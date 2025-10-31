Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Öljyvahingon torjuntatyöt jatkuvat edelleen Naantalissa.

Maanantaina 27.10. tapahtui öljyvahinko Naantalissa. Vesistössä olevan öljyn määrä on vähentynyt merkittävästi, mutta alue pidetään edelleen rajattuna öljyntorjuntapuomeilla, joilla pyritään estämään öljyn leviämistä Naantalin keskustan suuntaan. Veneväylä Ukko-Pekan sillan kohdalla pidetään edelleen suljettuna. Sulku jatkuu arviolta maanantaihin 3.11. asti. Pelastuslaitos tiedottaa, kun tilanne päättyy tai muuttuu oleellisesti.

