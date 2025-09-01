Hesburger nousi työnantajabrändien kolmen kärkeen
Hesburger on valittu vuoden 2025 työnantajabrändien kärkikolmikkoon. Hesburger erottui erityisesti aitoudellaan ja kyvyllään puhutella nuoria työnhakijoita heidän omassa mediaympäristössään.
Rekrytointialan tärkeimpiä tekoja ja tekijöitä juhlittiin eilen 30.10.2025 Helsingissä järjestetyssä Rekrygaala-tilaisuudessa. Vuoden työnantajabrändi -kategoriassa palkittiin organisaatiot, jotka ovat systemaattisesti rakentaneet suhdettaan kohderyhmäänsä ja tehneet johdonmukaista, strategista brändityötä.
Kategorian finaaliin sijoittunut Hesburger on tuomariston mukaan rohkea ja pitkäjänteinen uudistaja alalla, jolla on ollut selviä mielikuva- ja vetovoimahaasteita. Brändityön ytimessä on arjen työntekijäkokemus, mikä näkyy työnantajamielikuvissa, nuorten työnhakijoiden kiinnostuksessa ja henkilöstön sitoutumisessa. Vastuullisuusviestintä ja aitous läpileikkaavat tekemisen.
Hesburgerin henkilöstöpäällikkö Henna Pursiheimon mukaan työnantajabrändiä on kehitetty vuosien ajan määrätietoisesti ja työntekijöitä kuunnellen.
– Olemme iloisia, että pitkäjänteinen työmme nuorten työllistäjänä näkyy ja kantaa hedelmää. Emme ole täydellisiä, mutta olemme aidosti työntekijöidemme puolella. Rakennamme brändiä arjen teoilla. Tämä tunnustus kertoo siitä, että aitous on voimaa, ja sillä voi erottua, Pursiheimo sanoo.
Hesburger tavoittaa nuoret
Hesburgerin rekrytointiviestintä rakentuu työntekijöiden kokemuksille sekä selkeälle ja konkreettiselle tiedolle. Työpaikkailmoituksissa kerrotaan aina avoimesti palkkahaitari ja työsuhteen ehdot. Kohderyhmä, erityisesti nuoret työnhakijat, tavoitetaan heidän omilla alustoillaan, kuten TikTokissa ja Instagramissa. Sosiaalisen median sisällöissä äänessä ovat omat työntekijät.
– Rooli nuorten suurena työllistäjänä tuo meille vastuuta, mutta myös mahdollisuuden vaikuttaa merkittävästi nuorten työelämäkokemukseen. Haluamme olla ensimmäinen hyvä työnantajakokemus monelle, ja mahdollisuus kasvaa niille, jotka jäävät meille pidemmäksi aikaa. Kun työntekijät kertovat itse, mitä arki on, syntyy uskottavuutta, joka näkyy sitoutumisessa, Pursiheimo kertoo.
Henkilöstötutkimuksessa 86 prosenttia työntekijöistä suosittelisi Hesburgeria työnantajana. Vuonna 2024 Hesburger sai yli 27 000 työhakemusta, ja vuoden 2025 hakijamäärä on jo tätä korkeampi. TET-jaksot, Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelut sekä matalan kynnyksen hakuprosessit avaavat ovia myös niille, joilla ei vielä ole työkokemusta.
Finaalissa olivat Hesburgerin lisäksi Caverion ja kategorian voittanut K-ryhmä.
Burger-In Oy on suomalainen perheyritys ja Hesburger sen rekisteröity liikemerkki. Hesburger-ravintoloita löytyy yhdeksästä maasta: Suomesta, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Saksasta, Ukrainasta, Bulgariasta, Puolasta ja Romaniasta. Hesburger työllistää Suomessa noin 6000 työntekijää ja ulkomailla noin 3100 työntekijää. Vuoden 2024 verollinen myynti Suomessa oli 295 miljoonaa euroa ja ulkomailla 193,6 miljoonaa euroa.
