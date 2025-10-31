Öljyvahingon torjuntatyöt jatkuvat edelleen Naantalissa.
Maanantaina 27.10. tapahtui öljyvahinko Naantalissa. Vesistössä olevan öljyn määrä on vähentynyt merkittävästi, mutta alue pidetään edelleen rajattuna öljyntorjuntapuomeilla, joilla pyritään estämään öljyn leviämistä Naantalin keskustan suuntaan. Veneväylä Ukko-Pekan sillan kohdalla pidetään edelleen suljettuna. Sulku jatkuu arviolta maanantaihin 3.11. asti. Pelastuslaitos tiedottaa, kun tilanne päättyy tai muuttuu oleellisesti.
Päivystävä päällikköPelastuspalvelutVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:044 907 3500pelastuslaitos.p20@varha.fi
Välfärdsplan 2026–2029: Behov för ett eget Norra Karelen-projekt i Egentliga Finland31.10.2025 13:27:21 EET | Pressinbjudan
Enligt de senaste undersökningarna (bl.a. Hälsosamma Finland och enkäten Hälsa i skolan) är levnadsvanorna hos invånarna i Egentliga Finland alarmerande dåliga. Cirka 60 procent av sjukdomsfallen beror på levnadsvanor. För att minska vårdbördan inom hälsovården och förbättra befolkningens hälsa måste utvecklingen vändas mot det bättre.
Hyvinvointisuunnitelma 2026–2029: Varsinais-Suomessa tarvetta omalle Pohjois-Karjala -projektille31.10.2025 13:27:21 EET | Kutsu
Viimeaikaisten selvitysten (mm. Terve Suomi ja kouluterveyskysely) mukaan varsinaissuomalaisten elintavat ovat hälyttävän huonot. Noin 60 prosenttia sairastumisista johtuu elintavoista. Terveydenhuollon hoitotaakan keventämiseksi ja väestön terveyden lisäämiseksi kehitys pitää saada käännettyä parempaan suuntaan.
Varha utreder en eventuell affärsöverlåtelse av Almahemmet i Kimitoön till Esperi Care Oy30.10.2025 14:34:52 EET | Pressmeddelande
Varhas tjänster för äldre bygger nytt i Kimitoön och nybygget kommer att ersätta boendeenheterna Hannahemmet och Silverbacken. Almahemmet ingår inte i helheten och därför har Varha inlett förhandlingar om en eventuell affärsöverlåtelse med fastighetsägaren Esperi Care Oy.
Varha selvittää Kemiönsaaren Almakodin mahdollista liikkeen luovutusta Esperi Care Oy:lle30.10.2025 14:34:52 EET | Tiedote
Varhan ikääntyneiden palveluiden Kemiönsaareen rakentuva uudiskohde on korvaamassa Hannakodin ja Silverbackenin asumisyksiköt. Kokonaisuuteen ei kuulu Almakodin yksikkö ja siksi Varha on aloittanut tunnustelut mahdollisesta liikkeenluovutuksesta kiinteistön omistajan Esperi Care Oy:n kanssa.
Varha avbryter tillsvidare utskicken av betalningspåminnelser30.10.2025 12:07:11 EET | Pressmeddelande
Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) har under 2025 skickat eller kommer att skicka betalningspåminnelser till cirka 40 000 kunder med förfallna fakturor från åren 2023–2025. Kundtjänstens telefontid har utökats. Kunderna uppmuntras att vid behov avtala om längre betalningstid eller andra betalningsarrangemang.
