Ehdota vuoden 2025 asenne-edistäjää!

Vaasan Vammaisneuvosto palkitsee vuosittain henkilön, järjestön tai muun toimijan, joka on omalla toiminnallaan edistänyt myönteisiä asenteita vammaisia ihmisiä kohtaan.

Nyt sinulla on mahdollisuus ehdottaa sopivaa ehdokasta tunnustuksen saajaksi. Lähetä ehdokkaasi ja perustelusi sähköpostitse osoitteeseen elisabeth.hastbacka@vaasa.fi sunnuntaihin 16.11. mennessä.

Vammaisneuvosto valitsee asenne-edistäjän 3.12. vietettävän kansainvälisen vammaisten päivän huomioimiseksi.

Avainsanat

vaasan kaupunkivaasavammaisneuvostoyhdenvertaisuus

Yhteyshenkilöt

Hästbacka Elisabeth
Esteettömyyskoordinaattori
+358400956221
elisabeth.hastbacka@vaasa.fi

