Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 4.11. kokouksen ennakkotiedote

Terveysasemien ja sisätautien poliklinikan johtajalääkäriksi esitetään Kaisa Kivistöä

Lautakunnalle esitetään, että terveysasemat ja sisätautien poliklinikan uudeksi johtajalääkäriksi valitaan lääketieteen tohtori, lastentautien erikoislääkäri Kaisa Kivistö vuoden 2026 alusta alkaen.

Kaisa Kivistö työskentelee tällä hetkellä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen johtavana ylilääkärinä ja hän on aikaisemmin työskennellyt muun muassa Espoon kaupungin aluelääkärinä, Vantaan kaupungin äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ylilääkärinä sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin perhepalvelujen ylilääkärinä ja neuvolatoiminnan ylilääkärinä.

Johtajalääkäri vastaa ison kokonaisuuden, Helsingin terveysasemien ja sisätautien poliklinikan toiminnan, moniammatillisen henkilöstön ja talouden johtamisesta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää vahvaa strategista näkemystä, muutosherkkyyttä sekä kykyä johtaa kokonaisuutta yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Hakemuksen, haastattelujen ja työkokemuksen perusteella Kaisa Kivistö täyttää hakijoista parhaiten nämä vaatimukset.

Tehtävässä painottuu palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden varmistaminen sekä hoidon jatkuvuuden edistäminen. Lisäksi tehtävään kuuluu sähköisten palvelujen kehittäminen, osallistuminen terveys- ja hyvinvointikeskuksen toimintamallin suunnitteluun sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen vahvistaminen.

Lisätietoa: terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen, p. 09 310 52481, leena.turpeinen@hel.fi

Talouden ja toiminnan kolmas vuosiennuste suunnitellusti ylijäämäinen

Lautakunnalle esitellään kolmas toiminnan ja talouden ennuste vuodelle 2025. Tammi-elokuun tietojen pohjalta arvioituna tulos tulisi tänä vuonna olemaan 109,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Tuloja ennustetaan kertyvän 18 miljoonaa euroa suunniteltua enemmän. Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen hoitamien asiakkaiden määrä on kasvanut, mikä on osaltaan kasvattanut maksutuottoja, samoin kuin asiakasmaksujen nostot.

Merkittävimmät ja isoimmat menosäästöt tälle vuodelle ennustetaan toimialan yhteisiin menoihin, kuten vuokriin, atk-menoihin ja palvelujen ostoihin.

Toimialan menokehitystä on onnistuttu tasapainottamaan vuonna 2023 käynnistetyllä muutosohjelmalla. Tilojen käyttöä on tiivistetty, vuokratyövoiman käyttöä vähennetty ja asiakasmaksuja nostettu hallitusti. Muutosohjelman kustannusvaikutusten arvioidaan olevan tälle vuodelle yli 25 miljoonaa euroa.

”Valtion rahoituksen tämän vuoden jälkikäteistarkastuksen 151 miljoonaan euron osuus on mahdollistanut ylijäämäisen tuloksemme. Varaamme ylijäämästä valtaosan tulevien vuosien palvelujen rahoitukseen. Jälkikäteisrahoituksemme pienenee ja rahoituksemme tiukkenee tulevina vuosina. Vastuullista taloudenhoitoa on varautua tähän jo nyt ja varmistaa näin tuleville vuosillekin riittävät palvelut helsinkiläisille”, toimialajohtaja Juha Jolkkonen kuvaa tilannetta.

Valtion kokonaisrahoitus Helsingille sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelujen järjestämiseen tälle vuodelle on 2 951,2 miljoonaa euroa.

Lisätietoa: toimialajohtaja Juha Jolkkonen, p. 09 310 42215, juha.jolkkonen@hel.fi ja talous- ja strategiajohtaja Sampo Pajari, p. 09 310 42246, sampo.pajari@hel.fi

Palvelustrategiaehdotus vuosille 2026–2029

Lautakunta jatkaa toimialan palvelustrategialuonnoksen käsittelyä. Lautakunta varaa tarvittaessa vielä ylimääräisen kokouksen marraskuulle (18.11.), jossa he omalta osaltaan päättävät palvelustrategiasta.

Lautakunta antaa palvelustrategiasta esityksen kaupunginhallitukselle. Lopullisen sen hyväksyy kaupunginvaltuusto vuoden 2025 lopulla.

Lisätietoa: toimialajohtaja Juha Jolkkonen, p. 09 310 42215, juha.jolkkonen@hel.fi ja palvelustrategiapäällikkö Tiia Viljanen, p. 09 310 37161, tiia.m.viljanen@hel.fi



Linkit