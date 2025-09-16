Etätyö käytössä 77 prosentissa työpaikoista - viidesosassa vakuutus kunnossa

Lakisääteinen pakollinen työtapaturmavakuutus korvaa etätyössä tapahtuneen tapaturman huonommin kuin lähityössä.

Etätyön sallivissa työpaikoissa työskentelevistä seitsemän kymmenestä (69 %) vastaa, ettei tiedä, onko työnantaja ottanut etätyötä varten lakisääteistä laajemman vakuutusturvan. Viidesosa (21 %) tietää työnantajien vakuuttaneen etätyön pakollista työtapaturmavakuutusta laajemmin. Joka kymmenes (10 %) vastaa, että työnantaja ei ole ottanut lisävakuutusta.

Esimerkiksi etätyössä kompastumista ei yleensä korvata työtapaturmana, mutta lähityössä se korvataan. Tapaturma ei oikeasti katso aikaa eikä paikkaa. Tapaturma tulisi korvata yhdenvertaisesti etä- ja lähityössä. Tämän toteuttaminen on työnantajien moraalinen velvollisuus. Jos vakuutustilanne ei korjaannu vapaaehtoisesti, työnantajien vakuuttamisvelvollisuus pitää toteuttaa lakisääteisesti, linjaa Toimihenkilöliitto Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen.

Työnantajien velvollisuus on tiedottaa työntekijöitä heidän vakuutusturvastaan. Työnantaja on epäonnistunut pahasti, jos etätyötä tekevät eivät tiedä vakuutusturvaansa. “Voisiko syynä olla se, ettei haluta keskustelua etätyön heikosta vakuutusturvasta?” kysyy Aaltonen.

Tilanne on kohtuuton. Etätyön ansiosta mm. työnantajan toimitilakustannuksia on siirtynyt työntekijöiden maksettaviksi. Kun työ tehdään kotona, vähenee toimitilojen tarve. Kun kustannuksia siirtyy työntekijälle, on työnantajalla vähintään moraalinen velvollisuus huolehtia etätyön vakuutusturvasta.

Suosittelen jokaista työnantajaa vakuuttamaan henkilökuntansa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vapaaehtoisella vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella. Tuo vakuutus on paras vakuutus, mitä maasta voi tapaturmaa varten ottaa. Se korvaa mm. etätyössä tapahtuvan tapaturman kuin se olisi tapahtunut työnantajan tiloissa, toteaa Aaltonen.

Etätyölle pelisäännöt

Etätyö pitää valjastaa hyvinvoinnin, jaksamisen ja tuottavuuden ajuriksi. Tämä edellyttää työpaikalla etätyön periaatteista sopimista. Tässä pitää huomioida yksilöiden, työyhteisön ja työnantajankin tarpeet.

Vaikuttaa vahvasti siltä, että vapaa etätyöoikeus on harvoin kokonaisuuden kannalta paras vaihtoehto. Samaten etätyön totaalikielto on sekä työntekijöiden että työyhteisön kannalta huono ratkaisu. Tarvitsemme aidon tasapainon etätyöperiaatteisiin. Toimiva tasapaino voisi monella työpaikalla olla esimerkiksi enintään kolmen viikoittaisen etätyöpäivän malli.

Työyhteisö ei ole etänä aito työyhteisö. Yhteisö ei ole irrallisia yksilöitä siellä ja täällä. Yhteisö tarvitsee myös sosiaalista läsnäoloaikaa kehittyäkseen. Hiljaisen tiedon siirto ei onnistu Teamsin syövereissä eikä kokeneiden kollegoiden sparrausapu oikein toimi etänä, sanoo Aaltonen.

Etätyössä on sekä hyvät että huonot puolensa. Jos työ mahdollistaa etätyön, niin työpaikalla tulisi yhdessä käydä läpi etätyöperiaatteet ja sopia juuri tämän työyhteisön tarpeisiin sopivat menettelytavat. Tämä on paikallista sopimista parhaimmillaan ja siihen tulisi kaikkialla pyrkiä.

Toimihenkilöliitto Erton yksityisen sektorin työolokysely toteutettiin 1.– 15.10.2025 ja siihen saatiin 3 028 vastausta.