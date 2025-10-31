Korjaus tasepoikkeaman hintaan vuorokaudelle 23.10.2025
Eurooppalaisella aFRR-energiamarkkinalla (PICASSO) esiintyi virheellisiä hintoja 23.10. 01.00-11.45. Hinnat vaikuttivat hetkittäin myös Suomen tarjousalueen aFRR-hintoihin. Fingrid poistaa aFRR-komponentin tasepoikkeaman hinnan laskennasta tältä ajalta.
Korjaus tasepoikkeaman hintaan tehdään auki olevan taseikkunan sisällä. Virheelliset hinnat ovat johtuneet ohjelmistovirheestä tarjousten käsittelyssä Saksan kantaverkkoyhtiöillä (lisätietoa), ei PICASSO-kauppapaikan toiminnasta.
Virheelliset hinnat levisivät hetkittäin myös Suomeen, aiheuttaen korkeita aFRR-energian marginaalihintoja ylös- ja alassuuntaan. Hinnat ovat olleet ajankohdilla, jolloin Suomen aFRR-tarve on PICASSO-kauppapaikan markkinatuloksissa netotettu täysimääräisesti vastakkaissuuntaisten aFRR-tarpeiden kanssa. Suomessa on näiden virheellisten hintojen aikana aktivoitu aFRR-energiaa alle 1 MWh.
Selvitys aFRR-energiamarkkinan marginaalihinnasta on edelleen käynnissä.
aFRR-energiamarkkina eli automaattinen taajuuden palautusreservin energiamarkkina on reaaliaikainen markkina, josta Fingrid hankkii aFRR-reserviä sähköjärjestelmän tasapainottamiseksi. Markkinalla aFRR-energian hinta määräytyy jokaiselle 4 sekunnin markkinajaksolle reaaliaikaisen aktivointisignaalin, sekä aFRR-energiamarkkinatarjousten mukaan. Fingrid on liittynyt eurooppalaiselle aFRR-energiamarkkinakauppapaikka (PICASSO).
