Mukavien suomalaisosumien ilta - Eurojackpotissa tiistaina 42 miljoonaa euroa

Oikea rivi on 5, 11, 40, 41 ja 47. Tähtinumeroiksi arvottiin 1 ja 5.

5+1-tuloksia löytyi seitsemän kappaletta: kolme Saksasta ja yhdet Tanskasta, Unkarista, Espanjasta ja Suomesta. Jokaisen voittorivin arvo on noin 290 000 euroa.

Suomen onnenrivin oli laatinut pietarsaarelainen nettipelaaja, joka oli jakanut sen 11:een osaan. Myös muut voittajat ovat Pohjanmaalta. Osalla heistä oli ostettuna yksi, osalla kaksi osuutta. Jokaisen osuuden arvo on yli 26 000 euroa.

5+0-rivejä löytyi kuusi. Saksassa niitä oli pelattu kaksi ja yhdet sekä Ruotsissa, Tanskassa, Slovakiassa ja Suomessa. 190 000 euron potti napsahti meillä liminkalaiselle nettipelaajalle.

Perjantai-Jokerin oikea rivi on 3 5 3 7 3 7 6. Arvonnassa löytyi kaksi kappaletta kuusi oikein -tuloksia. Oulun Tuiran R-kioskilla rivi oli pelattu onnistuneesti tuplattuna, joten voiton arvo on 40 000 euroa. Toisen rivin oli laatinut nettipelaaja Nurmijärveltä. Hän piti yhden osuuden itsellään, mutta viisi muuta menivät muille. Jokaisen osuuden arvo on noin 3300 euroa.

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Lissabon 72. Se toi tonnin voiton kymmenelle riville.

Millin oikea rivi on 2, 6, 7, 12, 27 ja 28. Lisänumeroksi arvottiin 15. Arvonnassa ei löytynyt päävoittoja.