Vantaan ratikka on elinkeinoelämälle tärkeä investointi – ”Tukee yritysten kasvua”
Helsingin seudun kauppakamari kannattaa Vantaan ratikan rakentamista, jota se pitää koko seudun elinvoimaa vahvistavana investointina.
”Vantaan ratikka ei ole vain liikennehanke, vaan seudun elinkeinoelämän kasvualusta. Se tukee yritysten kasvua, uusien työpaikkojen syntymistä, TKI-toimintaa, kansainvälistymistä ja kilpailukykyä. Vantaan on hoidettava talouttaan vastuullisesti, mutta suurten kaupunkien on rakennettava myös vaikeina aikoina”, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin vaikuttamistyön johtaja Markku Lahtinen.
Ratikka on Vantaalle kasvua ja kilpailukykyä vahvistava ratkaisu. Se lujittaa Vantaan asemaa yhtenä pääkaupunkiseudun kasvumoottoreista. Ratikka parantaa saavutettavuutta, helpottaa työvoiman liikkuvuutta ja sujuvoittaa logistiikkaa. Yhteys tukee erityisesti Aviapoliksen kehitystä kansainvälisenä yritys- ja innovaatiokeskittymänä.
Vantaa on Suomen neljänneksi suurin kaupunki – ja sen on rakennettava tulevaisuutta pitkällä tähtäimellä. Raitiotie luo pohjan kestävälle kaupunkirakenteelle, uusille työpaikoille ja elinvoimaisille keskuksille. Rakentamisen työllisyysvaikutukset ovat noin 8 000 henkilötyövuotta, ja reitin varrelle muodostuu 120 000 asukkaan ja 80 000 työpaikan vyöhyke.
Allianssimalli, jossa kaupunki, suunnittelijat ja rakentajat jakavat vastuun ja kannustimet, on osoittanut toimivuutensa muun muassa Tampereella ja Raide-Jokerissa.
Yrityksille ratikka tarjoaa vakaat puitteet investoinneille ja toimitilapäätöksille. Aviapolis, Tikkurila ja Myyrmäki voivat kehittyä entistä vetovoimaisemmiksi yritysalueiksi, ja pienemmille toimijoille ratikka tarkoittaa parempaa saavutettavuutta ja kasvavia asiakasvirtoja.
Raitiotie tukee myös Vantaan tavoitetta hiilineutraalista liikkumisesta. Se antaa yrityksille mahdollisuuden vahvistaa omaa vastuullisuustyötään.
Helsingin seudun kauppakamarilla on yli 7 000 jäsentä. Helsingin seudun kauppakamarin toiminta-alue kattaa 21 kuntaa Uudenmaan alueella.
Lisätiedot:
Reino Meriläinen, Vantaan toimiston johtaja, Helsingin seudun kauppakamari, reino.merilainen@helsinki.chamber.fi, +358 50 746 5646
Markku Lahtinen, vaikuttamistyön johtaja, Helsingin seudun kauppakamari, markku.lahtinen@helsinki.chamber.fi, +358 50 571 3564.
Heini Larros, viestintäjohtaja, Helsingin seudun kauppakamari, heini.larros@helsinki.chamber.fi, +358 40 526 9728
Yhteyshenkilöt
Reino MeriläinenVantaan toimiston johtajaHelsingin seudun kauppakamariPuh:+358 45 782 06702reino.merilainen@helsinki.chamber.fi
Markku LahtinenVaikuttamistyön johtajaHelsingin seudun kauppakamariPuh:+358 50 571 3564markku.lahtinen@chamber.fi
Heini LarrosViestintäjohtajaHelsingin seudun kauppakamariPuh:+358 40 526 9728heini.larros@helsinki.chamber.fi
