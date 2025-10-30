Vihreiden Ohisalo ja Elo vaativat kaivospolitiikkaan korjausliikettä: Kaivosjätteitä on verotettava ja Viiankiaapa jätettävä rauhaan
Vihreiden europarlamentaarikko Maria Ohisalo ja kansanedustaja Tiina Elo vaativat tänään kaivospolitiikkaa käsittelevässä tilaisuudessaan nykyisen kaivosveron lisäksi myös kaivosjätteiden verottamista. Se ohjaisi kaivostoimintaa vähentämään jätettä ja lisäämään kiertotaloutta. Lisäksi Ohisalo ja Elo vaativat kaivostoiminnan ehdotonta kieltämistä luonnonsuojelu- ja Natura-alueilla. Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ei tule myöntää poikkeuslupaa tuplasti suojellulle Viiankiaavalle suunnitellulle Sakatin kaivokselle.
EU-tasolla suuri keskustelunaihe kaivospolitiikassa on viime vuonna voimaan astunut EU:n kriittisten raaka-aineiden asetus (CRMA) ja asetuksen myötä valitut strategiset hankkeet. Suomessa huolta on aiheuttanut etenkin Sakatin kaivoshanke Viiankiaavan luonnonsuojelualueella sekä Terrafamen laajennus, joka uhkaa ainutlaatuisia vesistöjä.
– Vihreä siirtymä on välttämättömyys ilmastokriisin ja luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi. Fossiilisista polttoaineista on luovuttava nopealla aikataululla, mikä tarkoittaa yhteiskunnan sähköistämistä sekä uusien teknologioiden käyttöönottoa. Tätä ei kuitenkaan voida tehdä hinnalla millä hyvänsä. Kaivokset eivät kuulu luonnonsuojelualueille. Viiankiaapa on vahvasti suojeltu suoalue syystä eikä poikkeuslupaa kaivokselle tule missään nimessä myöntää, Tiina Elo sanoo.
– Euroopan komission päätös nostaa Viiankiaavan tiukasti suojellulle Natura-alueelle suunniteltu Sakatin kaivos Euroopan strategisten kaivoshankkeiden listalle on yksiselitteisesti väärä. Luonnonsuojelualueiden tehtävä on suojella luontoa, ekosysteemejä ja uhanalaisia lajeja – ei vaarantaa niitä. Orpon hallitus ei ole tullut tunnetuksi toimistaan arvokkaan luontomme suojelemiseksi, mutta poikkeuslupa kaivoksen avaamiseksi tuplasti suojellulle Natura-alueelle olisi jo äärimmäisen vaarallinen ennakkotapaus. Tämä romuttaisi koko luonnonsuojelun pohjan, jos mikään suojelupäätös ei todellisuudessa suojele luontoa lopullisesti, Maria Ohisalo sanoo.
EU:n kriittisten raaka-aineiden asetuksen voimaantulo on tuonut selvästi esiin rakenteelliset valuviat useissa jäsenmaissa ja Euroopan talousalueella Norjassa, mutta yhtä lailla Suomen kansallisessa kaivospolitiikassa. Nykytilanteessa kaivostoiminnan sääntely ja verotus on liian kevyttä eikä ohjaa haittojen tai louhintamäärien minimointiin tai kiertotalousratkaisujen kehittämiseen.
– Hallituksen kaavailema kaivosveron korotus on tervetullut askel parempaan. Kaivosveroa olisi kuitenkin varaa nostaa tuntuvamminkin – Vihreät on ehdottanut sen kymmenkertaistamista nykyisestä – ja sen painopistettä pitäisi muuttaa niin, että se ohjaa haittojen ja louhintamäärien minimointiin, Elo painottaa.
Vihreät tulee Elon mukaan esittämään vaihtoehtobudjetissaan myös kaivannaisjätteiden ottamista mukaan jäteveron piiriin.
– Jos myös kaivannaisjätteestä maksettaisiin jäteveroa edes yksi prosentti siitä mitä muusta jätteestä, se toisi 75 miljoonan lisätulot valtion kassaan. Tätä voidaan verrata siihen, että Orpon hallitus on nyt leikkaamassa toimeentulotukea ja hakee sillä 74 miljoonan euron säästöjä. Kaivosjätteiden verotus ohjaisi kaivostoimintaa vähentämään jätettä ja lisäämään kiertotaloutta. Tällä hetkellä ulkomaiset suuryritykset käärivät voitot ja meille suomalaisille jäävät pahimmillaan vuotavat jätekasat, pilaantuneet vedet ja lasku sotkujen siivoamisesta, Elo sanoo.
– Tiedämme, että esimerkiksi Terrafamen kaivoksella kaivannaisjätteiden käsittelyssä on systemaattisesti vakavia puutteita, jotka johtavat vesistöjen ja muun ympäristön pilaantumiseen. Tein asiasta komissiolle kirjallisen kysymyksen, jossa vaadin tiukempaa valvontaa kaivannaisjätteiden lainmukaiseen käsittelyyn. Myös rangaistuksia lainvastaisesta toiminnasta on kovennettava. Puhumme kuitenkin jokaiselle suomalaiselle niinkin arkisista asioista kuin esimerkiksi puhtaista vesistä juomiseen, uimiseen, mökkirantoihin, kalastukseen. Kaivosten jätevesien säilytyksen ja ympäristöön laskettavien vesien pitoisuuksien osalta on tiukennettava sääntelyä, jotta voimme suojata luontoa ja vesistöjä. Kaivannaisjätteiden säilytykseen täytyy saada tiukemmat standardit, jotka estävät haitallisten aineiden pääsyn luontoon. Nykyisellään kaatopaikkojakin säännellään tiukemmin kuin kaivosten jätekiviä, Ohisalo päättää.
Ohisalon ja Elon järjestämässä kaivosaiheisessa tilaisuudessa aihetta olivat kommentoimassa myös Teo Kangaspunta työ- ja elinkeinoministeriöstä, Sisli Piisilä Suomen luonnonsuojeluliitosta, Miisa Mink Saimaa ilman kaivoksia ry:stä sekä Janne Hirvasvuopio Saamelaiskäräjiltä.
Lisää Vihreiden keinoista kaivospolitiikan korjaamiseksi: https://www.vihreat.fi/vihreiden-keinot-kaivospolitiikan-korjaamiseksi/
Tallenne tilaisuudesta katsottavissa täällä: https://www.instagram.com/reel/DQeAk_ViG94/?igsh=MTA2NngyM3Y3MXR1NA==
Kirjallinen kysymys (ja komission vastaus) EU:n kaivannaisjätedirektiivin toimeenpanosta ja valvonnasta: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-10-2025-002602_EN.html
Yhteyshenkilöt
Maria OhisaloEuroparlamentaarikkomaria.ohisalo@ep.europa.eu
Tiina EloVihreiden kansanedustajaPuh:045 261 7447tiina.elo@eduskunta.fi
Saana SarmelaViestintäsuunnittelijaPuh:0503559327saana.sarmela@vihreat.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Vihreiden Hyrkkö kehuu kokoomusministereitä: ”Suojelemalla luontoa suojelemme itseämme”30.10.2025 17:43:25 EET | Tiedote
Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Saara Hyrkkö kiittää ympäristöministeri Sari Multalaa ja puolustusministeri Antti Häkkästä tarttumisesta ehdotukseen luonnon hyödyntämisestä maanpuolustuksen tukena.
Vihreiden kansanedustaja Krista Mikkonen valittu Kestävä Pohjola -valiokunnan puheenjohtajaksi – Pohjoismaiden päättäjien tulee ottaa ilmastokriisi vakavasti30.10.2025 15:50:05 EET | Tiedote
Tutkijoiden mukaan riski, että Pohjois-Atlantin merivirran kiertoliike pysähtyy, ja että Pohjoismaat kylmenevät katastrofaalisesti, on tullut askeleen lähemmäksi. Mikkosen mukaan tämän pitäisi soittaa herätyskelloja kaikissa pohjolan päättäjissä.
Vihreiden Tynkkynen: luovan työn tekijöiden oikeudet tekoälykaudella on turvattava30.10.2025 13:00:03 EET | Tiedote
Kulttuuri- ja luovan alan työntekijät ovat olleet viime vuosina puristuksessa monelta suunnalta. Yhtenä ratkaisuna Vihreät esittävät selkeitä pelisääntöjä tekoälyalustoille.
Vihreiden varapuheenjohtaja Jenni Pitko haluaa itärajalle vihreän muurin: “Luonto on suojellut Suomea ennenkin”29.10.2025 16:15:31 EET | Tiedote
Vihreiden varapuheenjohtaja ja ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Jenni Pitko pitää Risto Sulkavan “Green Barrier” -ehdotusta erinomaisena. Soiden lisäksi hän kiinnittäisi huomiota myös itäisen Suomen metsiin.
Vihreiden kansanedustaja Krista Mikkonen: kulttuurin ja taiteen alennettu arvonlisäkanta tulee palauttaa24.10.2025 11:06:13 EEST | Tiedote
Vihreät julkaisi tänään 15 keinoa kulttuurin tekijöiden toimeentulon parantamiseksi. Kansanedustaja Krista Mikkonen korostaa, että kulttuurista pitää voida nauttia ympäri Suomen, mikä vaatii kulttuurin tekijöiden toimeentulon turvaamista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme