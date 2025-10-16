Taidetila Terran ja Sahalahden museomakasiinin vuoden 2026 näyttelyt julkaistu

Taidetila Terra

12.1.–19.2.2026: Vilmalotta Olivia Schafhauser – “Naiseuden lumous ja kirous”

Kuvataiteilija Vilmalotta Olivia Schafhauserin näyttely “Naiseuden lumous ja kirous” tarkastelee naiseutta, ikääntymistä, kehollisuutta ja seksuaalisuutta sekä näihin liittyviä muutoksia ja haasteita. Schafhauserin teoksissa ihminen näyttäytyy samanaikaisesti sekä hiljaisena päähenkilönä että merkittävänä sivullisena. Elämän ja ihmisyyden läsnäolo ilmenee hienovaraisina viittauksina, kun taas aika ja elämä rakentuvat hetkistä, jotka ovat olemassa vain suhteessa toisiinsa.

Vilmalotta Olivia Schafhauser on työskennellyt ammattitaiteilijana yli kahden vuosikymmenen ajan. Hän on pitänyt lukuisia näyttelyitä niin gallerioissa kuin museoissa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Taiteilija tunnetaan erityisesti suurikokoisista öljy- ja akryylimaalauksistaan, jotka ovat tyyliltään tunnistettavia ja omaleimaisia.

25.2.–9.4.2026: Zsuzsa Demeter – “Kuvia ja muotokuvia”

Havainnointiin perustuva transformaatio on taidemaalari Zsuzsa Demeterin tapa käsitellä näkemäänsä maailmaa. Demeter on erityisen kiinnostunut ihmiskasvoista: hänen lempityylilajinsa on muotokuva, joka ei pyri jäljentämiseen, vaan rikastaa kohdetta omalla muotokielellään. Taidetila Terran näyttelyssä nähdään sekä uusia teoksia että viime vuosina syntyneitä maalauksia ja muotokuvia.

Zsuzsa Demeter muutti Unkarista Suomeen vuonna 1987 ja on koulutukseltaan Budapestin taideakatemiasta valmistunut taidemaalari. Hän on pitänyt yksityisnäyttelyitä vuodesta 1983 lähtien ja osallistunut lukuisiin yhteisnäyttelyihin niin Suomessa kuin ulkomailla. Taiteilijana hän on keskittynyt ihmiskuvaukseen, erityisesti muotokuvaan, ja eurooppalaiseen kulttuuriympäristöön. Hänen käyttämiinsä tekniikoihin kuuluvat öljy-, akryyli- ja akvarellimaalaus, pastelli sekä sekatekniikka.

14.4.–25.4.2026: Kuvataidekoulu Emilin oppilastyönäyttely

Näyttelyssä esitellään Kangasalan toimipisteen lukuvuonna 2025–2026 valmistuvia teoksia. Kuvataide- ja käsityökoulu Emil on Valkeakosken kaupungin ylläpitämä visuaalisten taiteiden oppilaitos. Emil tarjoaa Valkeakoskella laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta kuvataiteessa, arkkitehtuurissa (Valkeakosken kuvataidekoulu) ja käsityössä (käsityökoulu) valkeakoskelaisille lapsille ja nuorille. Lisäksi Emilin toimintaan kuuluu yleisen oppimäärän mukainen taiteen perusopetus kuvataiteessa Kangasalla ja Pälkäneellä sekä käsityön opetus Akaassa.

29.4.–12.5.2026: Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsän oppilastöiden näyttely

Näyttelyssä nähdään Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsän valmistuneita oppilastöitä. Näpsässä opiskellaan käsityön taiteen perusopetusta laajan oppimäärän mukaan. Käsityön opetusta järjestetään lapsille, nuorille ja aikuisille. Käsityön taiteen perusopetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle kokemuksia käsityöstä, muotoilusta ja teknologiasta sekä syventää näihin kuuluvaa osaamista.

19.5.–22.6.2026: Kääpäjaosto – “Piittaamisen pistot”

“Piittaamisen pistot” on taidekollektiivi Kääpäjaoston näyttely, jossa tutkitaan elämää hoivatekstiilien, lankojen, kirjottujen ja virkattujen elementtien, vanhojen sairaanhoidon oppikirjojen, omien potilastekstien ja feministisen tieteis-utooppisen kuvittelun avulla. Kaikkien eliöiden elämän perustana on hoiva, joka tarjoaa, mutta myös tarvitsee suojaa. Näyttelyn teokset ovat pieniä ja suuria tekstiiliteoksia. Näyttelyssä piittaamisen välineinä ovat neulat ja virkkuukoukut, joiden avulla pitkitetään sairaalakäytöstä poistettujen tekstiilien elämää hoivan muistomerkkeinä.

Kääpäjaosto-kollektiivin muodostaa taide- ja sotealalla työskentelevät taiteilijat Vappu Tuomisto, Heta Jokinen ja Elisa Honkanen. Ryhmä tekee tekstiilitaidetta, animaatiota, videotaidetta, performansseja ja yhteisötaidetta. Kääpäjaoston työskentelymetodiin kuuluu keräileminen, purkaminen ja uudelleen muodostaminen, jonka tavoitteena on luoda rihmastollisesti rakentuvia kumppanuusteoksia. Työskentelyn keskiössä on kokonaisvaltainen hyvinvointi, palautuminen, hoiva sekä nautinto.

25.6.–20.8.2026: Mari Hillo & Susanna Harjunpää – “Katso lähelle, näe kauas”

Kuvataiteilijoiden Mari Hillon ja Susanna Harjunpään yhteisnäyttely “Katso lähelle, näe kauas” nostaa esiin arjen pieniä ja tuttuja asioita – sellaisia, jotka usein jäävät huomaamatta jokapäiväisessä elämässä. Näyttely tarkastelee, kuinka lähiympäristön ja omien muistojen havainnointi voi avata näkökulmia laajempiin kokonaisuuksiin ja merkityksiin.

Mari Hillo ja Susanna Harjunpää viimeistelevät opintojaan Kankaanpään taidekoulussa (SAMK). Kangasalalainen Hillo on aiemmalta ammatiltaan kuvataideopettaja, kun taas Harjunpää on koulutukseltaan filosofian maisteri ja puutarhuri. Molemmat työskentelevät monialaisesti muun muassa kuvanveiston, maalauksen ja grafiikan parissa. Hillon taiteessa keskeisiä teemoja ovat ihmisen suhde ympäristöön ja jäljet, joita jätämme, niin tietoisesti kuin tiedostamattomasti. Harjunpään työskentelyä puolestaan luonnehtivat leikillisyys sekä outouden ja vierauden kokemukset.

25.8.–1.10.2026: Niklas Ingelius

Kuvataiteilija Niklas Ingeliuksen näyttelyyn rakentuu teoskokonaisuus, jossa yhdistyvät abstrakti ja optinen maalaustaide, materiaalitutkimus sekä tuoreen vanhemmuuden tuoma näkökulma. Leikit, pelit, rytmit ja muodon toistot muodostavat abstraktien maalausten sisällöllisen lähtökohdan. Työskentely ei synny yksinomaan taiteilijan omista lähtökohdista, vaan on vuorovaikutuksessa lapsen katseen ja uteliaisuuden kanssa. Näyttelyssä leikkimielisyys ja abstrakti maalauksellinen ajattelu kietoutuvat yhteen.

Niklas Ingelius on Helsingissä asuva taiteilija ja kuvataiteen maisteri. Hän työskentelee pääasiallisesti rakennettujen pohjien ja maalauksen parissa. Työskentelyssään hän on syventynyt pitkäkestoiseen maalausprosessiin, missä toisiaan toistavat läpikuultavat maalipinnat synnyttävät työn edetessä optisesti ja orgaanisesti liikkuvia alueita.

6.10.–12.11.2026: Anne Hakala – “IHMISEN KUVA”

Kuvataiteilija Anne Hakalan näyttely “IHMISEN KUVA” koostuu vanhalla kananmunatemperatekniikalla kankaalle maalatuista henkilö- ja muotokuvista. Näyttely pohtii henkilö- ja muotokuvan eroja: siinä missä henkilökuva johdattaa katsojan kuvan tunnelmaan ja omiin tunteisiin, muotokuva keskittyy usein mallin ilmeisiin, piirteisiin, näköisyyteen ja psykologisiin ominaisuuksiin.

Taidetila Terrassa järjestetään yleisölle avoin piirustustapahtuma ”Piirrä sinä minut niin minä piirrän sinut” lauantaina 10.10.2026 klo 13–14.30. Tapahtumassa piirretään muotokuvia yhdessä taiteilijan kanssa. Tapahtumassa toteutetun piirustuksensa voi jättää esille näyttelyyn ja noutaa näyttelyn päätyttyä.

Anne Hakala on opiskellut Kankaanpään taidekoulussa (1976–1978) ja Lahden Taideinstituutissa (1979–1983) sekä suorittanut AMK-tutkinnon vuosina 2005–2007. Hänen teoksensa liikkuvat esittävän ja abstraktin taiteen välimaastossa. Hakalan pääasialliset tekniikat ovat öljy- ja temperamaalaus, ja väri sekä valo ovat keskeisiä hänen ilmaisussaan.

18.11.2026–2.1.2027: Kangasalan Kuvataiteen Ystävien vuosinäyttely

Kangasalan Kuvataiteen Ystävät ry on koonnut taiteen harrastajia ja ystäviä yhteiseen toimintaan vuodesta 1974 lähtien. Yhdistyksen toimintaan kuuluvat näyttelyt, retket ja kurssit yhteisen intohimon – kuvataiteen – äärellä.

Vuosinäyttelyssä esitellään viimeisen kolmen vuoden ajalta teoksia, jotka eivät ole olleet esillä yhdistyksen aiemmissa näyttelyissä. Yhdistyksessä on noin 75 ammatti- ja harrastajataiteilijaa, joista vuosinäyttelyyn osallistuu tyypillisesti 20–30 taiteilijaa. Näyttely tarjoaa monipuolisen katsauksen eri tekniikoihin ja ilmaisutapoihin.

Sahalahden museomakasiini

3.6.–27.6.2025: Valkeakoski-opiston Sahalahden maalausryhmä – “Valoa ja varjoa”

Valkeakoski-opiston Sahalahden maalausryhmän kesänäyttely “Valoa ja varjoa” keskittyy valon ja varjon vuoropuheluun. Maalauksessa valo ja varjo kuuluvat yhteen, ne täydentävät toisiaan: valo sytyttää värit loistamaan, kun taas varjoissa väri syvenee.

3.6.–27.6.2025: Valkeakoski-opiston Sahalahden valokuvaajat

Valkeakoski-opiston Sahalahden valokuvaajien kesänäyttelyssä nähdään perinteinen digitaalinen kuvashow, jossa esitellään valokuvausryhmän viimeaikaisia valokuvia yhteisellä teemalla.

1.7.–29.8.2026: Leena Vainio – “Kaihoni siipi”

Kuvataiteilija Leena Vainion näyttely “Kaihoni siipi” koostuu moninaisista tekniikoista ja materiaaleista, tuoden esiin sotaa paenneiden ihmisten kasvot, tarinat ja äänet. Aiheena on sotapakolaisuus Karjalasta paenneiden evakkojen näkökulmasta noin 80 vuoden takaa. Teokset pohjautuvat autenttisiin, yksityisiltä ihmisiltä saatuihin tarinoihin ja valokuviin. Näyttely herättää kysymyksiä kodin merkityksestä, pakon edessä tapahtuvasta luopumisesta ja siihen liittyvistä tunteista.

Vainio asuu Kangasalla ja työskentelee Tampereella vanhassa polkupyörätehtaassa. Hän on suorittanut kuvataiteilijan AMK- ja YAMK-tutkinnot Kankaanpään taidekoulussa (SAMK). Haavoittuvuus on hänen työskentelynsä ydinteema. Vainio tarkastelee teoksissaan traumaa, surua, luopumista, katoavaisuutta ja aikaa. Häntä kiehtovat nostalgian herättämä kaiho ja kauneuden kaipuu.