lopussa. Tarkoituksena on, että hankkeen aikana käyttöön otetut uudet toimintamallit ja palvelut juurtuvat osaksi jokapäiväistä hyvinvointialueen toimintaa. Kehittämistoimintaa jatketaan myös ilman isoa EU-rahoitusta. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella on käynnissä useita ulkoisen rahoituksen hankkeita. Hankkeisiin voi tutustua verkkosivuillamme: Tutkimus- ja kehittämishankkeet - Itä-Uudenmaan hyvinvointialue.
Lisätietojen antajat:
Sanna Äyräväinen, erityisasiantuntija, projektijohtaminen: 040 676 3023 tai sanna.ayravainen@itauusimaa.fi
Nnenna Allinen, erityisasiantuntija, projektijohtaminen: 040 183 2347 tai nnenna.allinen@itauusimaa.fi
Heidi Hovisilta, kehittämispäällikkö: 040 484 4936 tai heidi.hovisilta@itauusimaa.fi
Avainsanat
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde
Nya effektiva tjänster och vård snabbare än tidigare – I projektet för hållbar tillväxt stärktes stegen till ett livslångt välbefinnande31.10.2025 09:47:01 EET | Pressmeddelande
I Östra Nylands välfärdsområde har under åren 2023 – 2025 utvecklats många tjänster som främjar invånarnas välfärd i det EU-finansierade Projektet för hållbar tillväxt.
Vattenskada i tandkliniken på Borgå social- och hälsostation i Näse – tider för icke-brådskande vård skjuts upp29.10.2025 10:17:40 EET | Pressmeddelande
Det har inträffat en vattenskada i tandkliniken på Borgå social- och hälsostation i Näse, vilket har drabbat minst tre behandlingsrum.
Vesivahinko Porvoon sosiaali- ja terveysaseman hammashoitolassa Näsissä – kiireettömän hoidon aikoja siirretään29.10.2025 10:12:16 EET | Tiedote
Porvoon sosiaali- ja terveysaseman hammashoitolassa Näsissä on tapahtunut vesivahinko, joka on vaikuttanut ainakin kolmeen hoitohuoneeseen.
Östra Nylands välfärdsområde samlar in kundrespons nu också per textmeddelande20.10.2025 09:55:41 EEST | Pressmeddelande
Östra Nylands välfärdsområde har i juni börjat samla in kundrespons också med en förfrågan som skickas per textmeddelande. Det är fråga om ett pilotprojekt i Borgå och Askola, vilket sammanhänger med klient- och patientdatasystemet Lifecare, som används på orterna i fråga.
Asiakaspalautetta kerätään Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella nyt myös tekstiviestitse20.10.2025 09:46:36 EEST | Tiedote
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella on kesäkuussa ryhdytty keräämään asiakaspalautetta myös tekstiviestikyselyllä. Kyseessä on pilotti Porvoossa ja Askolassa, joka on yhteydessä kyseisillä paikkakunnilla käytössä olevaan asiakas- ja potilastietojärjestelmä Lifecareen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme