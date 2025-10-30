Hyvinvointisuunnitelma 2026–2029: Varsinais-Suomessa tarvetta omalle Pohjois-Karjala -projektille

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen uusi hyvinvointisuunnitelma vuosille 2026–2029 on valmistunut. Suunnitelma sisältää tavoitteet ja toimenpiteet alueen väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä sosiaalisten ongelmien vähentämiseksi tulevina vuosina. Hyvinvointisuunnitelma on laadittu laajassa yhteistyössä Varsinais-Suomen kuntien, järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa.

Toivotamme median edustajat lämpimästi tervetulleiksi tiedotustilaisuuteen perjantaina 7.11.2025 kuulemaan uusista konkreettisista toimenpiteistä, joilla pyritään kääntämään varsinaissuomalaisten elintapoja ja vastaamaan alueen asukkaiden hyvinvoinnin haasteisiin.

Tilaisuudessa ovat paikalla johtava asiantuntija Karoliina Luukkainen Varhan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksiköstä, lasten ja nuorten integraatiopäällikkö Sirpa Kuronen ja ikääntyneiden integraatiopäälikkö Kirsi Kiviniemi Varhasta sekä hyvinvointikoordinaattori Heidi Suominen Raision kaupungilta ja puheenjohtaja Veera Hälli Varsinais-​Suomen 113 sote-​järjestöjen neuvottelukunnasta.

Paikka: Tyks, rakennus 11, neuvotteluhuone 5 (Kiinamyllynkatu 4–8, Turku)

Teams: Liity mediatilaisuuteen tästä linkistä

Aika: pe 7.11.2025 klo 9.30–10.30