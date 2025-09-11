Sanoma Manun sulkemista koskevat muutosneuvottelut päättyneet – paino suljetaan vuodenvaihteeseen mennessä
Sanoma Media Finland kertoi syyskuussa suunnitelmastaan keskittää uutismedian painotoiminta Sanomalan painoon ja sulkea Sanoma Manun painolaitos Tampereella. Suunnitelmaa käsittelevät muutosneuvottelut ovat nyt päättyneet. Neuvottelujen tuloksena Sanoma sulkee Sanoma Manun painolaitoksen. Sulkemisen myötä Sanoma Manussa päättyy 65 työsuhdetta.
Sanoma Media Finland kertoi syyskuussa suunnitelmastaan keskittää uutismedian painotoiminta Sanomalan painoon ja sulkea Sanoma Manun painolaitos Tampereella. Suunnitelman tavoitteena on varmistaa painetuille sanomalehdille kestävä elinkaari mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen sekä huolehtia paikallisen ja alueellisen journalismin elinvoimasta. Painettujen lehtien volyymien laskun myötä Sanoman kustantamat lehdet on mahdollista painaa yhdessä painolaitoksessa.
Suunnitelmaa käsittelevät muutosneuvottelut ovat nyt päättyneet. Neuvottelujen tuloksena Sanoma sulkee Sanoma Manun painolaitoksen. Sulkemisen myötä Sanoma Manussa päättyy 65 työsuhdetta. Neuvottelujen piirissä olleille on tarjolla neljä vakituista työsuhdetta ja 7–12 määräaikaista työsuhdetta yhtiön sisällä.
”Sanoma Manu on yksi Suomen moderneimmista painolaitoksista ja siellä on erittäin ammattitaitoinen henkilöstö. Päätös sulkemisesta oli raskas. Näin voimme kuitenkin vahvistaa paikallista journalismia ja pidentää painettujen lehtien elinkaarta. Pyrimme nyt tukemaan henkilöstöä kaikilla käytettävissä olevilla tavoilla ja yksilölähtöisesti uudelleensijoittumisessa”, sanoo Sanoma Media Finlandin Uutis- ja featureliiketoiminnan johtaja Petteri Putkiranta.
Painopaikan muutoksella ei ole vaikutuksia Aamulehden tai Satakunnan Kansan jakeluaikatauluun, vaan lehdet jaellaan tilaajille samassa aikataulussa kuin ennenkin. Päätös ei vaikuta myöskään uutisbrändeihin. Toimitukset Pirkanmaalla ja Satakunnassa jatkavat nykyisillä paikkakunnillaan.
”Muutos vaikuttaa kuitenkin Aamulehden ja Satakunnan Kansan painamisen deadlineen, joka aikaistuu jonkin verran. Se tarkoittaa sitä, että joitain myöhäisillan uutisia jää pois painetusta lehdestä”, kertoo Aamulehden päätoimittaja Sanna Keskinen.
”Myöhäisillan uutiset ja urheilun löytää jatkossa näköislehden päivittyvästä versiosta ja verkon uutissyötteestä. Työmme paikallisen ja alueellisen journalismin kehittämiseksi jatkuu, ja olemme parasta aikaa rekrytoimassa uusia toimittajia. Haluamme myös auttaa lukijoita löytämään monipuoliset digisisältömme, ja järjestämmekin lukijoille apua digipalveluiden käyttöönotossa”, sanoo Keskinen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanna JohdeSanoma Media Finland / ViestintäjohtajaPuh:+358 40 673 8977hanna.johde@sanoma.com
Sanoma Media Finland
Sanoma Media Finland on Suomen suurin kaupallinen mediatalo. Teemme luotettavaa ja kiinnostavaa journalismia, elämyksellistä viihdettä ja vaikuttavia markkinointiratkaisuja. Sanoma Media Finland on osa Sanomaa, joka on kuluttajamedian ja oppimisen eurooppalainen edelläkävijä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Sanoma Media Finland Oy
Sanoma suunnittelee lehtipainamisen keskittämistä Sanomalaan ja Tampereella sijaitsevan Sanoma Manun painolaitoksen sulkemista – tavoitteena varmistaa elinvoimainen alueellinen journalismi ja painettu lehti tilaajille pitkälle tulevaisuuteen11.9.2025 14:00:00 EEST | Tiedote
Mediankulutuksen siirtyminen kohti digitaalisia kanavia kiihtyy. Samalla sanomalehtien painamisen ja jakelun kustannukset kasvavat. Jotta lehtiä voidaan painaa kestävästi mahdollisimman pitkään, Sanoma Media Finland suunnittelee uutismedian painotoiminnan keskittämistä Sanomalan painoon ja Sanoma Manun painolaitoksen sulkemista Tampereella. Sanoma Manussa käynnistetään suunnitelman myötä muutosneuvottelut. Suunnitelmalla ei ole vaikutusta toimituksiin.
Sanoman uutismediat suunnittelevat STT:n uutistoimisto- ja kuvapalvelujen käytön merkittävää vähentämistä tai lopettamista8.9.2025 14:00:00 EEST | Tiedote
Muutoksen tavoitteena on varmistaa kyky palvella kunkin brändin asiakkaiden nopeasti muuttuvia tarpeita myös tulevaisuudessa, kun panokset voidaan keskittää omaan tuotekehitykseen ja sisällöntuotantoon. Tuotteiden profiili ei muutu. Sanoman valtakunnalliset ja alueelliset uutismediat tarjoavat jatkossakin laajan kattauksen paikallisia, alueellisia, valtakunnallisia ja ulkomaan uutisia.
Vuoden 2024 Suuren Journalistipalkinnon voittajat valittu12.3.2025 20:44:17 EET | Tiedote
Palkintolautakunta on valinnut vuoden 2024 Suuren Journalistipalkinnon voittajat ja heidät palkittiin keskiviikkona 12.3.2025 Sanomatalon Mediatorilla.
Tervetuloa haastattelemaan Suuren Journalistipalkinnon voittajia keskiviikkona 12.3. klo 20.45 alkaen Sanomatalon Mediatorille5.3.2025 09:10:35 EET | Tiedote
Suuren Journalistipalkinnon suorassa striimauksessa palkitaan vuoden 2024 ansioituneimmat journalistit. Välittömästi lähetyksen jälkeen toimittajilla on mahdollisuus haastatella ja kuvata voittajia.
Suuren Journalistipalkinnon 2024 ehdokkaat26.2.2025 10:43:25 EET | Tiedote
Suuren Journalistipalkinnon vuoden 2024 ehdokkaat on julkistettu. Voittajat palkitaan keskiviikkona 12.3.2025 Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien sivuilla nähtävässä livestriimissä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme