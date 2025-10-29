Lokakuu oli koko maassa tavanomaista lämpimämpi
Lapissa kuukausi oli harvinaisen lämmin: ensilumi satoi maahan reilut kaksi viikkoa tavanomaista myöhemmin.
Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan lokakuu oli koko maassa tavanomaista lämpimämpi, maan pohjoisosassa jopa harvinaisen lämmin. Kuukauden keskilämpötila vaihteli Enontekiön noin +1,5 asteesta lounaissaariston noin +10 asteeseen. Näin ollen lokakuu oli koko maassa 1‒3,5 astetta vertailukauden 1991‒2020 keskiarvoja lämpimämpi.
Kuukauden ylin lämpötila, 15,7 astetta, mitattiin lokakuun 6. päivänä Kemiönsaaren Vänön havaintoasemalla. Kuukauden alin lämpötila, ‒13,4 astetta, mitattiin lokakuun 21. päivänä Muonion Oustajärven ja Enontekiön lentoaseman havaintoasemilla.
Eniten lokakuussa satoi alustavien tietojen mukaan Tornion Kaakkurissa, jossa satoi 114,6 millimetriä. Vähiten satoi Ilomantsin Mekrijärven havaintoasemalla, 30,3 millimetriä. Lokakuun sademäärä oli idässä ja etelässä pääosin tavanomaista pienempi, mutta länsi- ja lounaisrannikolla sekä laajalti pohjoisessa vähän tavanomaista suurempi. Idässä kuukauden sademäärä jäi paikoin noin puoleen lokakuun tavanomaisesta sademäärästä. Suurin vuorokausikohtainen sademäärä, 30,2 millimetriä, mitattiin Tornion Kaakkurin havaintoasemalla 23. lokakuuta.
Lapissa oli lunta tavanomaista vähemmän
Ensilumi mitattiin lokakuun 16. päivänä Enontekiön Kilpisjärven kyläkeskuksella; ensilumi satoi reilut kaksi viikkoa tavanomaista ajankohtaa myöhemmin. Kuukauden jälkipuoliskolla lunta oli maassa vähäisiä määriä Keski- ja Pohjois-Lapissa ja lokakuun lopussa enää paikoin Pohjois-Lapissa. Lunta oli Lapissa ajankohtaan nähden hieman tavanomaista vähemmän. Suurin lumensyvyys, 17 senttimetriä, mitattiin Enontekiön Kilpisjärven kyläkeskuksella kuukauden 24. päivänä.
Auringonpaistetunteja kertyi maan länsiosaan 70–110 tuntia, muualle maahan 30–70 tuntia. Aurinko paistoi suurimmassa osassa maata lokakuussa hieman tavanomaista vähemmän.
