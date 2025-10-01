Arvo Siikamäki, William Morris ja Elin Danielson-Gambogi Didrichsenillä 2026

IN ENGLISH BELOW

DIDRICHSENIN TAIDEMUSEON NÄYTTELYT 2026

ARVO SIIKAMÄKI

7.2.–17.5.2026

Kuvanveistäjä Arvo Siikamäki (s. 1943) tunnetaan teoksistaan, jotka tarkastelevat ihmisenä olemista ja ulkopuolisuutta. Siikamäen kädenjälki on tunnistettava: herkkä, voimakas, mutta samalla syvästi inhimillinen. Didrichsenin taidemuseon näyttelytyöryhmän ja taiteilijan yhteistyönä koostama näyttely esittelee taiteilijan keskei­siä teoksia seitsemän vuosikymmentä kestäneen kuvanveistäjänuran ajalta.

WILLIAM MORRIS

29.5.–30.8.2026

Tervetuloa William Morrisin inspiraation lähteille: unen­omaiseen puutarhaan, historiaan ja legendojen maailmaan! Didrichsenin taidemuseo järjestää ensimmäisen William Morrisin (1834–1896) tuotantoa esittelevän näyttelyn Suo­messa. Morris oli muotoilun uudistaja ja Arts and Crafts -liikkeen kantava voima, jonka runsaat ja sadunomaiset tapetit ja kankaat ovat edelleen ajankohtaisia. Näyttelyn esineet ja alkuperäiset luonnokset tulevat William Morris Galleryn ja William Morris Societyn kokoelmista Iso-Britanniasta.

ELIN DANIELSON-GAMBOGI

12.9.2026–31.1.2027

Näyttely sukeltaa rakastetun taiteilija Elin Danielson-Gambogin (1861–1919) rohkeaan ja monikerroksiseen maailmaan. Teokset paljastavat taiteilijan etsinnän naisen, taiteilijan ja yksilön roolien välillä kahden kulttuurin rajalla, ja miten nainen rakentaa identiteettiään taiteen kautta aikana, joka ei vielä antanut siihen lupaa. Danielsonin omakuvat, intiimit arkielämän hetket ja katseiden ristiriidat kertovat tarinaa itsensä löytämisestä ja oman äänen puolustamisesta – teemoista, jotka puhuttelevat yhä tänään.

Lisätietoja: Anna-Maria Wiljanen, museonjohtaja,

anna-maria.wiljanen@didrichsenmuseum.fi

---------

IN ENGLISH

DIDRICHSEN ART MUSEUM EXHIBITIONS 2026

ARVO SIIKAMÄKI

February 7th – May 17th, 2026

The sculptor Arvo Siikamäki (b. 1943) is known for works that explore what it means to be human and feelings of alienation. Siikamäki’s touch is distinctive: delicate, powerful, yet deeply human at the same time. The exhibition, curated in collaboration between the Didrichsen Art Museum curatorial team and the artist, presents key works from the sculptor’s seven-decade-long career.

WILLIAM MORRIS

May 29th – 30 August 30th, 2026

Welcome to the sources of William Morris’s inspiration: a dreamlike garden, the realms of history and legends! The Didrichsen Art Museum presents the first exhibition ever in Finland devoted to the work of William Morris (1834–1896). Morris was a reformer of design and a leading figure in the Arts and Crafts movement, whose rich and fairy-tale-like wallpapers and textiles remain timeless even today. The exhibition’s objects and original sketches are on loan from the collections of the William Morris Gallery and the William Morris Society in the United Kingdom.

ELIN DANIELSON-GAMBOGI

September 12th, 2026 – January 31st, 2027

This exhibition delves into the bold and multifaceted world of the beloved artist Elin Danielson-Gambogi (1861–1919). Her works reveal the artist’s exploration of the roles of woman, artist, and individual at the crossroads of two cultures, and how she built her identity through art at a time when women were not yet allowed that right. Danielson’s self-portraits, intimate depictions of everyday life, and the tensions within her gazes tell a story of self-discovery and the defense of one’s own voice – themes that continue to resonate today.

More information: Anna-Maria Wiljanen, Museum Director,

anna-maria.wiljanen@didrichsenmuseum.fi