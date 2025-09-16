Etätyö käytössä 77 prosentissa työpaikoista - viidesosassa vakuutus kunnossa
Erton yksityisen sektorin työolokyselyn mukaan etätyötä tehdään kolmessa neljästä (77 %) työpaikasta. Näillä työpaikoilla työskentelevistä seitsemän kymmenestä (69 %) ei tiedä etätyön vakuutusturvastaan. Viidesosalla (21 %) työpaikoista vakuutusturva on kunnossa.
Lakisääteinen pakollinen työtapaturmavakuutus korvaa etätyössä tapahtuneen tapaturman huonommin kuin lähityössä.
Etätyön sallivissa työpaikoissa työskentelevistä seitsemän kymmenestä (69 %) vastaa, ettei tiedä, onko työnantaja ottanut etätyötä varten lakisääteistä laajemman vakuutusturvan. Viidesosa (21 %) tietää työnantajien vakuuttaneen etätyön pakollista työtapaturmavakuutusta laajemmin. Joka kymmenes (10 %) vastaa, että työnantaja ei ole ottanut lisävakuutusta.
Esimerkiksi etätyössä kompastumista ei yleensä korvata työtapaturmana, mutta lähityössä se korvataan. Tapaturma ei oikeasti katso aikaa eikä paikkaa. Tapaturma tulisi korvata yhdenvertaisesti etä- ja lähityössä. Tämän toteuttaminen on työnantajien moraalinen velvollisuus. Jos vakuutustilanne ei korjaannu vapaaehtoisesti, työnantajien vakuuttamisvelvollisuus pitää toteuttaa lakisääteisesti, linjaa Toimihenkilöliitto Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen.
Työnantajien velvollisuus on tiedottaa työntekijöitä heidän vakuutusturvastaan. Työnantaja on epäonnistunut pahasti, jos etätyötä tekevät eivät tiedä vakuutusturvaansa. “Voisiko syynä olla se, ettei haluta keskustelua etätyön heikosta vakuutusturvasta?” kysyy Aaltonen.
Tilanne on kohtuuton. Etätyön ansiosta mm. työnantajan toimitilakustannuksia on siirtynyt työntekijöiden maksettaviksi. Kun työ tehdään kotona, vähenee toimitilojen tarve. Kun kustannuksia siirtyy työntekijälle, on työnantajalla vähintään moraalinen velvollisuus huolehtia etätyön vakuutusturvasta.
Suosittelen jokaista työnantajaa vakuuttamaan henkilökuntansa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vapaaehtoisella vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella. Tuo vakuutus on paras vakuutus, mitä maasta voi tapaturmaa varten ottaa. Se korvaa mm. etätyössä tapahtuvan tapaturman kuin se olisi tapahtunut työnantajan tiloissa, toteaa Aaltonen.
Etätyölle pelisäännöt
Etätyö pitää valjastaa hyvinvoinnin, jaksamisen ja tuottavuuden ajuriksi. Tämä edellyttää työpaikalla etätyön periaatteista sopimista. Tässä pitää huomioida yksilöiden, työyhteisön ja työnantajankin tarpeet.
Vaikuttaa vahvasti siltä, että vapaa etätyöoikeus on harvoin kokonaisuuden kannalta paras vaihtoehto. Samaten etätyön totaalikielto on sekä työntekijöiden että työyhteisön kannalta huono ratkaisu. Tarvitsemme aidon tasapainon etätyöperiaatteisiin. Toimiva tasapaino voisi monella työpaikalla olla esimerkiksi enintään kolmen viikoittaisen etätyöpäivän malli.
Työyhteisö ei ole etänä aito työyhteisö. Yhteisö ei ole irrallisia yksilöitä siellä ja täällä. Yhteisö tarvitsee myös sosiaalista läsnäoloaikaa kehittyäkseen. Hiljaisen tiedon siirto ei onnistu Teamsin syövereissä eikä kokeneiden kollegoiden sparrausapu oikein toimi etänä, sanoo Aaltonen.
Etätyössä on sekä hyvät että huonot puolensa. Jos työ mahdollistaa etätyön, niin työpaikalla tulisi yhdessä käydä läpi etätyöperiaatteet ja sopia juuri tämän työyhteisön tarpeisiin sopivat menettelytavat. Tämä on paikallista sopimista parhaimmillaan ja siihen tulisi kaikkialla pyrkiä.
Toimihenkilöliitto Erton yksityisen sektorin työolokysely toteutettiin 1.– 15.10.2025 ja siihen saatiin 3 028 vastausta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juri AaltonenPuheenjohtajaToimihenkilöliitto ErtoPuh:040 553 8536juri.aaltonen@erto.fiwww.erto.fi
Toimihenkilöliitto Erto on olemassa, jotta kaikilla olisi parempi työelämä. Erto on yhteiskunnallinen keskustelija ja neuvottelija, jonka 13 000 jäsentä työskentelevät yksityisillä aloilla asiantuntijatehtävissä. Erto neuvottelee ja sen jäsenet hyväksyvät vuosittain useita merkittäviä valtakunnallisia työehtosopimuksia ja palkkasuosituksia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Toimihenkilöliitto ERTO
Järjestöjen uusi giljotiinileikkaus peruttiin, kaaos yhä näköpiirissä16.9.2025 15:14:01 EEST | Tiedote
Toimihenkilöliitto Erto on tyytyväinen budjettiriihen päätökseen luopua 100 miljoonan euron lisäleikkauksista järjestöavustuksiin, mutta hallituksen aiemmat leikkaukset ovat silti johtamassa kaaokseen. Edelleen työsuhteen päättyminen koskettaa yli 1 000 alalla olijaa ja varjo hallituksen politiikasta tulee olemaan musta ja pitkä.
Katastrofipäivitys: Arvio järjestöjen henkilöstövähennyksestä yli 3000, syrjäytyminen kasvaa1.9.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Valtiovarainministeriö Riikka Purra esittää tänään alkavassa budjettiriihessä valtion ensi vuoden budjettiin järjestöavustusten 100 miljoonan euron lisäleikkausta. Yhdessä aiempien tukileikkausten kanssa hallituksen sakset olisivat viemässä järjestöavustuksista noin kahdessa vuodessa yli 60 prosenttia.
Purran esityksen vaikutus: 2500 työllisen ja järjestöpalvelujen alasajo - tulee näkymään katukuvassa8.8.2025 12:05:53 EEST | Tiedote
Valtiovarainministeri Riikka Purra esittää järkyttävää 100 miljoonan euron lisäleikkausta järjestöavustuksiin. Esityksen toteutuessa olisi nykyhallitus leikannut noin 380 miljoonan euron järjestöavustuksista noin 240 miljoonaa, eli yli 60 %.
Erto: Suomen hallitukselta hyvä päätös järkevöittää Sääntö-Suomea optisella alalla3.7.2025 14:12:05 EEST | Tiedote
Valtioneuvoston päätöksen tuoma muutos parantaa silmäterveyden palveluita, säästää sekä kansalaisten että terveydenhuollon varoja, ottaa palveluresurssit järkevästi käyttöön ja lyhentää nopeasti silmäterveyden haastavia hoitojonoja.
Erto esittää esihenkilöille omaa työturvallisuuskorttia24.5.2025 12:30:00 EEST | Tiedote
Erto esittää esihenkilön työturvallisuuskortin luomista. Tavoitteeksi pitää asettaa jokaisen esihenkilön osallistuminen työturvallisuuskoulutukseen. Nykyinen Työturvallisuuskeskuksen yleinen työturvallisuuskortti ei riitä muuttuvan työelämän haasteissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme