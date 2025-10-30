Vihreiden Ohisalo ja Elo vaativat kaivospolitiikkaan korjausliikettä: Kaivosjätteitä on verotettava ja Viiankiaapa jätettävä rauhaan

EU-tasolla suuri keskustelunaihe kaivospolitiikassa on viime vuonna voimaan astunut EU:n kriittisten raaka-aineiden asetus (CRMA) ja asetuksen myötä valitut strategiset hankkeet. Suomessa huolta on aiheuttanut etenkin Sakatin kaivoshanke Viiankiaavan luonnonsuojelualueella sekä Terrafamen laajennus, joka uhkaa ainutlaatuisia vesistöjä.

– Vihreä siirtymä on välttämättömyys ilmastokriisin ja luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi. Fossiilisista polttoaineista on luovuttava nopealla aikataululla, mikä tarkoittaa yhteiskunnan sähköistämistä sekä uusien teknologioiden käyttöönottoa. Tätä ei kuitenkaan voida tehdä hinnalla millä hyvänsä. Kaivokset eivät kuulu luonnonsuojelualueille. Viiankiaapa on vahvasti suojeltu suoalue syystä eikä poikkeuslupaa kaivokselle tule missään nimessä myöntää, Tiina Elo sanoo.

– Euroopan komission päätös nostaa Viiankiaavan tiukasti suojellulle Natura-alueelle suunniteltu Sakatin kaivos Euroopan strategisten kaivoshankkeiden listalle on yksiselitteisesti väärä. Luonnonsuojelualueiden tehtävä on suojella luontoa, ekosysteemejä ja uhanalaisia lajeja – ei vaarantaa niitä. Orpon hallitus ei ole tullut tunnetuksi toimistaan arvokkaan luontomme suojelemiseksi, mutta poikkeuslupa kaivoksen avaamiseksi tuplasti suojellulle Natura-alueelle olisi jo äärimmäisen vaarallinen ennakkotapaus. Tämä romuttaisi koko luonnonsuojelun pohjan, jos mikään suojelupäätös ei todellisuudessa suojele luontoa lopullisesti, Maria Ohisalo sanoo.

EU:n kriittisten raaka-aineiden asetuksen voimaantulo on tuonut selvästi esiin rakenteelliset valuviat useissa jäsenmaissa ja Euroopan talousalueella Norjassa, mutta yhtä lailla Suomen kansallisessa kaivospolitiikassa. Nykytilanteessa kaivostoiminnan sääntely ja verotus on liian kevyttä eikä ohjaa haittojen tai louhintamäärien minimointiin tai kiertotalousratkaisujen kehittämiseen.

– Hallituksen kaavailema kaivosveron korotus on tervetullut askel parempaan. Kaivosveroa olisi kuitenkin varaa nostaa tuntuvamminkin – Vihreät on ehdottanut sen kymmenkertaistamista nykyisestä – ja sen painopistettä pitäisi muuttaa niin, että se ohjaa haittojen ja louhintamäärien minimointiin, Elo painottaa.

Vihreät tulee Elon mukaan esittämään vaihtoehtobudjetissaan myös kaivannaisjätteiden ottamista mukaan jäteveron piiriin.

– Jos myös kaivannaisjätteestä maksettaisiin jäteveroa edes yksi prosentti siitä mitä muusta jätteestä, se toisi 75 miljoonan lisätulot valtion kassaan. Tätä voidaan verrata siihen, että Orpon hallitus on nyt leikkaamassa toimeentulotukea ja hakee sillä 74 miljoonan euron säästöjä. Kaivosjätteiden verotus ohjaisi kaivostoimintaa vähentämään jätettä ja lisäämään kiertotaloutta. Tällä hetkellä ulkomaiset suuryritykset käärivät voitot ja meille suomalaisille jäävät pahimmillaan vuotavat jätekasat, pilaantuneet vedet ja lasku sotkujen siivoamisesta, Elo sanoo.

– Tiedämme, että esimerkiksi Terrafamen kaivoksella kaivannaisjätteiden käsittelyssä on systemaattisesti vakavia puutteita, jotka johtavat vesistöjen ja muun ympäristön pilaantumiseen. Tein asiasta komissiolle kirjallisen kysymyksen, jossa vaadin tiukempaa valvontaa kaivannaisjätteiden lainmukaiseen käsittelyyn. Myös rangaistuksia lainvastaisesta toiminnasta on kovennettava. Puhumme kuitenkin jokaiselle suomalaiselle niinkin arkisista asioista kuin esimerkiksi puhtaista vesistä juomiseen, uimiseen, mökkirantoihin, kalastukseen. Kaivosten jätevesien säilytyksen ja ympäristöön laskettavien vesien pitoisuuksien osalta on tiukennettava sääntelyä, jotta voimme suojata luontoa ja vesistöjä. Kaivannaisjätteiden säilytykseen täytyy saada tiukemmat standardit, jotka estävät haitallisten aineiden pääsyn luontoon. Nykyisellään kaatopaikkojakin säännellään tiukemmin kuin kaivosten jätekiviä, Ohisalo päättää.

Ohisalon ja Elon järjestämässä kaivosaiheisessa tilaisuudessa aihetta olivat kommentoimassa myös Teo Kangaspunta työ- ja elinkeinoministeriöstä, Sisli Piisilä Suomen luonnonsuojeluliitosta, Miisa Mink Saimaa ilman kaivoksia ry:stä sekä Janne Hirvasvuopio Saamelaiskäräjiltä.

Lisää Vihreiden keinoista kaivospolitiikan korjaamiseksi: https://www.vihreat.fi/vihreiden-keinot-kaivospolitiikan-korjaamiseksi/

Tallenne tilaisuudesta katsottavissa täällä: https://www.instagram.com/reel/DQeAk_ViG94/?igsh=MTA2NngyM3Y3MXR1NA==

Kirjallinen kysymys (ja komission vastaus) EU:n kaivannaisjätedirektiivin toimeenpanosta ja valvonnasta: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-10-2025-002602_EN.html