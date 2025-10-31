DNA:n lokakuun 2025 myydyimmät puhelimet ja älykellot
DNA:n lokakuun myydyimmäksi puhelimeksi nousi Applen edullisin iPhone 16e 5G. Myös Applen uutuudet säilyivät listalla, mutta tippuivat sijoituksissa jo alemmaksi. Yritysasiakkaiden puolella Samsung nousi pitkästä aikaa listan kärkeen, kun ykkössijan otti Samsung Galaxy A26 5G. Älykelloissa myydyimmät jakautuivat laajasti eri valmistajien välillä ja ensimmäisen sijan vei tällä kertaa Honor Watch 2i.
Kuluttaja-asiakkaiden myydyimpien puhelinten osalta kysyntä oli lokakuussa selvästi suurinta edullisissa ja keskihintaisissa laitteissa. Ykkösenä oli Applen edullisin iPhone 16e 5G. Etenkin arvokkaampien Android-puhelimien kysyntä hiipui. Kolmanneksi myydyimmän sijan nappasi kuitenkin arvokkaampi Applen uutuus iPhone 17 Pro 5G, jonka eteen kiilasi Samsung Galaxy A16.
”Edullisempien laitteiden trendi on tyypillinen tähän aikaan vuodesta, jolloin kuluttajat odottavat selvästi tulevia Black Fridayn tarjouksia. Ne ovat totutusti todella houkuttelevia erityisesti arvokkaampien hintaluokkien puhelimissa, jonka vuoksi niiden ostoa todennäköisemmin siirretään. Myydyimpien lista osoittaa, että Applen iPhoneissa tämä kalliimpien laitteiden myynnin hiipumisen ilmiö on kuitenkin Android-laitteita maltillisempaa. Hinnoittelu iPhoneissa on tasaisempaa läpi vuoden, joten niiden hankintaa ei koeta välttämättä tarpeelliseksi lykätä”, toteaa DNA:n laitemyynnin osastopäällikkö Jesse Kieksi.
Käytettyjen puhelinten osalta Applen laaja näkyvyys iPhone 17-sarjan lanseerauksen yhteydessä toi luonnollisesti näkyvyyttä myös aiemmille malleille niiden kysyntää lisäten. Myydyimmissä käytetyissä puhelimissa Apple hallitsikin suosituilla halvemmilla laitteillaan, joista ykköspaikan otti iPhone 12 5G.
Yritysasiakkaiden listalla nähtiin yllättävä muutos, sillä Samsung teki pitkästä aikaa paluun ostetuimmaksi puhelimeksi mallilla Galaxy A26 5G. Samsungin A-sarjan puhelimet korostuivat muutenkin edullisemman hintaluokan edustajina. Applelta listalle nousi puolestaan peräti kuusi mallia, mukaan lukien uusimmat iPhone 17 -sarjalaiset. Kaikki myydyimmät laitteet tukivat 5G-yhteyksiä, mikä osoittaa yritysten panostavan tulevaisuuden yhteyksiin ja laitteiden pitkäikäisyyteen.
”Samsungin A-sarjan puhelimet ovat listalla vahvasti edustettuina, mikä viittaa siihen, että yritykset suosivat niitä esimerkiksi kenttätyöhön tai laajalle työntekijäjoukolle. Toki Apple hallitsee kuitenkin edelleen kärkisijoja. Etenkin iPhone 15 -puhelimen mukanaolo osoittaa, että vanhemmat premium-mallit säilyttävät houkuttelevuutensa todennäköisesti hinnan ja organisaatioiden standardien vuoksi”, sanoo DNA:n yritysliiketoiminnan viestintäratkaisuista vastaava johtaja Mari Eklund.
Myös DNA:n lokakuun myydyimpien älykellojen lista näyttää, että markkinoilla on kysyntää useammille valmistajille ja eri kuluttajaryhmät tekevät selkeästi omia valintoja. Ykkössijalle nousi Honor Watch 2i. Myös Applen vahva asema jatkui ja uusia malleja nousi listalla useampaan sijoitukseen.
”Lokakuun myydyimmäksi älykelloksi noussut Honor Watch 2i osoittaa, että edulliset ja kyvykkäät älykellot onnistuvat haastamaan premium-malleja. Huawei GT-sarjan mallit tuovat näitä premium-ominaisuuksia puolestaan keskihintaluokkaan, kun taas Fit SE -malli tarjoaa kevyemmän vaihtoehdon”, avaa Kieksi.
DNA julkaisee myydyimmät puhelimet ja älykellot -seurannan kuukausittain, aina kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä. Lisäksi DNA julkaisee myydyimmät tietokoneet -seurannan jokaisen kvartaalin lopussa samassa yhteydessä. DNA on keskittänyt käytettyjen puhelinten myynnin omaan kauppapaikkaansa, Vaihtokapulaan. Tiedot perustuvat DNA:n eri myyntikanavissa kerättäviin myyntilukuihin.
Myydyimmät puhelimet lokakuussa 2025:
Kuluttaja-asiakkaat
-
Apple iPhone 16e 5G
-
Samsung Galaxy A16
-
Apple iPhone 17 Pro 5G
-
OnePlus Nord CE 4 Lite 5G
-
Samsung Galaxy A26 5G
-
Apple iPhone 16 Pro Max 5G
-
Apple iPhone 17 Pro Max 5G
-
Apple iPhone 16 5G
-
Samsung Galaxy A36 5G
-
HONOR 400 Smart 5G
-
Apple iPhone 17 5G
-
OnePlus Nord 5 5G
-
HONOR 200 5G
-
OnePlus Nord CE5 5G
-
Apple iPhone 15 5G
Yritysasiakkaat
-
Samsung Galaxy A26 5G
-
Samsung Galaxy A56 5G awesome graphite 128 GB
-
Apple iPhone 17 Pro 5G
-
Apple iPhone 17 Pro Max 5G
-
Apple iPhone 16e 5G
-
Apple iPhone 16 Pro Max 5G
-
Apple iPhone 16 5G
-
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G
-
OnePlus Nord CE 4 Lite 5G
-
Samsung Galaxy A16 5G
-
Apple iPhone 17 5G
-
Samsung Galaxy A36 5G
-
Apple iPhone 15 5G
-
OnePlus 13 5G
-
Samsung Galaxy A56 5G
Käytetyt puhelimet
-
Apple iPhone 12
-
Apple iPhone 12 Mini
-
Apple iPhone 13
-
Apple iPhone 14
-
Apple iPhone 11
-
Apple iPhone SE 2022
-
Apple iPhone 13 Mini
-
Apple iPhone 15
-
Apple iPhone SE 2020
-
Apple iPhone 14 Pro
-
Apple iPhone 15 Pro
-
Apple iPhone 12 Pro
-
Apple iPhone 16 Pro
-
Samsung Galaxy S23 Ultra
-
OnePlus Nord CE 4 Lite
Myydyimmät älykellot lokakuussa 2025:
-
Honor Choice Watch 2i
-
Samsung Galaxy Fit3
-
Xplora XGO2 -kellopuhelin
-
Xplora XGO3 2nd Gen -kellopuhelin
-
Apple Watch Series 11 GPS
-
Huawei Watch GT 6
-
OnePlus Watch 3
-
Samsung Galaxy Watch7
-
MyFirst Fone R1C -kellopuhelin
-
Huawei Watch GT 6 Pro
-
Huawei Fit SE
-
Apple Watch SE 3 GPS
-
Garmin Vivoactive 5
-
OnePlus Watch 2R
-
Apple Watch Ultra 3
Lisätietoja medialle:
Laitemyynnin osastopäällikkö, Jesse Kieksi, DNA, 044 044 9484, jesse.kieksi@dna.fi
Mari Eklund, viestintäratkaisuliiketoiminnan johtaja, DNA, p. 044 044 7779, mari.eklund@dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi
