Matkailugaalassa palkittiin vuoden menestyjät – katso voittajat

Juhlailta huipentui yhdentoista eri palkintokategorian voittajien julkistamiseen. Palkintokategorioiden voittajat määräytyivät NPS-suosittelumittarin (Net promoter score) perusteella, eli pohjautuen suuren yleisön ja matkailuammattilaisten antamiin vastauksiin ’Kuinka todennäköisesti suosittelisit ehdokasta ystävällesi tai kollegallesi?’. Voittaja kussakin kategoriassa oli korkeimman tuloksen saanut ehdokas. Kaksi palkintokategorioista oli suunnattu ainoastaan matkailualan ammattilaisille, yrityksissä matkahallinnosta vastaaville henkilöille ja muuten työssään matkailualan yritysten kanssa tekemisissä oleville. Palkittavien valintaan vaikutti yli 12 500 kuluttajaa ja matkailuammattilaista ja heidän arvioitaan yhteentoista eri kategoriaan saatiin yhteensä yli 183 000. Messukeskuksen Siivessä, Helsingissä, juhlitun matkailugaalan järjestelyistä vastasi Suomen matkailualan liiton (SMAL) palveluyhtiö Smalser Oy.

Finnish Travel Gala nostaa esiin useasta eri toimialasta muodostuvaa suomalaista matkailuteollisuutta. Matkailu on yksi maailman suurimmista ja nopeimmin kasvavista teollisuudenaloista, ja Suomessa se on tällä hetkellä yksi harvoista kasvualoista. Vuonna 2024 matkailun kokonaiskysyntä Suomessa oli 16,6 miljardia euroa, ja matkailun kerrannaisvaikutukset muille aloille ovat huomattavat. Tavoitteena on nostaa matkailun kokonaiskysyntä 20 miljardiin vuosikymmenen loppuun mennessä. Potentiaali etenkin Suomeen suuntautuvan matkailun kasvun osalta on suuri. Vientiin verrattavat tulot ulkomailta Suomeen suuntautuvasta matkailusta ovat nykyisellään lähes 6 miljardia euroa vuodessa. Ala työllistää Suomessa tällä hetkellä noin 150 000 henkilöä (5,3 % työvoimasta).

Finnish Travel Galan vuoden 2025 palkintokategoriat ja niissä voittaneet tahot olivat seuraavat:

Vuoden matkatoimisto / matkanjärjestäjä – Aurinkomatkat Oy

Vuoden ryhmä-/kiertomatkanjärjestäjä – Olympia Kaukomatkatoimisto

Vuoden kuljetusyhtiö – Viking Line Abp

Vuoden majoitusliike – Villa Korkatti

Vuoden kotimainen vierailukohde / nähtävyys – Pulsan Asema Oy

Vuoden kansainvälinen matkailumaa – Japani

Vuoden vastuullinen toimija – Nolla-mökit

Vuoden markkinointikampanja – 100 syytä matkailla Suomessa, SUOMA ry

Vuoden matkailuvaikuttaja – Jasmin Ngo – @jassesi

Vuoden matkailuammattilainen (ammattilaisten valitsema voittaja) – Sanna Kärkkäinen

Vuoden bisnespartneri (ammattilaisten valitsema voittaja) – Visit Finland

Gaala toteutetaan yhteistyössä matkailualan merkittävien yritysten kanssa. Gaalan kulta-kumppaneita tänä vuonna olivat Amadeus Finland, Finnair, Messukeskus ja Tallink Silja. Hopea-kumppaneita olivat goTürkiye, Ikkunapaikka, Neckermann Nordic, Rantapallo, Suomen Videoviestintä ja Tjäreborg sekä pronssi-kumppa-neita Arcus Solutions, Matkamessut, Scandic Hotels ja Turespaña.

Lisää tietoa Finnish Travel Galasta ja kunkin kategorian kolmen kärkeen sijoittuneista ehdokkaista osoitteessa finnishtravelgala.fi sekä SMALin toimitusjohtaja Heli Mäki-Fräntiltä (040 575 1303).

Finnish Travel Galan voittajien esittelyt:

Aurinkomatkat

Aurinkomatkat on vuonna 1963 perustettu suomalainen matkanjärjestäjä, joka on tarjonnut unohtumattomia lomaelämyksiä jo yli kuuden vuosikymmenen ajan. Yritys on tunnettu laajasta ja monipuolisesta lomakohdevalikoimastaan, joka ulottuu Euroopan kulttuurikaupungeista eksoottisiin kaukokohteisiin.

Aurinkomatkat panostaa vastuulliseen matkailuun ja elämyksellisiin lomakokemuksiin, jotka rikastuttavat matkailijoiden maailmankuvaa ja tukevat positiivista kehitystä lomakohteissa.

Matkat suunnitellaan huolellisesti, ja asiakkaille tarjotaan luotettavaa palvelua sekä asiantuntevaa opastusta koko loman ajan.

Olympia Kaukomatkatoimisto

Olympia Kaukomatkatoimisto on vuonna 1952 perustettu suomalainen matkanjärjestäjä, joka on erikoistunut opastettuihin kiertomatkoihin ja kaukomatkoihin. Matkat suunnitellaan ja toteutetaan suomalaisin voimin, ja ohjelmat rakennetaan suomalaisten matkailijoiden tarpeisiin.

Olympia tarjoaa yksilöllistä palvelua pienryhmissä, asiantuntevien matkanjohtajien johdolla. Jokainen matka on huolellisesti suunniteltu kokonaisuus, jossa korostuvat kulttuuri, elämykset ja laadukkaat majoitukset. Olympia vie matkailijat kaikkialle maailmaan – aina tutuista eurooppalaisista kohteista eksoottisiin kaukomaihin.

Viking Line

Viking Line on suomalainen varustamo, joka on tarjonnut risteily- ja reittimatkoja Itämerellä jo vuodesta 1959. Varustamo yhdistää mukavan matkanteon, laadukkaat palvelut ja pitkät risteilyperinteet.

Viking Linen punaiset laivat vievät matkustajat Itämeren keskeisiin kaupunkeihin Helsinkiin, Turkuun, Tukholmaan ja Tallinnaan. Laivoilla matkustajat nauttivat monipuolisista ravintoloista, viihteestä, ostosmahdollisuuksista ja merellisestä tunnelmasta.

Viking Line tarjoaa matkoja niin perheille kuin yksittäisille matkailijoille, ja sen risteilyt tunnetaan helppoudesta, elämyksellisyydestä ja Itämeren ainutlaatuisesta maisemasta.

Villa Korkatti

Villa Korkatti on rauhaa ja mukavuutta arvostavan matkailijan keidas Haapavedellä. Tämä tunnelmallinen hotelli tarjoaa viihtyisän ja huolella sisustetun ympäristön, jossa arki unohtuu ja lepo saa tilaa. Huoneet kutsuvat rentoutumaan, ja luonnon läheisyys luo täydellisen taustan lomalle tai työmatkalle. Villa Korkatti sopii erityisesti aikuisille, jotka kaipaavat rauhallista ja tasokasta majoitusta. Asiakkaat kiittelevät erityisesti laadukkaita yksityiskohtia ja ystävällistä palvelua.

Villa Korkatti on paikka, johon haluaa palata – yhä uudelleen.

Japani

Japani on kontrastien maa, jossa muinaiset temppelit seisovat futurististen kaupunkien vieressä ja jokainen vuodenaika tuo mukanaan oman kauneutensa.

Matkailijat voivat vaeltaa rauhallisissa metsissä, kylpeä luonnon kuumissa lähteissä tai nauttia kaupungin elämän vilkkaasta energiasta. Kevään kirsikankukista syksyn värikkäisiin lehtiin – Japani tarjoaa unohtumattomia maisemia ja kulttuurista rikkautta. Maistatpa sitten tuoretta paikallista ruokaa, tutkit hiljaisia vuoristokyliä tai matkustat luotijunalla ympäri maata, Japani toivottaa sinut tervetulleeksi lämpimästi, turvallisesti ja loputtomien löytöjen pariin.

Se on matkakohde, joka jää mieleen vielä kauan matkan päättymisen jälkeen.

Pulsan Asema

Pulsan Asema on viehättävä kahvila, putiikki ja majoituskohde Lappeenrannan maaseudulla, historiallisessa rautatieasema-rakennuksessa vuodelta 1869. Entinen asema sai uuden elämän vuonna 2014 ja siitä lähtien sitä on kunnostettu rakkaudella.

Nykyään se tarjoaa kodikasta tunnelmaa, herkullisia leivonnaisia, sisustustuotteita ja rauhallista majoitusta. Vierailu Pulsassa on kuin aikamatka – vanhan ajan henki yhdistyy nykypäivän estetiikkaan ja lämpöön. Kauniisti sisustetut tilat, vehreä ympäristö ja kiireetön ilmapiiri tekevät siitä täydellisen paikan rentoutumiseen, juhliin tai päiväretkeen. Pulsan Asema on paikka, jossa historia elää ja vieras tuntee olonsa tervetulleeksi.

100 syytä matkailla Suomessa – Suoma ry

100 syytä matkailla Suomessa on kotimaanmatkailun inspiroiva kampanja ja sivusto, joka kokoaa yhteen parhaat vinkit, kohteet ja tarinat Suomesta – yhdestä paikasta helposti löydettäväksi.

Kampanja sai alkunsa Suomi 100 -juhlavuonna, ja sen tavoitteena on innostaa suomalaisia tutustumaan kotimaahan uudella tavalla. Mukana on yli 120 kohdetta ja satoja nähtävyyksiä etelästä pohjoiseen – myös pienet paikalliset helmet, joita ei muuten osaisi etsiä. Taustalla toimii Suoma ry, ja kampanja tukee vastuullista lähimatkailua sekä kotimaisia yrittäjiä. 100 syytä muistuttaa, että lomalle ei aina tarvitse lähteä kauas – elämykset löytyvät läheltä, kun osaa katsoa.

Visit Finland

Visit Finland toimii matkailualan valtakunnallisena asiantuntijana ja aktiivisena edistäjänä, jonka tehtävänä on vahvistaa Suomen vetovoimaa kansainvälisesti. Se rakentaa maailmalle kuvaa Suomesta houkuttelevana ja vastuullisena matkakohteena – paikkana, jossa luonto, kulttuuri ja hyvinvointi yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla.

Visit Finland tukee suomalaisia matkailuyrityksiä kansainvälistymisessä ja auttaa niitä kehittämään matkailutuotteita, jotka vastaavat kansainvälisen matkailijan odotuksiin. Yhteistyö tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kasvattaa näkyvyyttä, tavoittaa uusia asiakkaita ja olla mukana rakentamassa kestävää matkailun tulevaisuutta. Visit Finlandin verkosto yhdistää toimijat, jotka haluavat tehdä Suomesta entistä kiinnostavamman ja saavutettavamman matkakohteen maailmalle.

Nolla-mökit

Nolla-mökit tarjoavat ainutlaatuisen tavan rauhoittua luonnon keskellä – yksinkertaisesti, kauniisti ja vastuullisesti. Nämä kompaktit, ekologiset mökit sijaitsevat upeissa maisemissa, kuten Helsingin ja Espoon saaristossa sekä Tampereen Viikinsaaressa.

Jokainen mökki on suunniteltu ympäristöystävällisesti; ilman sähköä tai juoksevaa vettä, mutta täynnä tunnelmaa ja toimivuutta. Yöpymisten tuloista osa ohjataan Suomen luonnonsuojeluliitolle, joten jokainen vierailu tukee myös luonnon hyvinvointia. Nolla-mökit tarjoaa mahdollisuuden irrottautua arjesta, nauttia hiljaisuudesta, saunoa ja olla läsnä – yksin, yhdessä tai pienellä porukalla. Se on kokemus, jossa vähemmän on enemmän.

Jasmin Ngo

Jasmin Ngo on yksi Suomen seuratuimmista matkailusisällöntuottajista, jonka videot ja julkaisut tekevät matkailusta helposti lähestyttävää ja inspiroivaa. Hänen sisältönsä TikTokissa, Instagramissa ja Facebookissa tarjoavat vinkkejä, neuvoja ja matkaideoita, jotka ovat toteutettavissa tavallisellekin ihmiselle – ilman suurta budjettia tai monimutkaisia järjestelyjä.

Jasminin tyyli on lämmin, rehellinen ja innostava, ja hänen kohdevalintansa ulottuvat tunnetuista nähtävyyksistä piilotettuihin helmiin. Jasmin nostaa esiin vähemmän tunnettuja paikkoja ja erilaisia tapoja matkustaa edistäen samalla kestävää ja tiedostavaa matkailua. Monipuolinen ja kiinnostava sisältö tekee Jasminista vaikuttajan, jonka pariin palataan yhä uudelleen.

Sanna Kärkkäinen

Sanna Kärkkäinen toimii Visit Rovaniemen toimitusjohtajana ja on työskennellyt pitkään matkailualalla edistäen Rovaniemen ja Lapin kansainvälistä vetovoimaa. Hän on ollut mukana kehittämässä alueen saavutettavuutta, ympärivuotista matkailutarjontaa ja vastuullisen matkailun periaatteita. Sanna osallistuu aktiivisesti matkailualan yhteistyöhön ja tuo esiin matkailun merkitystä alueen taloudelle ja elinvoimalle. Hänen johdollaan Rovaniemi on edelleen kasvanut merkittäväksi matkailukohteeksi.

Sanna on esimerkki siitä, miten matkailuammattilainen voi yhdistää paikallisen asiantuntemuksen ja globaalin näkemyksen vaikuttavaksi kokonaisuudeksi.