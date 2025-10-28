Siltojen kunnon analysointimenetelmää kehittävä Heikki Lilja Consulting Oy palkittiin Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön apurahalla

Palkinto jaettiin Tampereella järjestetyssä Kiinteistöalan Vuosiseminaarissa 6.11.2025. Palkinnon vastaanottivat Heikki Lilja Consulting Oy:n CEO ja co-founder Heikki Lilja. Palkinnon luovutti Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön hallituksen puolesta Petri Virta.

Heikki Lilja Consultingin kehittämä uusi analyysimenetelmä pidentää infrastruktuurin elinkaarta, tehostaa resurssien käyttöä ja vähentää rakentamisen ympäristövaikutuksia. Menetelmä yhdistää anturidataa, tekoälyä, koneoppimista sekä monipuolisia analysointi- ja visualisointitapoja. Näin rakenteiden omistaja saa selkeämmän kokonaiskuvan sillan käyttäytymisestä ja voi hyödyntää tietoa kunnossapidon suunnittelussa, päätöksenteossa ja resurssien kohdentamisessa.

Siltojen kunnon seuranta on kansainvälinen haaste, jonka ratkaiseminen hyödyttää laajasti infrastruktuurin ylläpitoa eri maissa. Suomessa kehitetty mittaustekniikka ja siihen liittyvä data-analyysi mahdollistavat huomattavasti tehokkaamman ja edullisemman infrastruktuurin kunnon arvioinnin. Tavoitteena on moninkertaistaa analyysin tuottama hyöty ja alentaa kustannuksia verrattuna perinteisiin menetelmiin.

Säätiön hallitus totesi apurahan myöntämisperusteissaan, että Heikki Lilja Consultingin innovaatio on merkittävä ja vaikuttava. Ratkaisu pidentää olemassa olevan infrastruktuurin käyttöikää ja vähentää tarpeetonta rakentamista, mikä edistää kiertotaloutta ja kestävää kehitystä. Menetelmä tuottaa lisäarvoa monipuolisesti: se alentaa kustannuksia, tehostaa toimintaa, parantaa ympäristöystävällisyyttä ja lisää pitkän aikavälin joustavuutta. Lisäksi ratkaisu tukee resurssiviisasta päätöksentekoa sekä edistää digitaalisten ratkaisujen kehittämistä ja toiminnan kokonaisvaltaista tehostamista.

Mukana palkittavan yrityksen valinnassa olivat Talotekninen teollisuus ja kauppa ry, Rakennusteollisuus RT ry sekä Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry. Päätöksen palkinnonsaajasta teki säätiön hallitus.

Heikki Lilja Consulting

Yritys tarjoaa asiantuntijapalveluita siltojen ja infrastruktuurin kunnon seurantaan sekä data-analytiikkaan. Yritys keskittyy luotettavien ja kestävien ratkaisujen kehittämiseen, joissa hyödynnetään anturidataa, tekoälyä ja koneoppimista rakenteiden analysoinnissa. Palveluihin kuuluu myös konsultointi ja tiedon validointi, joiden avulla voidaan parantaa infrastruktuurin turvallisuutta ja resurssitehokkuutta.

Teknologiasta Tuotteiksi –säätiö

Vuonna 1994 perustetun säätiön toiminta-ajatus on edistää terveellistä, kestävää ja tuottavaa rakennettua ympäristöä tukemalla innovaatioiden tuotteistamista.

Säätiö tukee toiminnallaan suomalaista osaamista, tuotekehitystä ja kansainvälistymistä kiinteistö- ja rakennusalalla palkitsemalla vuosittain apurahalla yrityksiä, yhteisöjä tai yksityishenkilöitä, jotka kehittävät tuotteita, palvelukonsepteja ja –kokonaisuuksia myös digitaalisuutta hyödyntäen. Muita kriteerejä palkitsemiselle ovat energia- ja resurssitehokkuus, hyvän sisäympäristön kehittäminen, alan uudistaminen ja loppukäyttäjien tarpeiden ymmärrys.

Erityisasemassa arvioinnissa apurahan saajiksi ovat pk-yritykset. Säätiön hallituksessa on edustus seuraavista organisaatioista: Business Finland, Finnvera, Työ- ja elinkeinoministeriö, Keksintösäätiö, Sitra, Ympäristöministeriö, Iitin kunta ja Halton Oy.

Lisätietoa: www.teknologiastatuotteiksi.fi