Teiden talvihoito käynnistynyt pohjoisessa Suomessa

Kaikkia teitä ei voida hoitaa välittömästi kohtuullisin kustannuksin, joten tästä syystä maantiet on luokiteltu kuuteen eri talvihoitoluokkaan. Luokitukseen ja talvihoidon palvelutasoon vaikuttavat mm. tien merkitys, liikennemäärä ja sen koostumus (esim. raskaan liikenteen osuus). Kun lunta sataa, vilkkaimmat tiet aurataan ensin ja saadaan hoidettua nopeasti laatuvaatimusten mukaiseen kuntoon. Alemmissa luokissa toimenpideajat ovat pidempiä.

Talvisin kelit voivat olla hyvin haastavia ja ajokelit erittäin huonoja. Erityisesti ilmastonmuutos on tuonut tullessaan entisestään jäisiä ja vesisateisia talvikelejä. Hoitourakoihin on varattu haastavia olosuhteita varten lisäkalustoa, jotta poikkeuksellisen kelin aiheuttama haitta olisi vähäisempi. On hyvä kuitenkin muistaa, että haastavalla kelillä teiden kuntoon saaminen voi kestää normaalia pidempään.

Kilpailutetut urakoitsijat toimivat Väyläviraston määrittelemien laatuvaatimusten mukaisesti. On tärkeää muistaa, ettei teiden talvihoidolla tavoiteta kesäkelejä ja kuljettajilla on myös oma vastuunsa turvallisesta kulkemisesta talvisilla teitä. Lapissa talviliikenteeseen oman sävynsä tuovat myös matkailijat, joille talviset olosuhteet liikenteessä ovat usein ventovieras asia.

Tarkkana tiellä sään vaihtuessa

Tiestöllä kulkevan tulee olla tarkkana sään muuttuessa. Vilkasliikenteisillä teillä tavoitteena on, ettei lunta ole muutamaa senttiä enempää ja ajourat olisivat pääosin paljaana lumesta. Alimmissa talvihoitoluokissa keli voi sään muuttuessa olla useiden tuntien ajan ongelmallinen, joten tienkäyttäjiltä vaaditaan erityistä varovaisuutta.

Liikennettä vaarantavista ongelmista teillä kannattaa ilmoittaa suoraan Tienkäyttäjän linjalle (0200 2100, 24 h/vrk). Ennen kuin lähtee liikenteeseen, kannattaa aina tarkistaa ennakkoon ajokeli tulevalle reitille ja myös valmistautua mahdollisiin sään muutoksiin. Kaikki tienkäyttäjät näkevät kunnossapitokaluston liikkeet reaaliaikaisesti (sivustolta löytyvät myös kelikamerat) osoitteesta https://office.autori.fi/public/alueurakat .

Infotilaisuus maanteiden talvihoidosta medialle

Torstaina 30.10.2025 Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset järjestivät yhdessä alueiden medioille infon maanteiden talvihoidosta. Mediaa kiinnosti erityisesti kunnossapitoon varattu rahoitus, vähäliikenteisen teiden kunnosta tullut tienkäyttäjäpalaute ja ilmastonmuutoksen vaikutus maanteiden talvihoitoon. Median edustajat saivat laajan katsauksen alueiden maanteiden hoitoluokituksiin sekä muuta tärkeää infoa talvihoidosta.