Vihreiden Hopsu varoittaa: Hallitus politisoi ministeriöiden viestintää – viestinnän keskittäminen on vakava takapakki demokratialle

Hopsu jätti aiemmin syksyllä kirjallisen kysymyksen hallituksen aikeesta keskittää ministeriöiden viestintä. Pääministeri Orpon vastauksen mukaan uudistus ei heikennä tiedonsaantia, mutta viestintää ohjataan entistä tiukemmin hallituksen linjauksista tiedottamiseen.

– Nyt alkaa todella näyttää siltä, että tässä rakennetaan pääministerin viestintäosastoa ja valjastetaan ministeriöiden viestintä hallituspuolueiden viestintätiimien jatkeeksi. Tällainen kehitys kaventaa kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan mahdollisuuksia saada luotettavaa ja monipuolista tietoa, painottaa Hopsu.

Helsingin Sanomien uutisessa (30.10.) viitataan valtioneuvoston asiakirjaan, josta voi tulkita viestintähankkeen motiivin olevan poliittinen. ”Kansalaisten kokemus talouspoliittisten ratkaisuiden epäoikeudenmukaisuudesta haastaa tällä hetkellä hallituksen omien viestien läpimenoa julkisuudessa”, paperissa sanotaan. Hopsun mukaan tällaiset kannat lisäävät huolta ja vahvistavat kuvaa hankkeen tavoitteesta politisoida viranomaisviestintää.

– Ministeriöiden viestinnän merkitys ei rajoitu vain tiedottamiseen, vaan se on olennainen osa hallinnon avoimuutta, asiantuntijaroolia ja vuoropuhelua. Kun viestintä asetetaan valtioneuvoston kanslian eli käytännössä pääministerin alaisuuteen, hallitus voi entistä suoremmin vaikuttaa siihen, mitä ja miten asioita viestitään, Hopsu kuvaa.

Demokraattisessa yhteiskunnassa on keskeistä, että viranomaisten viestintä on läpinäkyvää ja tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden ymmärtää hallinnon toimintaa. Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry on kertonut, että Ruotsin vastaavasta uudistuksesta on huonoja kokemuksia, sillä keskittämisen on koettu heikentäneen viestinnän läpinäkyvyyttä ja vaikeuttaneen median tiedonsaantia.

– Vaadin, että uudistus kuopataan tai pistetään vähintään jäihin, jotta ehditään arvioida tarkasti keskittämisen vaikutukset kansalaisten tiedonsaantiin. Viestinnän uudistuksissa on varmistettava selkeä erottelu poliittisen viestinnän ja viranomaisviestinnän välillä. Viranomaisten viestinnän tulee säilyä itsenäisenä ja neutraalina, Hopsu päättää.