Miljoonia yritysten alkuperäisiä lehdistötiedotteita nyt helposti luettavissa toimialoittain yhdestä palvelusta

Yritysviestintä avoimemmaksi ja helpommin saavutettavaksi

CorporateNews.info kokoaa yhteen yritysten virallisia tiedotteita teknologia-, energia-, rahoitus-, terveys-, matkailu-, ja muilta keskeisiltä toimialoilta. Palvelun tavoitteena on tehdä yritysviestinnästä avoimempaa, ajantasaisempaa ja helposti seurattavaa niin toimittajille, sijoittajille, opiskelijoille kuin kuluttajillekin.

“Yritykset julkaisevat jatkuvasti runsaasti kiinnostavia ja merkittäviä tiedotteita, mutta ne hukkuvat usein uutisvirtaan tai eri portaaleihin. Suurin osa eli noin 97-98 % jää julkaisematta mediassa. Halusimme rakentaa yhden luotettavan lähteen, josta näkee, mitä yritysmaailmassa todella tapahtuu – suoraan lähteestä,” kertoo palvelun toinen perustaja Paavo Vasala, CorporateNews.info:sta.

Hakukone ja toimialaluokittelu tuovat järjestystä tiedotevirtaan

CorporateNews.info:n käyttöliittymä on suunniteltu erityisesti tiedonhaun ja tutkimisen tueksi. Tiedotteet on jaoteltu toimialoittain, aiheittain ja julkaisijoittain, ja palvelu tarjoaa tehokkaan hakutoiminnon uusimpien sekä arkistoitujen tiedotteiden löytämiseksi.

Uusi työkalu mediataloille ja ammattilaisille

Toimittajat ja viestinnän ammattilaiset voivat hyödyntää palvelua trendiseurannassa, markkinatutkimuksessa ja uutislähteenä.

Palvelu tarjoaa myös yritysviestinnän ammattilaille ja PR toimistoille uuden tehokkaan kanavan jonka kautta lehdistötiedotteet saavuttavat laajenevan kohderyhmän.