Flow-based -menetelmällä lasketut pitkän aikavälin kapasiteetit lisäävät näkyvyyttä sähkömarkkinoilla

Fingrid noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuosiraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta johdon katsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista ja muuta kehitystä kuvaavia keskeisiä tietoja. Johdon katsauksessa esitetyt tiedot koskevat Fingrid-konsernin kehitystä tammi-syyskuussa 2025 ja vastaavalla jaksolla 2024, ellei toisin ole mainittu. Tässä esitetyt luvut ovat laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards IFRS) mukaisesti. Johdon katsaus ei ole IAS 34 –standardin mukainen osavuosikatsaus. Luvut ovat tilintarkastamattomat. Fingridin kantaverkon siirtovarmuus oli erittäin korkea. Suomen sähkön kulutus kasvoi maltillisesti tammi–syyskuussa 61,3 (60,8) terawattituntiin. Suomessa kulutettu sähkö oli puhdasta, jota kuvaava päästökerroin oli 27 (34) gCO2/kWh. Tammi–syyskuun liikevaihto oli edellisvuotta matalampi alhaisen tasesähkön hinnan vuoksi. Tasepalvelun osuus yhtiön liikevaihdosta