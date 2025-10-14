Vantaan ratikka on elinkeinoelämälle tärkeä investointi – ”Tukee yritysten kasvua”

Vantaa on Suomen neljänneksi suurin kaupunki – ja sen on rakennettava tulevaisuutta pitkällä tähtäimellä. Raitiotie luo pohjan kestävälle kaupunkirakenteelle, uusille työpaikoille ja elinvoimaisille keskuksille. Rakentamisen työllisyysvaikutukset ovat noin 8 000 henkilötyövuotta, ja reitin varrelle muodostuu 120 000 asukkaan ja 80 000 työpaikan vyöhyke.

Allianssimalli, jossa kaupunki, suunnittelijat ja rakentajat jakavat vastuun ja kannustimet, on osoittanut toimivuutensa muun muassa Tampereella ja Raide-Jokerissa.

Yrityksille ratikka tarjoaa vakaat puitteet investoinneille ja toimitilapäätöksille. Aviapolis, Tikkurila ja Myyrmäki voivat kehittyä entistä vetovoimaisemmiksi yritysalueiksi, ja pienemmille toimijoille ratikka tarkoittaa parempaa saavutettavuutta ja kasvavia asiakasvirtoja.

Raitiotie tukee myös Vantaan tavoitetta hiilineutraalista liikkumisesta. Se antaa yrityksille mahdollisuuden vahvistaa omaa vastuullisuustyötään.

Helsingin seudun kauppakamarilla on yli 7 000 jäsentä. Helsingin seudun kauppakamarin toiminta-alue kattaa 21 kuntaa Uudenmaan alueella.

