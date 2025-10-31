Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomi nostaa liikuntalääketieteen kansalliseen kärkeen – uudet tulokset korostavat elintapojen merkitystä eteisvärinän ehkäisyssä ja hoidossa

31.10.2025 11:51:58 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialueen tuore tutkimus tuo esiin liikuntaintervention vaikutuksia eteisvärinäpotilaiden terveyteen.

Eteisvärinä on yleisin pitkäkestoinen rytmihäiriö ja yksi merkittävimmistä terveydenhuollon kuormittajista. Suomessa sitä sairastaa jo arviolta 230 000 henkilöä, ja määrä kasvaa voimakkaasti väestön ikääntyessä. Lihavuus, liikkumattomuus, verenpainetauti ja diabetes ovat keskeisiä taustatekijöitä.

Keski-Suomen hyvinvointialueen liikuntalääketieteen poliklinikan ylilääkäri, dosentti Merja Perhonen esitteli tuloksia, joiden mukaan arkeen integroitu yksilöllinen liikunta- ja elintapainterventio paransi eteisvärinäpotilaiden fyysistä toimintakykyä ja kehon koostumusta merkittävästi: rasvamassa väheni 11,9 prosenttia, viskeraalirasva eli sisäelinrasva väheni 7,9 prosenttia ja yhden minuutin kävelymatka kasvoi 8 prosenttia.

- Tutkimus osoittaa, että jo kuuden kuukauden ohjattu, arkilähtöinen liikunta ja elintapamuutos voivat tuottaa merkittäviä terveyshyötyjä korkean riskin potilasryhmässä, Perhonen toteaa.

 -Tämä ei ainoastaan paranna elämänlaatua — se voi myös vähentää hoitotarvetta ja kustannuksia, jatkaa Perhonen.

Käynnissä oleva MOVE-AF satunnaistettu tutkimuksessa verrataan liikuntapainotteista elintapahoitoa tavanomaiseen hoitoon. Tutkimuksessa selvitetään muun muassa väheneekö eteisvärinän oireilu ja kohtaukset, paraneeko fyysinen suorituskyky, väheneekö sairaalahoidon tarve ja saavutetaanko hoidolla parempi kustannusvaikuttavuus.

Tutkimus hyödyntää liikuntalääketieteen poliklinikan mallia ja moniammatillista yhteistyötä. Mukana ovat lääkärit, fysioterapeutit sekä ravitsemusasiantuntijat.

Keski-Suomen hyvinvointialueen professori Jari Laukkanen korostaa tutkimuksen yhteiskunnallista merkitystä:

 -Suomessa elintapojen vaikutus sydänsairauksiin on suuri ja osin alihyödynnetty hoitopolku. MOVE-AF voi tuottaa uuden mallin eteisvärinän kokonaisvaltaiseen hoitoon Suomessa ja kansainvälisesti.

Pilotti on käynnissä, ja tutkittavien rekrytointi jatkuu vuosina 2026–2027.

Keski-Suomessa tehdään valtakunnallisesti merkittävää tutkimustyötä, joka yhdistää kliinisen hoidon, ennaltaehkäisyn ja potilaiden toimintakyvyn vahvistamisen.
 Tutkimus tuottaa ratkaisuja väestön terveyden edistämiseen kustannustehokkaasti.

