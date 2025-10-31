Keski-Suomi nostaa liikuntalääketieteen kansalliseen kärkeen – uudet tulokset korostavat elintapojen merkitystä eteisvärinän ehkäisyssä ja hoidossa
Keski-Suomen hyvinvointialueen tuore tutkimus tuo esiin liikuntaintervention vaikutuksia eteisvärinäpotilaiden terveyteen.
Eteisvärinä on yleisin pitkäkestoinen rytmihäiriö ja yksi merkittävimmistä terveydenhuollon kuormittajista. Suomessa sitä sairastaa jo arviolta 230 000 henkilöä, ja määrä kasvaa voimakkaasti väestön ikääntyessä. Lihavuus, liikkumattomuus, verenpainetauti ja diabetes ovat keskeisiä taustatekijöitä.
Keski-Suomen hyvinvointialueen liikuntalääketieteen poliklinikan ylilääkäri, dosentti Merja Perhonen esitteli tuloksia, joiden mukaan arkeen integroitu yksilöllinen liikunta- ja elintapainterventio paransi eteisvärinäpotilaiden fyysistä toimintakykyä ja kehon koostumusta merkittävästi: rasvamassa väheni 11,9 prosenttia, viskeraalirasva eli sisäelinrasva väheni 7,9 prosenttia ja yhden minuutin kävelymatka kasvoi 8 prosenttia.
- Tutkimus osoittaa, että jo kuuden kuukauden ohjattu, arkilähtöinen liikunta ja elintapamuutos voivat tuottaa merkittäviä terveyshyötyjä korkean riskin potilasryhmässä, Perhonen toteaa.
-Tämä ei ainoastaan paranna elämänlaatua — se voi myös vähentää hoitotarvetta ja kustannuksia, jatkaa Perhonen.
Käynnissä oleva MOVE-AF satunnaistettu tutkimuksessa verrataan liikuntapainotteista elintapahoitoa tavanomaiseen hoitoon. Tutkimuksessa selvitetään muun muassa väheneekö eteisvärinän oireilu ja kohtaukset, paraneeko fyysinen suorituskyky, väheneekö sairaalahoidon tarve ja saavutetaanko hoidolla parempi kustannusvaikuttavuus.
Tutkimus hyödyntää liikuntalääketieteen poliklinikan mallia ja moniammatillista yhteistyötä. Mukana ovat lääkärit, fysioterapeutit sekä ravitsemusasiantuntijat.
Keski-Suomen hyvinvointialueen professori Jari Laukkanen korostaa tutkimuksen yhteiskunnallista merkitystä:
-Suomessa elintapojen vaikutus sydänsairauksiin on suuri ja osin alihyödynnetty hoitopolku. MOVE-AF voi tuottaa uuden mallin eteisvärinän kokonaisvaltaiseen hoitoon Suomessa ja kansainvälisesti.
Pilotti on käynnissä, ja tutkittavien rekrytointi jatkuu vuosina 2026–2027.
Keski-Suomessa tehdään valtakunnallisesti merkittävää tutkimustyötä, joka yhdistää kliinisen hoidon, ennaltaehkäisyn ja potilaiden toimintakyvyn vahvistamisen.
Tutkimus tuottaa ratkaisuja väestön terveyden edistämiseen kustannustehokkaasti.
Uusia tutkimustuloksia esiteltiin Keski-Suomen hyvinvointialueen Tutkimustoiminnan aamukahveilla 28.10. Seuraavat aamukahvit järjestetään 17.11. kello 9.00–9.30, jolloin luennoitsijana Keski-Suomen hyvinvointialueen ylilääkäri Mika Ukkonen, aiheena kliininen tutkimus gastrokirurgisesta päivystyksestä. Tilaisuus on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Osallistu Teams-tilaisuuteen tästä linkistä.
Yhteyshenkilöt
Kirsi PylvänäinentutkimusasiantuntijaKeski-Suomen hyvinvointialuePuh:050 316 9690kirsi.pylvanainen@hyvaks.fi
Sanna-Riikka KoponenViestintäpäällikköViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Uusi digipolku tukee senioreiden kaatumisten ehkäisyä – turvallisesti ja omassa tahdissa31.10.2025 09:25:18 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue on julkaissut Kaatumisen ehkäisy -digipolun. Digipolku on tarkoitettu kaikille senioreille, jotka haluavat vahvistaa hyvinvointiaan ja ehkäistä kaatumisia. Digipolkua voi käyttää myös läheiset ja ammattilaiset, jotka tukevat ikääntyneiden arkea.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote30.10.2025 17:48:58 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 30.10.2025 Rakennuspalo, keskisuuri, Keskuskatu, Jämsä Jämsässä Keskuskadulla lattianpuhdistuskoneen sähköjohto sytytti pienen paloalun. Pelastuslaitos sai palon nopeasti sammumaan alkusammutuksella ja palo ei levinnyt syttymiskohdasta. Henkilövahinkoja ei aiheutunut.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote30.10.2025 17:18:46 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 30.10.2025 Liikenneonnettomuus, keskisuuri, Mikkelintie, Laukaa Mikkelintiellä sattui henkilöauton ja pakettiauton kylkikolari. Osallisena oli kaksi henkilöä, jotka eivät loukkaantuneet. Liikenne tapahtumapaikalla kulkee toista kaistaa pitkin. Kohteessa pelastuksen yksiköt Lievestuoreelta. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Taksi Helsinki tuottaa sote-kuljetuspalvelut Keski-Suomen ja Pohjois-Savon hyvinvointialueilla 1.2.2026 alkaen30.10.2025 14:02:24 EET | Tiedote
Keski-Suomen ja Pohjois-Savon hyvinvointialueet ovat tehneet sopimuksen hankinnan väliaikaisesta järjestämisestä Taksi Helsingin kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon kuljetuspalveluiden tuottamisesta 1. helmikuuta 2026 alkaen. Palvelukokonaisuus sisältää sekä välitys- että kuljetuspalvelun.
Keltinmäen ikääntyneiden päivätoiminnan toimipisteen sulkemista valmistellaan – päivätoiminnan asiakkaiden palvelut jatkuisivat muissa toimipisteissä30.10.2025 12:18:05 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue on tarjonnut ikääntyneiden päivätoimintaa Keltinmäen päivätoiminnan toimipisteessä osoitteessa Keltinmäentie 15. Lisäksi alueen ikääntyneet asukkaat ovat voineet harjoitella toimipisteen kuntosalissa omaehtoisesti. Nyt Keltinmäen päivätoiminnan toimipisteen sulkeutumista valmistellaan, sillä toimipisteen vuokrasopimus on päättymässä vuoden lopussa. Päivätoiminnan asiakkaat eivät jää ilman palveluja, vaan ne jatkuisivat normaalisti Jyväskylän seudun muissa päivätoiminnan toimipisteissä. Jyväskylässä tarjottaisiin muutoksen jälkeen ikääntyneiden päivätoimintaa neljässä oman toiminnan yksikössä sekä aistivammaisten päivätoimintaa yhdessä ostopalveluyksikössä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme