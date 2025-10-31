Fingrid Oyj

Flow-based -menetelmällä lasketut pitkän aikavälin kapasiteetit lisäävät näkyvyyttä sähkömarkkinoilla

31.10.2025 14:04:05 EET | Fingrid Oyj | Tiedote

Jaa

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt Fingrid, Svenska Kraftnät, Statnett ja Energinet sekä pohjoismainen koordinaatiokeskus (Nordic RCC) ottavat 31.10.2025 käyttöön Flow-based -menetelmän vuositason (Y-1) kapasiteettien laskennassa. Käytännössä käyttöönoton yhteydessä Nordic RCC:n sivuilla julkaistaan Flow-based -menetelmällä lasketut kapasiteetit vuodelle 2026 sekä niihin liittyvät ATCE-arvot. Tulokset julkaistaan tiedoksi sidosryhmille ja toimitetaan soveltuviin allokointiprosesseihin. 

Julkaistavat kapasiteetit ja julkaisutietoja tarkentavat käsikirjat löytyvät RCC:n sivulta 31.10. alkaen: https://nordic-rcc.net/flow-based/year-ahead-and-month-ahead-atce/

Pitkän aikavälin kapasiteettilaskennan (LTCC, Long-term capacity calculation) toteutus auttaa markkinaosapuolia ennakoimaan paremmin sähkömarkkinoiden olosuhteita ja on osa laajempaa muutosta, jossa flow-based -menetelmää otetaan käyttöön eri markkina-aikajänteillä. Flow-based -menetelmä on ollut käytössä vuorokausimarkkinoilla lokakuusta 2024 lähtien, ja nyt se laajenee myös pitkän aikavälin kapasiteetinlaskentaan. Vuoden 2026 aikana menetelmä on tarkoitus ottaa käyttöön myös kuukausitason (M-1) laskennassa, minkä jälkeen seuraavana on vuorossa päivänsisäiset eli intraday-markkinat.

Flow-based-kapasiteettilaskenta korvaa Net Transfer Capacity (NTC) -menetelmän, jota käytetään edelleen päivänsisäisillä (intraday)- ja taseselvitys (balancing) markkinoilla. Flow-based ottaa laskennassa huomioon sähköverkon fyysiset rajoitteet aiempaa tarkemmin. Menetelmä perustuu eurooppalaisiin Capacity Allocation and Congestion Management (CACM) - ja Forward Capacity Allocation (FCA) -ohjeistuksiin.

Lisätietoa Flow-based menetelmästä löytyy RCC:n sivulta: Flow-based - Nordic Regional Coordination Centre

Pitkän aikavälin laskennasta löytyy lisää tietoa sivulta Long-term - Nordic Regional Coordination Centre

Lisätietoja:

Maarit Uusitalo, Fingrid Oyj, puh. 030 395 4246
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Tietoja julkaisijasta

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.

Fingrid välittää. Varmasti. 
www.fingrid.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Fingrid Oyj

Aurora Line -sähkönsiirtoyhteys otetaan käyttöön 13.marraskuuta29.10.2025 09:05:09 EET | Tiedote

Suomen ja Pohjois-Ruotsin välinen uusi 400 kilovoltin Aurora Line -sähkönsiirtoyhteys otetaan käyttöön jo 13.marraskuuta 2025. Aiemmin yhteyden arvioitiin olevan valmis käyttöönottoon vuodenvaihteessa. Aurora Line on vuosikymmenen merkittävin investointi Suomen kantaverkkoon. Merkittävän Euroopan Unionin CEF-rahoituksen saanut yhteys vahvistaa sähkönsiirtoyhteyksiä maiden välillä sekä parantaa sähkön riittävyyttä.

Ledningens översikt för Fingridkoncernen 1.1.–30.9.202528.10.2025 14:30:00 EET | Pressmeddelande

Fingrid ger ut halvårsrapporter i enlighet med värdepappersmarknadslagen. Dessutom publiceras ledningens översikt för årets första tre och nio månader, där vi presenterar nyckeltal som beskriver bolagets ekonomiska och övriga utveckling. Uppgifterna som presenteras i ledningens översikt beskriver Fingridkoncernens utveckling under perioden januari–september 2025 och under motsvarande period 2024, om inget annat anges. Siffrorna har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder (International Financial Reporting Standards, IFRS). Ledningens översikt utgör inte en delårsrapport enligt IAS 34. Siffrorna har inte reviderats. Leveranssäkerheten i Fingrids stamnät var mycket hög. Elförbrukningen i Finland steg måttligt till 61,3 (60,8) terawattimmar under perioden januari–september. Elen som förbrukades i Finland var ren, vilket utsläppsfaktorn på 27 (34) gCO2/kWh talar för. Omsättningen under perioden januari–september var lägre jämfört med föregående år på grund av det l

Fingrid-konsernin johdon katsaus 1.1.–30.9.202528.10.2025 14:30:00 EET | Tiedote

Fingrid noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuosiraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta johdon katsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista ja muuta kehitystä kuvaavia keskeisiä tietoja. Johdon katsauksessa esitetyt tiedot koskevat Fingrid-konsernin kehitystä tammi-syyskuussa 2025 ja vastaavalla jaksolla 2024, ellei toisin ole mainittu. Tässä esitetyt luvut ovat laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards IFRS) mukaisesti. Johdon katsaus ei ole IAS 34 –standardin mukainen osavuosikatsaus. Luvut ovat tilintarkastamattomat. Fingridin kantaverkon siirtovarmuus oli erittäin korkea. Suomen sähkön kulutus kasvoi maltillisesti tammi–syyskuussa 61,3 (60,8) terawattituntiin. Suomessa kulutettu sähkö oli puhdasta, jota kuvaava päästökerroin oli 27 (34) gCO2/kWh. Tammi–syyskuun liikevaihto oli edellisvuotta matalampi alhaisen tasesähkön hinnan vuoksi. Tasepalvelun osuus yhtiön liikevaihdosta

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye