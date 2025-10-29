Poikkeusluvilla ei ylläpidetä liiketoimintaa vaan ajetaan sitä alas – Pakotteiden alaisen Teboilin vetoomus pankeille ja Fivalle on harhaanjohtava
- Yhdysvaltojen asettamien pakotteiden kohteena olevalta Teboililta on harhaanjohtavaa vedota pankkeihin ja Finanssivalvontaan (Fiva), että ne tukisivat sitä maksuista suoriutumisessa.
- Pakotteille asetettujen poikkeuslupien tarkoitus on sallia ainoastaan liiketoiminnan alasajoon liittyvät maksut, ei normaalia liiketoimintaa.
- Pankeilla on velvollisuus varmistaa, etteivät maksut päädy pakotteiden kohteena olevien tahojen käyttöön vaan että ne suoritetaan jäädytetylle tilille.
Yhdysvaltojen Lukoilia/Teboilia kohtaan asettamille pakotteille on asetettu poikkeuslupia 21.11.2025 saakka. Niiden tarkoituksena ei kuitenkaan ole mahdollistaa normaalin liiketoiminnan jatkumista, vaan ainoastaan mahdollistaa maksut, jotka liittyvät liiketoiminnan alasajoon.
Teboilin edustaja esittää Helsingin Sanomien haastattelussa, että maksuliikenne voisi jatkua normaalisti 21.11.2025 saakka, mikäli pankit tämän sallisivat. Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Mika Linna pitää väitettä yksinkertaisesti harhaanjohtavana.
”On pankkien velvollisuus varmistaa, ettei rahaliikennettä päädy Teboilille tai muille pakotteiden kohteena oleville tahoille, vaan että maksut ohjataan sulkutilille eli jäädytetään. Tämä koskee myös Teboilin kokonaan tai enemmistöllä omistamia huoltoasemia”, Linna selventää.
Siirtymäaikana on mahdollista toteuttaa sellaisia maksuja, jotka liittyvät Teboil-ketjuun kuuluvien yrittäjäomisteisten huoltoasemien toimintaan tai alasajoon. Myös näissä tapauksissa on varmistettava, etteivät maksut päädy pakotteiden kohteena olevan tahon käyttöön.
Vaikka Yhdysvaltojen pakotteet eivät ole Suomessa oikeudellisesti sitovia, pankkien on kansallisen viranomaisohjeistuksen mukaisesti silti huomioitava ne riskienhallinnassaan, kun niiden rikkominen voi aiheuttaa huomattavan taloudellisen riskin maksuvalmiudelle tai vakavaraisuudelle. Mikäli pankit eivät voi varmistua poikkeuslupien edellytysten täyttymisestä ja siitä, ettei maksu päädy Teboilin tai muun pakotteiden kohteena olevan tahon käyttöön, maksutoimeksianto on jätettävä toteuttamatta.
”Pakotesäännösten lisäksi on huomioitava, että yritykset ovat myös voineet sopia keskenään erilaisista käytännöistä, mikäli jokin osapuoli joutuu pakotteiden kohteeksi. Vaikka yksittäistapauksissa maksun välittämisen voidaan arvioida onnistuvan, tämä ei aina ole mahdollista”, Linna sanoo.
