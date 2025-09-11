Sanoma Manun sulkemista koskevat muutosneuvottelut päättyneet – paino suljetaan vuodenvaihteeseen mennessä

Sanoma Media Finland kertoi syyskuussa suunnitelmastaan keskittää uutismedian painotoiminta Sanomalan painoon ja sulkea Sanoma Manun painolaitos Tampereella. Suunnitelman tavoitteena on varmistaa painetuille sanomalehdille kestävä elinkaari mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen sekä huolehtia paikallisen ja alueellisen journalismin elinvoimasta. Painettujen lehtien volyymien laskun myötä Sanoman kustantamat lehdet on mahdollista painaa yhdessä painolaitoksessa.

Suunnitelmaa käsittelevät muutosneuvottelut ovat nyt päättyneet. Neuvottelujen tuloksena Sanoma sulkee Sanoma Manun painolaitoksen. Sulkemisen myötä Sanoma Manussa päättyy 65 työsuhdetta. Neuvottelujen piirissä olleille on tarjolla neljä vakituista työsuhdetta ja 7–12 määräaikaista työsuhdetta yhtiön sisällä.

”Sanoma Manu on yksi Suomen moderneimmista painolaitoksista ja siellä on erittäin ammattitaitoinen henkilöstö. Päätös sulkemisesta oli raskas. Näin voimme kuitenkin vahvistaa paikallista journalismia ja pidentää painettujen lehtien elinkaarta. Pyrimme nyt tukemaan henkilöstöä kaikilla käytettävissä olevilla tavoilla ja yksilölähtöisesti uudelleensijoittumisessa”, sanoo Sanoma Media Finlandin Uutis- ja featureliiketoiminnan johtaja Petteri Putkiranta.

Painopaikan muutoksella ei ole vaikutuksia Aamulehden tai Satakunnan Kansan jakeluaikatauluun, vaan lehdet jaellaan tilaajille samassa aikataulussa kuin ennenkin. Päätös ei vaikuta myöskään uutisbrändeihin. Toimitukset Pirkanmaalla ja Satakunnassa jatkavat nykyisillä paikkakunnillaan.

”Muutos vaikuttaa kuitenkin Aamulehden ja Satakunnan Kansan painamisen deadlineen, joka aikaistuu jonkin verran. Se tarkoittaa sitä, että joitain myöhäisillan uutisia jää pois painetusta lehdestä”, kertoo Aamulehden päätoimittaja Sanna Keskinen.

”Myöhäisillan uutiset ja urheilun löytää jatkossa näköislehden päivittyvästä versiosta ja verkon uutissyötteestä. Työmme paikallisen ja alueellisen journalismin kehittämiseksi jatkuu, ja olemme parasta aikaa rekrytoimassa uusia toimittajia. Haluamme myös auttaa lukijoita löytämään monipuoliset digisisältömme, ja järjestämmekin lukijoille apua digipalveluiden käyttöönotossa”, sanoo Keskinen.